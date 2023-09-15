https://ria.ru/20230915/litva-1896547286.html

Сенатор рассказал о случаях отказа Литвы в транзите калининградцев в Россию

Сенатор рассказал о случаях отказа Литвы в транзите калининградцев в Россию - РИА Новости, 15.09.2023

Сенатор рассказал о случаях отказа Литвы в транзите калининградцев в Россию

Литовские власти более 20 раз отказали жителям Калининграда в транзите по территории республики в Россию, в основном, это связано с желанием проехать жителям... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T14:55

2023-09-15T14:55

2023-09-15T14:55

литва

россия

калининград

александр шендерюк-жидков

санкции

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Литовские власти более 20 раз отказали жителям Калининграда в транзите по территории республики в Россию, в основном, это связано с желанием проехать жителям Калининграда по шенгенским визам, сообщил РИА Новости сенатор от региона Александр Шендерюк-Жидков. "С момента, когда Евросоюз ввел незаконные ограничения на въезд наших граждан на своих автомобилях на территории стран объединения, ситуация с калининградским транзитом постоянно меняется, мы видим, как перегибы на границе с Литвой - например, одна пара находилась на границе 18 часов перед тем, как ей разрешили транзит. Так и случаи, когда транзит идет без каких-либо ограничений", - сказал политик. Он привел данные руководства калининградской таможни, в соответствии с которыми зафиксировано более 20 случаев отказа (в транзите) по территории Литвы". Шендерюк-Жидков пояснил, что все эти случаи, в основном, связаны с тем, что наши граждане едут транзитом по шенгенским визам. "Литовцы отказывают в этом транзите", - уточнил он. Другое дело, когда калининградцы едут по упрощенному транзитному документу, в этом случае не было ни одного отказа. Сенатор подчеркнул, что держит эту ситуацию на контроле. Говоря о ситуации на границе с Польшей, то там отказа в проезде россиян на собственных автомобилях не было, если все оформлено как положено, сказал парламентарий.

https://ria.ru/20230913/avto-1896146448.html

https://ria.ru/20230914/kpp-1896274550.html

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литва, россия, калининград, александр шендерюк-жидков, санкции