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В Карелии ищут подростка, который ушел из дома три дня назад - РИА Новости, 15.09.2023
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12:29 15.09.2023 (обновлено: 12:30 15.09.2023)
https://ria.ru/20230915/kareliya-1896496862.html
В Карелии ищут подростка, который ушел из дома три дня назад
В Карелии ищут подростка, который ушел из дома три дня назад - РИА Новости, 15.09.2023
В Карелии ищут подростка, который ушел из дома три дня назад
Проверка организована после того, как в Петрозаводске пропал подросток, покинувший дом три дня назад, сообщило следственное управление по республике Карелия,... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T12:29
2023-09-15T12:30
происшествия
петрозаводск
республика карелия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 сен – РИА Новости. Проверка организована после того, как в Петрозаводске пропал подросток, покинувший дом три дня назад, сообщило следственное управление по республике Карелия, которое приводит персональные данные мальчика. "Следователями… разыскивается без вести пропавший Линник Егор Петрович, 2010 года рождения. Покинул место проживания 12 сентября… и до настоящего времени его место нахождение не известно. По данному факту следователями организована процессуальная проверка", - говорится в сообщении. На момент исчезновения подросток был одет в черную кофту, черные спортивные штаны и черные кроссовки. Всех, кто располагает информацией о пропавшем, просят обратиться к правоохранителям.
https://ria.ru/20230907/devochka-1894703403.html
петрозаводск
республика карелия
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происшествия, петрозаводск, республика карелия
Происшествия, Петрозаводск, Республика Карелия
В Карелии ищут подростка, который ушел из дома три дня назад

В Карелии ищут 13-летнего подростка, который ушел из дома три дня назад

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 сен – РИА Новости. Проверка организована после того, как в Петрозаводске пропал подросток, покинувший дом три дня назад, сообщило следственное управление по республике Карелия, которое приводит персональные данные мальчика.
"Следователями… разыскивается без вести пропавший Линник Егор Петрович, 2010 года рождения. Покинул место проживания 12 сентября… и до настоящего времени его место нахождение не известно. По данному факту следователями организована процессуальная проверка", - говорится в сообщении.
На момент исчезновения подросток был одет в черную кофту, черные спортивные штаны и черные кроссовки. Всех, кто располагает информацией о пропавшем, просят обратиться к правоохранителям.
Место обнаружения двухлетней девочки, пропавшей в Бай-Тайгинском районе в республике Тува. 7 сентября 2023 - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
В Туве нашли девочку, пропавшую с чабанской стоянки
7 сентября, 11:25
 
ПроисшествияПетрозаводскРеспублика Карелия
 
 
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