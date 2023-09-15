https://ria.ru/20230915/lukashenko-1896493418.html
Путин и Лукашенко обсудили ситуацию на рынке топлива
Путин и Лукашенко обсудили ситуацию на рынке топлива - РИА Новости, 15.09.2023
Путин и Лукашенко обсудили ситуацию на рынке топлива
Ситуация в российско-белорусском сотрудничестве на рынке топлива стабилизировалась, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече со своим... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T12:18
2023-09-15T12:18
2023-09-15T12:43
александр лукашенко
владимир путин
экономика
белоруссия
в мире
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СОЧИ, 15 сен – РИА Новости. Ситуация в российско-белорусском сотрудничестве на рынке топлива стабилизировалась, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи в пятницу."Мы уже констатировали, что наши должностные лица неплохо поработали, выполняя наши поручения – более 80% задач (по интеграционному сотрудничеству – ред.) выполнено, которые мы поставили перед правительством (на 2023 год – ред.). Еще три месяца есть. Я думаю, что дожмем, как мы говорим, и эти вопросы", - сказал Лукашенко."Были не то что перебои, но некоторые сложности на рынке по топливу. Стабилизировали ситуацию - поставили столько, сколько надо было Российской Федерации, сколько правительство попросило. По-моему, по 60 тысяч ( тонн – ред.) дизтоплива и бензина. Ситуацию стабилизируем на наших общих рынках. Если нужно будет еще сократить поставки на внешние рынки для увеличения внутреннего потребления – это не проблема", - добавил белорусский лидер.
https://ria.ru/20230405/sanktsii-1863330108.html
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александр лукашенко, владимир путин, экономика, белоруссия, в мире
Александр Лукашенко, Владимир Путин, Экономика, Белоруссия, В мире
Путин и Лукашенко обсудили ситуацию на рынке топлива
Лукашенко заявил о стабилизации ситуации в сотрудничестве с Россией по топливу