https://ria.ru/20230915/mid-1896612774.html

Северная Македония объявила трех российских дипломатов персонами нон грата

Северная Македония объявила трех российских дипломатов персонами нон грата - РИА Новости, 15.09.2023

Северная Македония объявила трех российских дипломатов персонами нон грата

Северная Македония объявила персонами нон грата трех сотрудников российского посольства, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T19:07

2023-09-15T19:07

2023-09-15T20:10

россия

северная македония

скопье

в мире

москва

мария захарова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732917001_0:84:3059:1805_1920x0_80_0_0_94db0eff1b2fe3c7c4e251be7b34a1ca.jpg

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Северная Македония объявила персонами нон грата трех сотрудников российского посольства, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова."Двенадцатого сентября власти Северной Македонии без объяснения причин объявили персонами нон грата трех дипломатов российского посольства в Скопье", — говорится в сообщении на сайте ведомства.По словам Захаровой, Москва видит в действиях Северной Македонии стремление показать "западным опекунам" свою значимость в борьбе с "мнимой российской угрозой". Она подчеркнула, что власти республики продолжают усугублять конфронтацию, загоняя в тупик и без того находящиеся в кризисе отношения между странами.Официальный представитель МИД добавила, что Москва не оставит без ответа этот выпад со стороны Северной Македонии.После начала специальной военной операции на Украине Россия столкнулась с беспрецедентной по масштабам высылкой своих дипломатов, уехать пришлось нескольким сотням сотрудников российских посольств.Москва каждый раз заявляет о незаконности этих акций и праве на ответные действия, сотрудники многих дипмиссий уже покинули страну.При этом, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в Кремле сожалеют о таких действиях стран Запада, так как это сужает возможности для общения в беспрецедентно сложных условиях.

https://ria.ru/20230914/slovakiya-1896380354.html

https://ria.ru/20230915/vysylka-1896529198.html

россия

северная македония

скопье

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, северная македония, скопье, в мире, москва, мария захарова