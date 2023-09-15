https://ria.ru/20230915/konkurs-1896524258.html
Полуфинал конкурса "Большая перемена" состоялся в Нижнем Новгороде
Полуфинал конкурса "Большая перемена" состоялся в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 15.09.2023
Полуфинал конкурса "Большая перемена" состоялся в Нижнем Новгороде
Полуфинал всероссийского конкурса "Большая перемена" для старшеклассников и студентов среднего профессионального образования (СПО) завершился в Молодежной... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T13:54
2023-09-15T13:54
2023-09-15T15:59
год педагога и наставника
социальный навигатор
общество
сн_образование
нижний новгород
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 сен — РИА Новости. Полуфинал всероссийского конкурса "Большая перемена" для старшеклассников и студентов среднего профессионального образования (СПО) завершился в Молодежной столице России - Нижнем Новгороде, передает корреспондент РИА Новости. Полуфинал в Нижнем Новгороде объединил 1100 школьников и студентов СПО из 6 республик (Башкирия, Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Удмуртия, Чувашия), 7 областей (Кировская, Нижегородская, Оренбургская, Пензенская, Самарская, Саратовская, Ульяновская) и Пермского края. Кроме того, на конкурс приехали участники из Крыма и Севастополя. "В этом году впервые полуфиналы "Большой перемены" объединили старшеклассников и студентов в колледжей. Вместе вы решали кейсы и придумывали креативные решения общественных задач... Этот год для "Большой перемены" особенный - наше сообщество пополнилось ещё на 3 миллиона человек. Мы все огромная семья "Большой перемены", и каждого в ней ждёт большой успех", - заявила гендиректор АНО "Большая перемена" Наталия Мандрова в видеообращении на церемонии закрытия полуфинала конкурса. Министр молодежной политики Нижегородской области Светлана Ануфриева подчеркнула символичность проведения конкурса в Нижнем Новгороде - Молодёжной столице России. "Важно, что в рамках программы мы предложили участникам посетить наши университеты. Возраст у школьников такой, что совсем скоро им поступать. Мы очень надеемся, что они будут выбирать в том числе наши нижегородские вузы. Ребята смогли посетить более 10 вузов, познакомиться с образовательным процессом, посетить наши уникальные лаборатории. Ну и, конечно, получше познакомиться с городом", - заявила журналистам Ануфриева. По итогам всех полуфиналов будут определены 1,5 тысячи финалистов среди старшеклассников и 600 – среди студентов СПО. Решающий этап конкурса для школьников 8-10-х классов пройдет в октябре, а для учащихся колледжей – в ноябре. В каждом из 12 направлений конкурса будут определены абсолютные победители, которые смогут получить призы от партнеров проекта, а также пройти стажировки в ведущих российских компаниях. Победителями "Большой перемены" среди учеников 10-х классов станут 150 человек, они получат по 1 миллиону рублей на образование и дополнительные баллы к портфолио достижений при поступлении в вузы. 600 призёров получат по 200 тысяч рублей на образование. 150 учеников 8-9-х классов получат по 200 тысяч рублей, 600 призёров – по 100 тысяч рублей. Кроме того, 25 лучших школ, подготовивших наибольшее количество активных участников "Большой перемены", получат гранты в размере 2 миллионов рублей. Педагоги-наставники, подготовившие победителей конкурса среди старшеклассников, получат по 150 тысяч рублей, подготовившие призеров конкурса – по 50 тысяч рублей. Победителями конкурса среди студентов выпускных курсов колледжей станут 100 человек. Они получат по 1 миллиону рублей на образование и саморазвитие или запуск стартапа. 200 призёров-выпускников СПО получат по 200 тысяч рублей. 100 победителей среди студентов младших курсов получат по 200 тысяч рублей, 200 призёров – по 100 тысяч рублей. 20 учреждений СПО, подготовивших наибольшее количество активных участников "Большая перемена", получат гранты в размере 2 миллионов рублей на развитие образовательной среды. Педагоги-наставники победителей конкурса получат по 150 тысяч рублей, подготовившие призеров конкурса – по 50 тысяч рублей. Конкурс "Большая перемена" – флагманский проект Российского движения детей и молодёжи "Движение первых". Его соорганизатором выступает федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодёжь).
