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Набиуллина назвала цены на топливо важным фактором инфляции - РИА Новости, 15.09.2023
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18:07 15.09.2023
https://ria.ru/20230915/inflyatsiya-1896602219.html
Набиуллина назвала цены на топливо важным фактором инфляции
Набиуллина назвала цены на топливо важным фактором инфляции - РИА Новости, 15.09.2023
Набиуллина назвала цены на топливо важным фактором инфляции
Цены на топливо стали важным фактором в повышении инфляции, они сейчас подстраиваются к экспортным ценам и новому демпферу, заявила глава ЦБ РФ Эльвира... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T18:07
2023-09-15T18:07
экономика
россия
эльвира набиуллина
алексей сазанов
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Цены на топливо стали важным фактором в повышении инфляции, они сейчас подстраиваются к экспортным ценам и новому демпферу, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. "Цены на топливо - важный фактор инфляции. Граждане уделяют больше внимание в общем индексе цен на то, как растут цены на топливо... Цены на топливо подстраиваются сейчас и к более высоким экспортным ценам, и к новому демпферному механизму", - сказала она в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров. Набиуллина также отметила, что правительство России ведет работу над урегулированием ситуации с ростом цен, связанной с корректировкой демпфирующего механизма. "Мы ожидаем принятия эффективных решений здесь", - добавила глава ЦБ. В России принят закон о корректировке топливного демпфера - механизма, созданного для сдерживания внутренних цен на топливо. Документ корректирует демпфирующий механизм таким образом, что на 50% сокращает выплаты по демпферу с 1 сентября этого года до 31 декабря 2026 года как за бензин, так и за дизельное топливо, пояснял замминистра финансов РФ Алексей Сазанов. По мнению ранее опрошенных РИА Новости экспертов, сокращение бюджетных выплат нефтяным компаниям повлечет за собой дальнейший рост оптовых цен на топливо. Тем временем Банк России ранее в пятницу повысил ключевую ставку до 13% с 12% годовых. А до конца года она прогнозируется регулятором в диапазоне 13-13,6%. "Нам нужна более высокая траектория ключевой ставки для того, чтобы достичь инфляции 4% к концу следующего года", - заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.
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экономика, россия, эльвира набиуллина, алексей сазанов, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Эльвира Набиуллина, Алексей Сазанов, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Набиуллина назвала цены на топливо важным фактором инфляции

Набиуллина: цены на топливо стали важным фактором в повышении инфляции в России

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Архивное фото
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Цены на топливо стали важным фактором в повышении инфляции, они сейчас подстраиваются к экспортным ценам и новому демпферу, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
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"Цены на топливо - важный фактор инфляции. Граждане уделяют больше внимание в общем индексе цен на то, как растут цены на топливо... Цены на топливо подстраиваются сейчас и к более высоким экспортным ценам, и к новому демпферному механизму", - сказала она в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров.
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Набиуллина также отметила, что правительство России ведет работу над урегулированием ситуации с ростом цен, связанной с корректировкой демпфирующего механизма. "Мы ожидаем принятия эффективных решений здесь", - добавила глава ЦБ.
В России принят закон о корректировке топливного демпфера - механизма, созданного для сдерживания внутренних цен на топливо. Документ корректирует демпфирующий механизм таким образом, что на 50% сокращает выплаты по демпферу с 1 сентября этого года до 31 декабря 2026 года как за бензин, так и за дизельное топливо, пояснял замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.
По мнению ранее опрошенных РИА Новости экспертов, сокращение бюджетных выплат нефтяным компаниям повлечет за собой дальнейший рост оптовых цен на топливо.
Тем временем Банк России ранее в пятницу повысил ключевую ставку до 13% с 12% годовых. А до конца года она прогнозируется регулятором в диапазоне 13-13,6%. "Нам нужна более высокая траектория ключевой ставки для того, чтобы достичь инфляции 4% к концу следующего года", - заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.
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ЭкономикаРоссияЭльвира НабиуллинаАлексей СазановЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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