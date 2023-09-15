https://ria.ru/20230915/inflyatsiya-1896520092.html
Годовая инфляция в России ускорилась до 5,5 процента
Годовая инфляция в России ускорилась до 5,5 процента - РИА Новости, 15.09.2023
Годовая инфляция в России ускорилась до 5,5 процента
Годовая инфляция в РФ на 11 сентября ускорилась до 5,5% с 5,2% в августе, говорится в сообщении Банка России. РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T13:36
2023-09-15T13:36
2023-09-15T13:48
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Годовая инфляция в РФ на 11 сентября ускорилась до 5,5% с 5,2% в августе, говорится в сообщении Банка России."По оценке на 11 сентября, годовая инфляция увеличилась до 5,5% после 4,3% в июле и 5,2% в августе. Текущее инфляционное давление усилилось, в том числе из-за переноса в цены произошедшего ослабления рубля. В среднем за последние три месяца рост цен с поправкой на сезонность составил 9,0% в пересчете на год. Аналогичный показатель базовой инфляции увеличился до 8,4%", - сообщается в пресс-релизе.При этом ЦБ отмечает, что рост инфляционного давления проявляется по все более широкому кругу товаров и услуг, а увеличение внутреннего спроса превышает возможности расширения выпуска.Высокий внутренний спрос, по данным регулятора, также явился значимым фактором ослабления рубля через повышенный спрос на импорт.
https://ria.ru/20230915/stavka-1896518792.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Годовая инфляция в России ускорилась до 5,5 процента
Центробанк: годовая инфляция в России ускорилась до 5,5 процента