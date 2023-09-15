https://ria.ru/20230915/mchs-1896624652.html
В Татарстане при падении погиб пилот мотодельтаплана
В Татарстане при падении погиб пилот мотодельтаплана - РИА Новости, 15.09.2023
В Татарстане при падении погиб пилот мотодельтаплана
Мотодельтаплан упал в Татарстане, погиб пилот, сообщает МЧС по республике. РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T20:20
2023-09-15T20:20
2023-09-15T20:22
происшествия
менделеевский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1b/1874537276_0:89:3077:1820_1920x0_80_0_0_0076c44c7b4d0b25e092e61998de8d05.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 сен - РИА Новости. Мотодельтаплан упал в Татарстане, погиб пилот, сообщает МЧС по республике. "Вечером 15 сентября поступило сообщение о падении мотодельтаплана по адресу: Менделеевский район, село Бизяки, вблизи улицы Набережная. В результате падения погиб пилот дельтаплана 1966 год рождения", - говорится в сообщении. Причина происшествия устанавливается.
https://ria.ru/20230914/pozhar-1896425316.html
менделеевский район
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1b/1874537276_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_d9306904530f590a075b57d53c506314.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, менделеевский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Менделеевский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
В Татарстане при падении погиб пилот мотодельтаплана
МЧС: в Менделеевском районе Татарстана при падении погиб пилот мотодельтаплана