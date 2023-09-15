https://ria.ru/20230915/kabanov-1896458921.html
Тверской суд вынес обвинительный приговор по делу о госизмене
Тверской суд вынес обвинительный приговор по делу о госизмене - РИА Новости, 15.09.2023
Тверской суд вынес обвинительный приговор по делу о госизмене
Тверской областной суд приговорил к 12 годам и шести месяцам колонии строгого режима россиянина Сергея Кабанова за госизмену, сообщил ЦОС ФСБ. РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T09:47
2023-09-15T09:47
2023-09-15T11:00
происшествия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
тверской областной суд
фсб
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Тверской областной суд приговорил к 12 годам и шести месяцам колонии строгого режима россиянина Сергея Кабанова за госизмену, сообщил ЦОС ФСБ."Тверской областной суд признал виновным в совершении государственной измены гражданина Российской Федерации Кабанова Сергея Сергеевича, организовавшего по заданию американских спецслужб контрабандный канал поставки в США российских изделий военного назначения", — уточнили в ведомстве.ФСБ установила, что преступник отправлял изделия, применяемые в ракетной технике ВС России, для американской фирмы Victory Procurement Services, подконтрольной Министерству обороны США. Кроме того, он перевозил технику транзитом через Латвию.В спецслужбе добавили, что ликвидировали канал передачи противнику комплектующих российских зенитно-ракетных комплексов и радиолокационного вооружения.
https://ria.ru/20230907/gosizmena-1894813638.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), тверской областной суд, фсб
Происшествия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Тверской областной суд, ФСБ
Тверской суд вынес обвинительный приговор по делу о госизмене
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