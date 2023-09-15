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Сенатор рассказал о случаях отказа Литвы в транзите калининградцев в Россию - РИА Новости, 15.09.2023
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14:55 15.09.2023
https://ria.ru/20230915/litva-1896547286.html
Сенатор рассказал о случаях отказа Литвы в транзите калининградцев в Россию
Сенатор рассказал о случаях отказа Литвы в транзите калининградцев в Россию - РИА Новости, 15.09.2023
Сенатор рассказал о случаях отказа Литвы в транзите калининградцев в Россию
Литовские власти более 20 раз отказали жителям Калининграда в транзите по территории республики в Россию, в основном, это связано с желанием проехать жителям... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T14:55
2023-09-15T14:55
литва
россия
калининград
александр шендерюк-жидков
санкции
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Литовские власти более 20 раз отказали жителям Калининграда в транзите по территории республики в Россию, в основном, это связано с желанием проехать жителям Калининграда по шенгенским визам, сообщил РИА Новости сенатор от региона Александр Шендерюк-Жидков. "С момента, когда Евросоюз ввел незаконные ограничения на въезд наших граждан на своих автомобилях на территории стран объединения, ситуация с калининградским транзитом постоянно меняется, мы видим, как перегибы на границе с Литвой - например, одна пара находилась на границе 18 часов перед тем, как ей разрешили транзит. Так и случаи, когда транзит идет без каких-либо ограничений", - сказал политик. Он привел данные руководства калининградской таможни, в соответствии с которыми зафиксировано более 20 случаев отказа (в транзите) по территории Литвы". Шендерюк-Жидков пояснил, что все эти случаи, в основном, связаны с тем, что наши граждане едут транзитом по шенгенским визам. "Литовцы отказывают в этом транзите", - уточнил он. Другое дело, когда калининградцы едут по упрощенному транзитному документу, в этом случае не было ни одного отказа. Сенатор подчеркнул, что держит эту ситуацию на контроле. Говоря о ситуации на границе с Польшей, то там отказа в проезде россиян на собственных автомобилях не было, если все оформлено как положено, сказал парламентарий.
https://ria.ru/20230913/avto-1896146448.html
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литва, россия, калининград, александр шендерюк-жидков, санкции
Литва, Россия, Калининград, Александр Шендерюк-Жидков, Санкции
Сенатор рассказал о случаях отказа Литвы в транзите калининградцев в Россию

Шендерюк-Жидков: Литва более 20 раз отказала калининградцам в транзите в Россию

© РИА Новости / Михаил Голенков | Перейти в медиабанкГрузовые автомобили у КПП "Чернышевское" в Калининградской области
Грузовые автомобили у КПП Чернышевское в Калининградской области - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© РИА Новости / Михаил Голенков
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Грузовые автомобили у КПП "Чернышевское" в Калининградской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Литовские власти более 20 раз отказали жителям Калининграда в транзите по территории республики в Россию, в основном, это связано с желанием проехать жителям Калининграда по шенгенским визам, сообщил РИА Новости сенатор от региона Александр Шендерюк-Жидков.
"С момента, когда Евросоюз ввел незаконные ограничения на въезд наших граждан на своих автомобилях на территории стран объединения, ситуация с калининградским транзитом постоянно меняется, мы видим, как перегибы на границе с Литвой - например, одна пара находилась на границе 18 часов перед тем, как ей разрешили транзит. Так и случаи, когда транзит идет без каких-либо ограничений", - сказал политик.
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Он привел данные руководства калининградской таможни, в соответствии с которыми зафиксировано более 20 случаев отказа (в транзите) по территории Литвы".
Шендерюк-Жидков пояснил, что все эти случаи, в основном, связаны с тем, что наши граждане едут транзитом по шенгенским визам. "Литовцы отказывают в этом транзите", - уточнил он.
Другое дело, когда калининградцы едут по упрощенному транзитному документу, в этом случае не было ни одного отказа.
Сенатор подчеркнул, что держит эту ситуацию на контроле.
Говоря о ситуации на границе с Польшей, то там отказа в проезде россиян на собственных автомобилях не было, если все оформлено как положено, сказал парламентарий.
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ЛитваРоссияКалининградАлександр Шендерюк-ЖидковСанкции
 
 
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