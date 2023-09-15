https://ria.ru/20230915/kanash-1896482032.html

В Чувашии госпитализировали десять человек после обеда в кафе

В Чувашии госпитализировали десять человек после обеда в кафе - РИА Новости, 15.09.2023

В Чувашии госпитализировали десять человек после обеда в кафе

Десять человек, в том числе 6 детей, госпитализированы после посещения кафе "Сушистик" в Канаше в Чувашии, сообщило управление Роспотребнадзор по республике. РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T11:31

2023-09-15T11:31

2023-09-15T14:08

происшествия

канаш

чувашская республика (чувашия)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 сен - РИА Новости. Десять человек, в том числе 6 детей, госпитализированы после посещения кафе "Сушистик" в Канаше в Чувашии, сообщило управление Роспотребнадзор по республике. "Управлением Роспотребнадзора по Чувашской республике проводится эпидрасследование по случаю регистрации острой кишечной инфекции у 10 человек, в том числе 6 детей. Все заболевшие посещали объект общественного питания "Сушистик" (город Канаш). Впоследствии с симптомами острой кишечной инфекции были госпитализированы в инфекционное отделение районной больницы", - говорится в сообщении. Отмечается, что инфекционный очаг локализован, произведен отбор проб продуктов питания, воды и смывов с поверхностей. "Персонал объекта общепита обследовали на бактериальные и вирусные возбудители кишечных инфекций. Лабораторные исследования и противоэпидемические мероприятия продолжаются. Деятельность пищеблока приостановлена", - подчеркивается в сообщении. Как отмечает пресс-служба ведомства, новых случаев заболевания не зарегистрировано.Проверки по факту массового отравления начали следственное управление СК РФ по Чувашии и прокуратура республики, сообщают пресс-службы ведомств.

https://ria.ru/20230912/otravlenie-1895899239.html

канаш

чувашская республика (чувашия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, канаш, чувашская республика (чувашия), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)