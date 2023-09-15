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В Татарстане при падении погиб пилот мотодельтаплана - РИА Новости, 15.09.2023
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20:20 15.09.2023 (обновлено: 20:22 15.09.2023)
https://ria.ru/20230915/mchs-1896624652.html
В Татарстане при падении погиб пилот мотодельтаплана
В Татарстане при падении погиб пилот мотодельтаплана - РИА Новости, 15.09.2023
В Татарстане при падении погиб пилот мотодельтаплана
Мотодельтаплан упал в Татарстане, погиб пилот, сообщает МЧС по республике. РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T20:20
2023-09-15T20:22
происшествия
менделеевский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 сен - РИА Новости. Мотодельтаплан упал в Татарстане, погиб пилот, сообщает МЧС по республике. "Вечером 15 сентября поступило сообщение о падении мотодельтаплана по адресу: Менделеевский район, село Бизяки, вблизи улицы Набережная. В результате падения погиб пилот дельтаплана 1966 год рождения", - говорится в сообщении. Причина происшествия устанавливается.
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менделеевский район
россия
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происшествия, менделеевский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Менделеевский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
В Татарстане при падении погиб пилот мотодельтаплана

МЧС: в Менделеевском районе Татарстана при падении погиб пилот мотодельтаплана

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСкорая медицинская помощь
Скорая медицинская помощь - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 сен - РИА Новости. Мотодельтаплан упал в Татарстане, погиб пилот, сообщает МЧС по республике.
"Вечером 15 сентября поступило сообщение о падении мотодельтаплана по адресу: Менделеевский район, село Бизяки, вблизи улицы Набережная. В результате падения погиб пилот дельтаплана 1966 год рождения", - говорится в сообщении.
Причина происшествия устанавливается.
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ПроисшествияМенделеевский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
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