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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социальный навигатор, общество, сн_образование, нижний новгород, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
Год педагога и наставника, Социальный навигатор, Общество, СН_Образование, Нижний Новгород, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 сен — РИА Новости. Полуфинал всероссийского конкурса "Большая перемена" для старшеклассников и студентов среднего профессионального образования (СПО) завершился в Молодежной столице России - Нижнем Новгороде, передает корреспондент РИА Новости.
Полуфинал в Нижнем Новгороде объединил 1100 школьников и студентов СПО из 6 республик (Башкирия, Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Удмуртия, Чувашия), 7 областей (Кировская, Нижегородская, Оренбургская, Пензенская, Самарская, Саратовская, Ульяновская) и Пермского края. Кроме того, на конкурс приехали участники из Крыма и Севастополя.
Победителями финала "Большой перемены" стали 300 школьников
"В этом году впервые полуфиналы "Большой перемены" объединили старшеклассников и студентов в колледжей. Вместе вы решали кейсы и придумывали креативные решения общественных задач... Этот год для "Большой перемены" особенный - наше сообщество пополнилось ещё на 3 миллиона человек. Мы все огромная семья "Большой перемены", и каждого в ней ждёт большой успех", - заявила гендиректор АНО "Большая перемена" Наталия Мандрова в видеообращении на церемонии закрытия полуфинала конкурса.
Министр молодежной политики Нижегородской области Светлана Ануфриева подчеркнула символичность проведения конкурса в Нижнем Новгороде - Молодёжной столице России.
"Важно, что в рамках программы мы предложили участникам посетить наши университеты. Возраст у школьников такой, что совсем скоро им поступать. Мы очень надеемся, что они будут выбирать в том числе наши нижегородские вузы. Ребята смогли посетить более 10 вузов, познакомиться с образовательным процессом, посетить наши уникальные лаборатории. Ну и, конечно, получше познакомиться с городом", - заявила журналистам Ануфриева.
По итогам всех полуфиналов будут определены 1,5 тысячи финалистов среди старшеклассников и 600 – среди студентов СПО. Решающий этап конкурса для школьников 8-10-х классов пройдет в октябре, а для учащихся колледжей – в ноябре. В каждом из 12 направлений конкурса будут определены абсолютные победители, которые смогут получить призы от партнеров проекта, а также пройти стажировки в ведущих российских компаниях.
Победителями "Большой перемены" среди учеников 10-х классов станут 150 человек, они получат по 1 миллиону рублей на образование и дополнительные баллы к портфолио достижений при поступлении в вузы. 600 призёров получат по 200 тысяч рублей на образование. 150 учеников 8-9-х классов получат по 200 тысяч рублей, 600 призёров – по 100 тысяч рублей.
Кроме того, 25 лучших школ, подготовивших наибольшее количество активных участников "Большой перемены", получат гранты в размере 2 миллионов рублей. Педагоги-наставники, подготовившие победителей конкурса среди старшеклассников, получат по 150 тысяч рублей, подготовившие призеров конкурса – по 50 тысяч рублей.
Победителями конкурса среди студентов выпускных курсов колледжей станут 100 человек. Они получат по 1 миллиону рублей на образование и саморазвитие или запуск стартапа. 200 призёров-выпускников СПО получат по 200 тысяч рублей. 100 победителей среди студентов младших курсов получат по 200 тысяч рублей, 200 призёров – по 100 тысяч рублей.
20 учреждений СПО, подготовивших наибольшее количество активных участников "Большая перемена", получат гранты в размере 2 миллионов рублей на развитие образовательной среды. Педагоги-наставники победителей конкурса получат по 150 тысяч рублей, подготовившие призеров конкурса – по 50 тысяч рублей.
Конкурс "Большая перемена" – флагманский проект Российского движения детей и молодёжи "Движение первых". Его соорганизатором выступает федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодёжь).