https://ria.ru/20230915/konkurs-1896524258.html

Полуфинал конкурса "Большая перемена" состоялся в Нижнем Новгороде

Полуфинал конкурса "Большая перемена" состоялся в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 15.09.2023

Полуфинал конкурса "Большая перемена" состоялся в Нижнем Новгороде

Полуфинал всероссийского конкурса "Большая перемена" для старшеклассников и студентов среднего профессионального образования (СПО) завершился в Молодежной... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T13:54

2023-09-15T13:54

2023-09-15T15:59

год педагога и наставника

социальный навигатор

общество

сн_образование

нижний новгород

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 сен — РИА Новости. Полуфинал всероссийского конкурса "Большая перемена" для старшеклассников и студентов среднего профессионального образования (СПО) завершился в Молодежной столице России - Нижнем Новгороде, передает корреспондент РИА Новости. Полуфинал в Нижнем Новгороде объединил 1100 школьников и студентов СПО из 6 республик (Башкирия, Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Удмуртия, Чувашия), 7 областей (Кировская, Нижегородская, Оренбургская, Пензенская, Самарская, Саратовская, Ульяновская) и Пермского края. Кроме того, на конкурс приехали участники из Крыма и Севастополя. "В этом году впервые полуфиналы "Большой перемены" объединили старшеклассников и студентов в колледжей. Вместе вы решали кейсы и придумывали креативные решения общественных задач... Этот год для "Большой перемены" особенный - наше сообщество пополнилось ещё на 3 миллиона человек. Мы все огромная семья "Большой перемены", и каждого в ней ждёт большой успех", - заявила гендиректор АНО "Большая перемена" Наталия Мандрова в видеообращении на церемонии закрытия полуфинала конкурса. Министр молодежной политики Нижегородской области Светлана Ануфриева подчеркнула символичность проведения конкурса в Нижнем Новгороде - Молодёжной столице России. "Важно, что в рамках программы мы предложили участникам посетить наши университеты. Возраст у школьников такой, что совсем скоро им поступать. Мы очень надеемся, что они будут выбирать в том числе наши нижегородские вузы. Ребята смогли посетить более 10 вузов, познакомиться с образовательным процессом, посетить наши уникальные лаборатории. Ну и, конечно, получше познакомиться с городом", - заявила журналистам Ануфриева. По итогам всех полуфиналов будут определены 1,5 тысячи финалистов среди старшеклассников и 600 – среди студентов СПО. Решающий этап конкурса для школьников 8-10-х классов пройдет в октябре, а для учащихся колледжей – в ноябре. В каждом из 12 направлений конкурса будут определены абсолютные победители, которые смогут получить призы от партнеров проекта, а также пройти стажировки в ведущих российских компаниях. Победителями "Большой перемены" среди учеников 10-х классов станут 150 человек, они получат по 1 миллиону рублей на образование и дополнительные баллы к портфолио достижений при поступлении в вузы. 600 призёров получат по 200 тысяч рублей на образование. 150 учеников 8-9-х классов получат по 200 тысяч рублей, 600 призёров – по 100 тысяч рублей. Кроме того, 25 лучших школ, подготовивших наибольшее количество активных участников "Большой перемены", получат гранты в размере 2 миллионов рублей. Педагоги-наставники, подготовившие победителей конкурса среди старшеклассников, получат по 150 тысяч рублей, подготовившие призеров конкурса – по 50 тысяч рублей. Победителями конкурса среди студентов выпускных курсов колледжей станут 100 человек. Они получат по 1 миллиону рублей на образование и саморазвитие или запуск стартапа. 200 призёров-выпускников СПО получат по 200 тысяч рублей. 100 победителей среди студентов младших курсов получат по 200 тысяч рублей, 200 призёров – по 100 тысяч рублей. 20 учреждений СПО, подготовивших наибольшее количество активных участников "Большая перемена", получат гранты в размере 2 миллионов рублей на развитие образовательной среды. Педагоги-наставники победителей конкурса получат по 150 тысяч рублей, подготовившие призеров конкурса – по 50 тысяч рублей. Конкурс "Большая перемена" – флагманский проект Российского движения детей и молодёжи "Движение первых". Его соорганизатором выступает федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодёжь).

https://ria.ru/20230724/peremena-1885891994.html

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социальный навигатор, общество, сн_образование, нижний новгород, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)