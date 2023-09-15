https://ria.ru/20230915/izrail-1896518561.html

Из Санкт-Петербурга появятся новые рейсы в Израиль

Из Санкт-Петербурга появятся новые рейсы в Израиль - РИА Новости, 15.09.2023

Из Санкт-Петербурга появятся новые рейсы в Израиль

Red Wings с 3 ноября впервые начнет выполнять регулярные рейсы из Петербурга в Тель-Авив с технической посадкой в аэропорту Минеральных Вод, сообщает... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T13:31

2023-09-15T13:31

2023-09-15T13:31

туризм

санкт-петербург

израиль

тель-авив

sukhoi superjet 100 (ssj100)

новости - туризм

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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Red Wings с 3 ноября впервые начнет выполнять регулярные рейсы из Петербурга в Тель-Авив с технической посадкой в аэропорту Минеральных Вод, сообщает пресс-служба министерства туризма Израиля.Полеты будут осуществляться еженедельно по пятницам на лайнерах SSJ 100. Время в пути составит 8 часов 15 минут. Стоимость перелета – от 67,1 тысячи рублей туда-обратно.На сегодняшний день из России выполняются 30 регулярных рейсов в Тель-Авив на самолетах трех авиакомпаний: El Al Israel Airlines, Red Wings и Azimuth. Вылеты доступны из четырех российских городов: Москвы, Махачкалы, Сочи и Кавказских Минеральных Вод.

https://ria.ru/20230915/egipet-1896502346.html

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санкт-петербург, израиль, тель-авив, sukhoi superjet 100 (ssj100), новости - туризм