Рейтинг@Mail.ru
Путин и Лукашенко обсудили ситуацию на рынке топлива - РИА Новости, 15.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:18 15.09.2023 (обновлено: 12:43 15.09.2023)
https://ria.ru/20230915/lukashenko-1896493418.html
Путин и Лукашенко обсудили ситуацию на рынке топлива
Путин и Лукашенко обсудили ситуацию на рынке топлива - РИА Новости, 15.09.2023
Путин и Лукашенко обсудили ситуацию на рынке топлива
Ситуация в российско-белорусском сотрудничестве на рынке топлива стабилизировалась, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече со своим... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T12:18
2023-09-15T12:43
александр лукашенко
владимир путин
экономика
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0f/1896495618_0:103:3148:1874_1920x0_80_0_0_d42b2b4f57aa1c574769e111ea477c98.jpg
СОЧИ, 15 сен – РИА Новости. Ситуация в российско-белорусском сотрудничестве на рынке топлива стабилизировалась, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи в пятницу."Мы уже констатировали, что наши должностные лица неплохо поработали, выполняя наши поручения – более 80% задач (по интеграционному сотрудничеству – ред.) выполнено, которые мы поставили перед правительством (на 2023 год – ред.). Еще три месяца есть. Я думаю, что дожмем, как мы говорим, и эти вопросы", - сказал Лукашенко."Были не то что перебои, но некоторые сложности на рынке по топливу. Стабилизировали ситуацию - поставили столько, сколько надо было Российской Федерации, сколько правительство попросило. По-моему, по 60 тысяч ( тонн – ред.) дизтоплива и бензина. Ситуацию стабилизируем на наших общих рынках. Если нужно будет еще сократить поставки на внешние рынки для увеличения внутреннего потребления – это не проблема", - добавил белорусский лидер.
https://ria.ru/20230405/sanktsii-1863330108.html
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0f/1896495618_260:0:2991:2048_1920x0_80_0_0_4c3075ab4b223272b20ebad879b87d8f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
александр лукашенко, владимир путин, экономика, белоруссия, в мире
Александр Лукашенко, Владимир Путин, Экономика, Белоруссия, В мире
Путин и Лукашенко обсудили ситуацию на рынке топлива

Лукашенко заявил о стабилизации ситуации в сотрудничестве с Россией по топливу

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Читать ria.ru в
СОЧИ, 15 сен – РИА Новости. Ситуация в российско-белорусском сотрудничестве на рынке топлива стабилизировалась, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи в пятницу.
«
"Мы уже констатировали, что наши должностные лица неплохо поработали, выполняя наши поручения – более 80% задач (по интеграционному сотрудничеству – ред.) выполнено, которые мы поставили перед правительством (на 2023 год – ред.). Еще три месяца есть. Я думаю, что дожмем, как мы говорим, и эти вопросы", - сказал Лукашенко.
"Были не то что перебои, но некоторые сложности на рынке по топливу. Стабилизировали ситуацию - поставили столько, сколько надо было Российской Федерации, сколько правительство попросило. По-моему, по 60 тысяч ( тонн – ред.) дизтоплива и бензина. Ситуацию стабилизируем на наших общих рынках. Если нужно будет еще сократить поставки на внешние рынки для увеличения внутреннего потребления – это не проблема", - добавил белорусский лидер.
Президент Беларуси Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
Лукашенко заявил, что экономики Белоруссии и России не рухнут под санкциями
5 апреля, 20:45
 
Александр ЛукашенкоВладимир ПутинЭкономикаБелоруссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала