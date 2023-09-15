https://ria.ru/20230915/kabanov-1896458921.html

Тверской суд вынес обвинительный приговор по делу о госизмене

Тверской суд вынес обвинительный приговор по делу о госизмене - РИА Новости, 15.09.2023

Тверской суд вынес обвинительный приговор по делу о госизмене

Тверской областной суд приговорил к 12 годам и шести месяцам колонии строгого режима россиянина Сергея Кабанова за госизмену, сообщил ЦОС ФСБ. РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T09:47

2023-09-15T09:47

2023-09-15T11:00

происшествия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

тверской областной суд

фсб

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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Тверской областной суд приговорил к 12 годам и шести месяцам колонии строгого режима россиянина Сергея Кабанова за госизмену, сообщил ЦОС ФСБ."Тверской областной суд признал виновным в совершении государственной измены гражданина Российской Федерации Кабанова Сергея Сергеевича, организовавшего по заданию американских спецслужб контрабандный канал поставки в США российских изделий военного назначения", — уточнили в ведомстве.ФСБ установила, что преступник отправлял изделия, применяемые в ракетной технике ВС России, для американской фирмы Victory Procurement Services, подконтрольной Министерству обороны США. Кроме того, он перевозил технику транзитом через Латвию.В спецслужбе добавили, что ликвидировали канал передачи противнику комплектующих российских зенитно-ракетных комплексов и радиолокационного вооружения.

https://ria.ru/20230907/gosizmena-1894813638.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), тверской областной суд, фсб