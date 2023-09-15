https://ria.ru/20230915/kornet-1896609641.html
Вучич заявил о преимуществе российских "Корнетов" над западными системами
Вучич заявил о преимуществе российских "Корнетов" над западными системами - РИА Новости, 15.09.2023
Вучич заявил о преимуществе российских "Корнетов" над западными системами
Президент Сербии Александр Вучич в пятницу заявил о преимуществах российских ПТРК "Корнет" над западными системами и посетовал на нехватку боеприпасов,... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T18:43
2023-09-15T18:43
2023-09-15T20:42
в мире
сербия
александр вучич
республика сербская
милорад додик
россия
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БЕЛГРАД, 15 сен — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич в пятницу заявил о преимуществах российских ПТРК "Корнет" над западными системами и посетовал на нехватку боеприпасов, вызванную конфликтом на Украине. В пятницу в Сербии отмечается национальный праздник — День сербского единства, свободы и национального флага. Государственные торжества проходят в третьем по величине городе страны Ниш, в 200 километрах к югу от Белграда. Глава государства начал официальную часть со смотра военной техники и вооружений в исторической крепости города Ниш. Среди представленных систем и экспортная модификация "Корнет-ЭМ", полученная в декабре 2021 года из России. "Нам не хватает боеприпасов для "Корнета". Когда началась война, россияне не смогли все доставить", — заявил Вучич собравшимся. Он напомнил, что на последних стрельбах в Сербии "Корнет" поразил цель на расстоянии в восемь километров. "Говорят, что поражает цель на километр дальше, чем ПТРК "Джавелин" и ПТУР NLAW", — отметил сербский лидер. Офицеры подтвердили его слова и высоко оценили установку, а также представленный там же российский ПТРК "Фагот". Вучич заявил в начале сентября, что Запад не позволяет Сербии покупать оружие и военное оборудование ни на Востоке, ни у себя.Вместе с главой государства вооружения осмотрели президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик, сербский министр обороны Милош Вучевич, командование Вооруженных сил, члены правительства. Вечером запланирована праздничная церемония в спортивном зале в Нише, где также ожидается выступление президента Сербии.
https://ria.ru/20230907/ugroza-1894751610.html
https://ria.ru/20230607/serbiya-1876585042.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сербия, александр вучич, республика сербская, милорад додик, россия
В мире, Сербия, Александр Вучич, Республика Сербская, Милорад Додик, Россия
Вучич заявил о преимуществе российских "Корнетов" над западными системами
Вучич: ПТРК "Корнет" поражает цель на километр дальше западных конкурентов
БЕЛГРАД, 15 сен — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич в пятницу заявил о преимуществах российских ПТРК "Корнет" над западными системами и посетовал на нехватку боеприпасов, вызванную конфликтом на Украине.
В пятницу в Сербии отмечается национальный праздник — День сербского единства, свободы и национального флага. Государственные торжества проходят в третьем по величине городе страны Ниш, в 200 километрах к югу от Белграда
. Глава государства начал официальную часть со смотра военной техники и вооружений в исторической крепости города Ниш. Среди представленных систем и экспортная модификация "Корнет-ЭМ", полученная в декабре 2021 года из России
.
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"Нам не хватает боеприпасов для "Корнета". Когда началась война, россияне не смогли все доставить", — заявил Вучич собравшимся.
Он напомнил, что на последних стрельбах в Сербии "Корнет" поразил цель на расстоянии в восемь километров. "Говорят, что поражает цель на километр дальше, чем ПТРК "Джавелин" и ПТУР NLAW", — отметил сербский лидер. Офицеры подтвердили его слова и высоко оценили установку, а также представленный там же российский ПТРК "Фагот". Вучич заявил в начале сентября, что Запад не позволяет Сербии покупать оружие и военное оборудование ни на Востоке, ни у себя.
Вместе с главой государства вооружения осмотрели президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик
, сербский министр обороны Милош Вучевич
, командование Вооруженных сил, члены правительства. Вечером запланирована праздничная церемония в спортивном зале в Нише, где также ожидается выступление президента Сербии.
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