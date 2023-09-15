https://ria.ru/20230915/kislota-1896436166.html

Жителей Небраски эвакуируют из-за взрыва вагона с хлорной кислотой

Жителей Небраски эвакуируют из-за взрыва вагона с хлорной кислотой - РИА Новости, 15.09.2023

Жителей Небраски эвакуируют из-за взрыва вагона с хлорной кислотой

Вагон поезда с хлорной кислотой взорвался в американском штате Небраска, местные власти проводят эвакуацию населения, сообщила пожарная служба города... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T02:19

2023-09-15T02:19

2023-09-15T02:19

небраска

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/102146/03/1021460334_0:99:2000:1224_1920x0_80_0_0_6eecc8d32d4c2302a4ef618a9f8a4bd6.jpg

ВАШИНГТОН, 15 сен - РИА Новости. Вагон поезда с хлорной кислотой взорвался в американском штате Небраска, местные власти проводят эвакуацию населения, сообщила пожарная служба города Норт-Платт. "Примерно в 12.10 (19.10 мск - ред.) произошел взрыв на железнодорожной станции компании Union Pacific Railroad Bailey Yards... Экстренная эвакуация населения", - говорится в сообщениях пожарных в соцсети X (бывшая Twitter). В свою очередь издание New York Post со ссылкой на представителя железнодорожных служб пишет, что в вагоне находилась хлорная кислота, которая используется при изготовлении взрывчатки, а также различных продуктов питания и лекарств. Как отметили в X пожарные Норт-Платта, в результате взрыва начался пожар. По мере усиления возгорания стал выделяться "сильный токсичный дым", вследствие чего были перекрыты близлежащие шоссе. На месте инцидента работают сотрудники пожарной службы и спасатели. К настоящему моменту возгорание локализовано, специалисты следят за развитием ситуации.

https://ria.ru/20230717/poezd-1884718737.html

небраска

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

небраска, в мире