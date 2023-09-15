https://ria.ru/20230915/mid-1896612774.html
Северная Македония объявила трех российских дипломатов персонами нон грата
Северная Македония объявила трех российских дипломатов персонами нон грата - РИА Новости, 15.09.2023
Северная Македония объявила трех российских дипломатов персонами нон грата
Северная Македония объявила персонами нон грата трех сотрудников российского посольства, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T19:07
2023-09-15T19:07
2023-09-15T20:10
россия
северная македония
скопье
в мире
москва
мария захарова
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Северная Македония объявила персонами нон грата трех сотрудников российского посольства, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова."Двенадцатого сентября власти Северной Македонии без объяснения причин объявили персонами нон грата трех дипломатов российского посольства в Скопье", — говорится в сообщении на сайте ведомства.По словам Захаровой, Москва видит в действиях Северной Македонии стремление показать "западным опекунам" свою значимость в борьбе с "мнимой российской угрозой". Она подчеркнула, что власти республики продолжают усугублять конфронтацию, загоняя в тупик и без того находящиеся в кризисе отношения между странами.Официальный представитель МИД добавила, что Москва не оставит без ответа этот выпад со стороны Северной Македонии.После начала специальной военной операции на Украине Россия столкнулась с беспрецедентной по масштабам высылкой своих дипломатов, уехать пришлось нескольким сотням сотрудников российских посольств.Москва каждый раз заявляет о незаконности этих акций и праве на ответные действия, сотрудники многих дипмиссий уже покинули страну.При этом, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в Кремле сожалеют о таких действиях стран Запада, так как это сужает возможности для общения в беспрецедентно сложных условиях.
https://ria.ru/20230914/slovakiya-1896380354.html
https://ria.ru/20230915/vysylka-1896529198.html
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россия, северная македония, скопье, в мире, москва, мария захарова
Россия, Северная Македония, Скопье, В мире, Москва, Мария Захарова
Северная Македония объявила трех российских дипломатов персонами нон грата
МИД России: Северная Македония объявила трех дипломатов персонами нон грата