https://ria.ru/20230915/inflyatsiya-1896520092.html

Годовая инфляция в России ускорилась до 5,5 процента

Годовая инфляция в России ускорилась до 5,5 процента - РИА Новости, 15.09.2023

Годовая инфляция в России ускорилась до 5,5 процента

Годовая инфляция в РФ на 11 сентября ускорилась до 5,5% с 5,2% в августе, говорится в сообщении Банка России. РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T13:36

2023-09-15T13:36

2023-09-15T13:48

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Годовая инфляция в РФ на 11 сентября ускорилась до 5,5% с 5,2% в августе, говорится в сообщении Банка России."По оценке на 11 сентября, годовая инфляция увеличилась до 5,5% после 4,3% в июле и 5,2% в августе. Текущее инфляционное давление усилилось, в том числе из-за переноса в цены произошедшего ослабления рубля. В среднем за последние три месяца рост цен с поправкой на сезонность составил 9,0% в пересчете на год. Аналогичный показатель базовой инфляции увеличился до 8,4%", - сообщается в пресс-релизе.При этом ЦБ отмечает, что рост инфляционного давления проявляется по все более широкому кругу товаров и услуг, а увеличение внутреннего спроса превышает возможности расширения выпуска.Высокий внутренний спрос, по данным регулятора, также явился значимым фактором ослабления рубля через повышенный спрос на импорт.

https://ria.ru/20230915/stavka-1896518792.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)