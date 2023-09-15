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Жителей Небраски эвакуируют из-за взрыва вагона с хлорной кислотой
Жителей Небраски эвакуируют из-за взрыва вагона с хлорной кислотой - РИА Новости, 15.09.2023
Жителей Небраски эвакуируют из-за взрыва вагона с хлорной кислотой
Вагон поезда с хлорной кислотой взорвался в американском штате Небраска, местные власти проводят эвакуацию населения, сообщила пожарная служба города... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T02:19
2023-09-15T02:19
2023-09-15T02:19
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ВАШИНГТОН, 15 сен - РИА Новости. Вагон поезда с хлорной кислотой взорвался в американском штате Небраска, местные власти проводят эвакуацию населения, сообщила пожарная служба города Норт-Платт. "Примерно в 12.10 (19.10 мск - ред.) произошел взрыв на железнодорожной станции компании Union Pacific Railroad Bailey Yards... Экстренная эвакуация населения", - говорится в сообщениях пожарных в соцсети X (бывшая Twitter). В свою очередь издание New York Post со ссылкой на представителя железнодорожных служб пишет, что в вагоне находилась хлорная кислота, которая используется при изготовлении взрывчатки, а также различных продуктов питания и лекарств. Как отметили в X пожарные Норт-Платта, в результате взрыва начался пожар. По мере усиления возгорания стал выделяться "сильный токсичный дым", вследствие чего были перекрыты близлежащие шоссе. На месте инцидента работают сотрудники пожарной службы и спасатели. К настоящему моменту возгорание локализовано, специалисты следят за развитием ситуации.
https://ria.ru/20230717/poezd-1884718737.html
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небраска, в мире
Жителей Небраски эвакуируют из-за взрыва вагона с хлорной кислотой
В Небраске эвакуируют местное население после взрыва вагона с хлорной кислотой
ВАШИНГТОН, 15 сен - РИА Новости. Вагон поезда с хлорной кислотой взорвался в американском штате Небраска, местные власти проводят эвакуацию населения, сообщила пожарная служба города Норт-Платт.
«
"Примерно в 12.10 (19.10 мск - ред.) произошел взрыв на железнодорожной станции компании Union Pacific Railroad Bailey Yards... Экстренная эвакуация населения", - говорится в сообщениях пожарных в соцсети X (бывшая Twitter).
В свою очередь издание New York Post со ссылкой на представителя железнодорожных служб пишет, что в вагоне находилась хлорная кислота, которая используется при изготовлении взрывчатки, а также различных продуктов питания и лекарств.
Как отметили в X пожарные Норт-Платта, в результате взрыва начался пожар. По мере усиления возгорания стал выделяться "сильный токсичный дым", вследствие чего были перекрыты близлежащие шоссе.
На месте инцидента работают сотрудники пожарной службы и спасатели. К настоящему моменту возгорание локализовано, специалисты следят за развитием ситуации.
В США товарный поезд сошел с рельсов