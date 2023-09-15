https://ria.ru/20230915/knr-1896466895.html

Министра обороны КНР освободили от обязанностей, пишут на Западе

Министра обороны КНР освободили от обязанностей, пишут на Западе - РИА Новости, 15.09.2023

Министра обороны КНР освободили от обязанностей, пишут на Западе

Западные СМИ утверждают, что министр обороны КНР Ли Шанфу освобожден от своих обязанностей, его вызвали на допрос. РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T10:39

2023-09-15T10:39

2023-09-15T10:39

в мире

китай

ли шанфу

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Западные СМИ утверждают, что министр обороны КНР Ли Шанфу освобожден от своих обязанностей, его вызвали на допрос. "Ли Шанфу на прошлой неделе вызвали... на допрос, утверждает человек, близкий к принятию решений в Пекине, в то время как американские чиновники говорят, что его отстраняют от должности", - говорится в сообщении издания Wall Street Journal. С аналогичными утверждениями выступает газета Financial Times. Как утверждает Washington Post со ссылкой на двух американских чиновников, Ли Шанфу "находится под следствием по делу о коррупции и, вероятно, будет отстранен". Западные СМИ опираются на анонимные источники.

https://ria.ru/20230815/produktsiya-1890205040.html

китай

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, китай, ли шанфу