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Годовая инфляция в России ускорилась до 5,5 процента - РИА Новости, 15.09.2023
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13:36 15.09.2023 (обновлено: 13:48 15.09.2023)
https://ria.ru/20230915/inflyatsiya-1896520092.html
Годовая инфляция в России ускорилась до 5,5 процента
Годовая инфляция в России ускорилась до 5,5 процента - РИА Новости, 15.09.2023
Годовая инфляция в России ускорилась до 5,5 процента
Годовая инфляция в РФ на 11 сентября ускорилась до 5,5% с 5,2% в августе, говорится в сообщении Банка России. РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T13:36
2023-09-15T13:48
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Годовая инфляция в РФ на 11 сентября ускорилась до 5,5% с 5,2% в августе, говорится в сообщении Банка России."По оценке на 11 сентября, годовая инфляция увеличилась до 5,5% после 4,3% в июле и 5,2% в августе. Текущее инфляционное давление усилилось, в том числе из-за переноса в цены произошедшего ослабления рубля. В среднем за последние три месяца рост цен с поправкой на сезонность составил 9,0% в пересчете на год. Аналогичный показатель базовой инфляции увеличился до 8,4%", - сообщается в пресс-релизе.При этом ЦБ отмечает, что рост инфляционного давления проявляется по все более широкому кругу товаров и услуг, а увеличение внутреннего спроса превышает возможности расширения выпуска.Высокий внутренний спрос, по данным регулятора, также явился значимым фактором ослабления рубля через повышенный спрос на импорт.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Годовая инфляция в России ускорилась до 5,5 процента

Центробанк: годовая инфляция в России ускорилась до 5,5 процента

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЦентральный банк России
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Годовая инфляция в РФ на 11 сентября ускорилась до 5,5% с 5,2% в августе, говорится в сообщении Банка России.
"По оценке на 11 сентября, годовая инфляция увеличилась до 5,5% после 4,3% в июле и 5,2% в августе. Текущее инфляционное давление усилилось, в том числе из-за переноса в цены произошедшего ослабления рубля. В среднем за последние три месяца рост цен с поправкой на сезонность составил 9,0% в пересчете на год. Аналогичный показатель базовой инфляции увеличился до 8,4%", - сообщается в пресс-релизе.
При этом ЦБ отмечает, что рост инфляционного давления проявляется по все более широкому кругу товаров и услуг, а увеличение внутреннего спроса превышает возможности расширения выпуска.
Высокий внутренний спрос, по данным регулятора, также явился значимым фактором ослабления рубля через повышенный спрос на импорт.
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
ЦБ повысил ключевую ставку до 13 процентов годовых
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ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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