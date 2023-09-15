https://ria.ru/20230915/kareliya-1896496862.html
В Карелии ищут подростка, который ушел из дома три дня назад
В Карелии ищут подростка, который ушел из дома три дня назад - РИА Новости, 15.09.2023
В Карелии ищут подростка, который ушел из дома три дня назад
Проверка организована после того, как в Петрозаводске пропал подросток, покинувший дом три дня назад, сообщило следственное управление по республике Карелия,... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T12:29
2023-09-15T12:29
2023-09-15T12:30
происшествия
петрозаводск
республика карелия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 сен – РИА Новости. Проверка организована после того, как в Петрозаводске пропал подросток, покинувший дом три дня назад, сообщило следственное управление по республике Карелия, которое приводит персональные данные мальчика. "Следователями… разыскивается без вести пропавший Линник Егор Петрович, 2010 года рождения. Покинул место проживания 12 сентября… и до настоящего времени его место нахождение не известно. По данному факту следователями организована процессуальная проверка", - говорится в сообщении. На момент исчезновения подросток был одет в черную кофту, черные спортивные штаны и черные кроссовки. Всех, кто располагает информацией о пропавшем, просят обратиться к правоохранителям.
https://ria.ru/20230907/devochka-1894703403.html
петрозаводск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, петрозаводск, республика карелия
Происшествия, Петрозаводск, Республика Карелия
В Карелии ищут подростка, который ушел из дома три дня назад
В Карелии ищут 13-летнего подростка, который ушел из дома три дня назад