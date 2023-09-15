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Корабль "Союз МС-24" прибыл на МКС - РИА Новости, 15.09.2023
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21:58 15.09.2023
https://ria.ru/20230915/korabl-1896636960.html
Корабль "Союз МС-24" прибыл на МКС
Корабль "Союз МС-24" прибыл на МКС - РИА Новости, 15.09.2023
Корабль "Союз МС-24" прибыл на МКС
Корабль "Союз МС-24" с российскими космонавтами Олегом Кононенко, Николаем Чубом и американкой Лорал О"Хара пристыковался к Международной космической станции,... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T21:58
2023-09-15T21:58
космос - риа наука
байконур (город)
земля
олег кононенко
наса
роскосмос
николай чуб
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КОСМОДРОМ БАЙКОНУР, 15 сен – РИА Новости. Корабль "Союз МС-24" с российскими космонавтами Олегом Кононенко, Николаем Чубом и американкой Лорал О"Хара пристыковался к Международной космической станции, передаёт корреспондент РИА Новости. Ракета взлетела со стартовой площадки №31 на Байконуре в 18.44 мск. Через несколько минут она вывела корабль на низкую околоземную орбиту, он отделился от её третьей ступени и начал самостоятельный полёт к МКС. Кононенко, который также является командиром российского отряда космонавтов, совершает уже пятый полёт в своей карьере. Чуб и О"Хара летят в космос впервые. Кононенко и Чуб проведут на МКС год, О"Хара – полгода. Командир российского отряда по итогам этого полёта станет первым человеком, который суммарно проведёт в космосе больше тысячи дней. Его миссия продлится 375 суток, а суммарный налёт после этого составит 1111 дней. Для россиян запланировано около 60 научных экспериментов, в том числе семь новых, и до четырёх выходов в открытый космос. Экипаж "Союза МС-24" сменит на станции российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина, а также американского астронавта Фрэнка Рубио. Они прилетели на МКС 21 сентября 2022 года на "Союзе МС-22". На корабле произошла разгерметизация контура системы охлаждения, поэтому его заменили "Союзом МС-23", на котором Прокопьев с Петелиным и Рубио и вернутся на Землю 27 сентября 2023 года. Также на МКС сейчас работает экипаж американского корабля Crew Dragon (миссия Crew-7), в который входят россиянин Константин Борисов, астронавт НАСА Жасмин Могбели, астронавт ЕКА Андреас Могенсен и астронавт JAXA Сатоси Фурукава. "Союз МС-24" стал уже пятым кораблём в рамках соглашения "Роскосмоса" и НАСА о перекрёстных полётах. Оно предполагает, что в экипаже российского корабля на МКС отправляется один американский астронавт, а в экипаж американского входит один российский космонавт, чтобы в случае непредвиденных ситуаций ни российский, ни американский сегменты станции не остались пустыми. Первым таким кораблём стал "Союз МС-22" с Фрэнком Рубио в экипаже. Через пару недель россиянка Анна Кикина отправилась на МКС на американском Crew Dragon. В марте 2023 года на Crew Dragon (миссия Crew-6) на МКС прибыл космонавт "Роскосмоса" Андрей Федяев, которого сейчас уже сменил Борисов. В первой половине 2024 года, американка Трейси Дайсон полетит на "Союзе МС-25", а в экипаж Crew Dragon войдёт россиянин Александр Гребёнкин. В дальнейшем в соглашение могут добавить и дополнительные полёты, ранее как "Роскосмос", так и НАСА не исключали, что программа может быть продлена.
https://ria.ru/20230915/soglashenie-1896443056.html
https://ria.ru/20230914/proboina-1896369119.html
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космос - риа наука, байконур (город), земля, олег кононенко, наса, роскосмос, николай чуб
Космос - РИА Наука, Байконур (город), Земля, Олег Кононенко, НАСА, Роскосмос, Николай Чуб
Корабль "Союз МС-24" прибыл на МКС

Двое россиян и американка прибыли на МКС на корабле "Союз МС-24"

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкТрансляция пуска РН "Союз-2.1а" с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-24"
Трансляция пуска РН Союз-2.1а с транспортным грузовым кораблем Прогресс МС-24 - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Трансляция пуска РН "Союз-2.1а" с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-24". Архивное фото
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КОСМОДРОМ БАЙКОНУР, 15 сен – РИА Новости. Корабль "Союз МС-24" с российскими космонавтами Олегом Кононенко, Николаем Чубом и американкой Лорал О"Хара пристыковался к Международной космической станции, передаёт корреспондент РИА Новости.
Ракета взлетела со стартовой площадки №31 на Байконуре в 18.44 мск. Через несколько минут она вывела корабль на низкую околоземную орбиту, он отделился от её третьей ступени и начал самостоятельный полёт к МКС.
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Кононенко, который также является командиром российского отряда космонавтов, совершает уже пятый полёт в своей карьере. Чуб и О"Хара летят в космос впервые. Кононенко и Чуб проведут на МКС год, О"Хара – полгода. Командир российского отряда по итогам этого полёта станет первым человеком, который суммарно проведёт в космосе больше тысячи дней. Его миссия продлится 375 суток, а суммарный налёт после этого составит 1111 дней.
Для россиян запланировано около 60 научных экспериментов, в том числе семь новых, и до четырёх выходов в открытый космос.
Экипаж "Союза МС-24" сменит на станции российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина, а также американского астронавта Фрэнка Рубио. Они прилетели на МКС 21 сентября 2022 года на "Союзе МС-22". На корабле произошла разгерметизация контура системы охлаждения, поэтому его заменили "Союзом МС-23", на котором Прокопьев с Петелиным и Рубио и вернутся на Землю 27 сентября 2023 года.
Также на МКС сейчас работает экипаж американского корабля Crew Dragon (миссия Crew-7), в который входят россиянин Константин Борисов, астронавт НАСА Жасмин Могбели, астронавт ЕКА Андреас Могенсен и астронавт JAXA Сатоси Фурукава.
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"Союз МС-24" стал уже пятым кораблём в рамках соглашения "Роскосмоса" и НАСА о перекрёстных полётах. Оно предполагает, что в экипаже российского корабля на МКС отправляется один американский астронавт, а в экипаж американского входит один российский космонавт, чтобы в случае непредвиденных ситуаций ни российский, ни американский сегменты станции не остались пустыми.
Первым таким кораблём стал "Союз МС-22" с Фрэнком Рубио в экипаже. Через пару недель россиянка Анна Кикина отправилась на МКС на американском Crew Dragon. В марте 2023 года на Crew Dragon (миссия Crew-6) на МКС прибыл космонавт "Роскосмоса" Андрей Федяев, которого сейчас уже сменил Борисов.
В первой половине 2024 года, американка Трейси Дайсон полетит на "Союзе МС-25", а в экипаж Crew Dragon войдёт россиянин Александр Гребёнкин. В дальнейшем в соглашение могут добавить и дополнительные полёты, ранее как "Роскосмос", так и НАСА не исключали, что программа может быть продлена.
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