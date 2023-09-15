https://ria.ru/20230915/kareliya-1896496862.html

В Карелии ищут подростка, который ушел из дома три дня назад

В Карелии ищут подростка, который ушел из дома три дня назад - РИА Новости, 15.09.2023

В Карелии ищут подростка, который ушел из дома три дня назад

Проверка организована после того, как в Петрозаводске пропал подросток, покинувший дом три дня назад, сообщило следственное управление по республике Карелия,... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T12:29

2023-09-15T12:29

2023-09-15T12:30

происшествия

петрозаводск

республика карелия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 сен – РИА Новости. Проверка организована после того, как в Петрозаводске пропал подросток, покинувший дом три дня назад, сообщило следственное управление по республике Карелия, которое приводит персональные данные мальчика. "Следователями… разыскивается без вести пропавший Линник Егор Петрович, 2010 года рождения. Покинул место проживания 12 сентября… и до настоящего времени его место нахождение не известно. По данному факту следователями организована процессуальная проверка", - говорится в сообщении. На момент исчезновения подросток был одет в черную кофту, черные спортивные штаны и черные кроссовки. Всех, кто располагает информацией о пропавшем, просят обратиться к правоохранителям.

https://ria.ru/20230907/devochka-1894703403.html

петрозаводск

республика карелия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, петрозаводск, республика карелия