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Из Санкт-Петербурга появятся новые рейсы в Израиль - РИА Новости, 15.09.2023
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Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
13:31 15.09.2023
https://ria.ru/20230915/izrail-1896518561.html
Из Санкт-Петербурга появятся новые рейсы в Израиль
Из Санкт-Петербурга появятся новые рейсы в Израиль - РИА Новости, 15.09.2023
Из Санкт-Петербурга появятся новые рейсы в Израиль
Red Wings с 3 ноября впервые начнет выполнять регулярные рейсы из Петербурга в Тель-Авив с технической посадкой в аэропорту Минеральных Вод, сообщает... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T13:31
2023-09-15T13:31
туризм
санкт-петербург
израиль
тель-авив
sukhoi superjet 100 (ssj100)
новости - туризм
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Red Wings с 3 ноября впервые начнет выполнять регулярные рейсы из Петербурга в Тель-Авив с технической посадкой в аэропорту Минеральных Вод, сообщает пресс-служба министерства туризма Израиля.Полеты будут осуществляться еженедельно по пятницам на лайнерах SSJ 100. Время в пути составит 8 часов 15 минут. Стоимость перелета – от 67,1 тысячи рублей туда-обратно.На сегодняшний день из России выполняются 30 регулярных рейсов в Тель-Авив на самолетах трех авиакомпаний: El Al Israel Airlines, Red Wings и Azimuth. Вылеты доступны из четырех российских городов: Москвы, Махачкалы, Сочи и Кавказских Минеральных Вод.
https://ria.ru/20230915/egipet-1896502346.html
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санкт-петербург, израиль, тель-авив, sukhoi superjet 100 (ssj100), новости - туризм
Туризм, Санкт-Петербург, Израиль, Тель-Авив, Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), Новости - Туризм
Из Санкт-Петербурга появятся новые рейсы в Израиль

Red Wings начнет выполнять регулярные рейсы из Петербурга в Тель-Авив с 3 ноября

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНабережная вдоль Средиземного моря в Тель-Авиве
Набережная вдоль Средиземного моря в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Red Wings с 3 ноября впервые начнет выполнять регулярные рейсы из Петербурга в Тель-Авив с технической посадкой в аэропорту Минеральных Вод, сообщает пресс-служба министерства туризма Израиля.
Полеты будут осуществляться еженедельно по пятницам на лайнерах SSJ 100. Время в пути составит 8 часов 15 минут. Стоимость перелета – от 67,1 тысячи рублей туда-обратно.
На сегодняшний день из России выполняются 30 регулярных рейсов в Тель-Авив на самолетах трех авиакомпаний: El Al Israel Airlines, Red Wings и Azimuth. Вылеты доступны из четырех российских городов: Москвы, Махачкалы, Сочи и Кавказских Минеральных Вод.
Самолет авиакомпании Azur Air - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
Вместо Red Sea Airlines россиян в Египет будет возить другая авиакомпания
Вчера, 12:50
 
ТуризмСанкт-ПетербургИзраильТель-АвивSukhoi Superjet 100 (SSJ100)Новости - Туризм
 
 
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