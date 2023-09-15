https://ria.ru/20230915/mchs-1896624652.html

В Татарстане при падении погиб пилот мотодельтаплана

В Татарстане при падении погиб пилот мотодельтаплана - РИА Новости, 15.09.2023

В Татарстане при падении погиб пилот мотодельтаплана

Мотодельтаплан упал в Татарстане, погиб пилот, сообщает МЧС по республике. РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T20:20

2023-09-15T20:20

2023-09-15T20:22

происшествия

менделеевский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 сен - РИА Новости. Мотодельтаплан упал в Татарстане, погиб пилот, сообщает МЧС по республике. "Вечером 15 сентября поступило сообщение о падении мотодельтаплана по адресу: Менделеевский район, село Бизяки, вблизи улицы Набережная. В результате падения погиб пилот дельтаплана 1966 год рождения", - говорится в сообщении. Причина происшествия устанавливается.

https://ria.ru/20230914/pozhar-1896425316.html

менделеевский район

россия

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2023

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происшествия, менделеевский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия