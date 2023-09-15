https://ria.ru/20230915/gumpomosch-1896590947.html

Немецкий волонтер доставил гумпомощь в школу имени Андрея Стенина в ДНР

Немецкий волонтер доставил гумпомощь в школу имени Андрея Стенина в ДНР - РИА Новости, 15.09.2023

Немецкий волонтер доставил гумпомощь в школу имени Андрея Стенина в ДНР

Немецкий волонтер, лидер движения "Братская мотопомощь" Николай Фаст доставил гуманитарную помощь из Германии в школу имени Андрея Стенина в городе Снежное... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T17:13

2023-09-15T17:13

2023-09-15T17:13

специальная военная операция на украине

андрей стенин

германия

донбасс

россия

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Немецкий волонтер, лидер движения "Братская мотопомощь" Николай Фаст доставил гуманитарную помощь из Германии в школу имени Андрея Стенина в городе Снежное (ДНР), передает корреспондент РИА Новости. Ранее Николай Фаст рассказал РИА Новости, что его волонтерская деятельность началась с того, что он и его друзья-байкеры начали возить горячее питание российским и белорусским дальнобойщикам, "застрявшим" в Германии из-за европейских санкций и закрытия границ. Многие из них оказались без еды и с заблокированными банковскими карточками. В декабре 2022 года Фаст с товарищем набрал в Германии гуманитарной помощи и привез ее в ДНР. "Наша (российская) виза действовала еще два месяца, и мы решили побыть в России, получать деньги из Германии и закупать на ее гуманитарную помощь в России", - рассказал Фаст РИА Новости. Вскоре он узнал, что им заинтересовались правоохранительные органы Германии, в частности, он опасался проблем из-за того, что помогает участникам специальной военной операции. "Тогда я решил, что мне в Германии лучше не появляться", - говорит он. Фаст получил в России статус беженца. Сейчас Николай живет в России, в основном, в Донецке. Он по-прежнему собирает деньги в Евросоюзе и закупает на них гуманитарную помощь в России. Кроме того, единомышленники присылают ему "гуманитарку" из Германии. "Идет одежда, простынки, медицинские товары, например, одноразовые простыни, памперсы для взрослых. Есть костыли, ходунки, инвалидные коляски", - рассказал Николай. После того, как ему к началу учебного года прислали пять школьных рюкзаков, Фаст решил навестить одну из школ в Донбассе. Выбор пал на сельскую школу имени Стенина в пригороде Снежного – как рассказал Николай, школы в крупных городах известны и меценатам, и спонсорам, тогда как школы в удаленной местности часто остаются без их внимания. Впечатлила его и история самого Стенина. "Мне рассказали о журналисте Стенине. Дело в том, что у меня за 10 месяцев работы на Донбассе появилось уже много знакомых журналистов. Вот я и решил поехать, посмотреть, как живет школа в деревне и какие там ученики", - рассказал Фаст. В свой микроавтобус с немецкими номерами Фаст положил школьные принадлежности, лекарства и расходные материалы для школьного медпункта, шоколад и выпечку. Для пожилых родственников учеников, по совету директора школы, – памперсы для взрослых, одноразовые простыни, лекарства. "Конечно, это очень нужная помощь. У нас в школе 91 ученик, некоторые из них из малоимущих семей", - рассказала РИА Новости директор школы Надежда Кандаурова. По ее словам, у пяти учеников отцы погибли в ходе боевых действий. "Помощь им никогда не лишняя, сами знаете, какие в деревнях зарплаты", - говорит она. Андрей Стенин погиб при исполнении служебных обязанностей в районе города Снежное в Донецкой Народной Республике 6 августа 2014 года. Стенин специализировался на съемке чрезвычайных происшествий, массовых беспорядков, военных конфликтов, судебных процессов и неоднократно выезжал в горячие точки – до Донбасса были Ливия, Ливан, Сирия, Турция, Египет и другие регионы. За мужество и героизм при исполнении профессионального долга Стенин указом президента России посмертно награжден орденом Мужества. Его именем названа школа в поселке Горняцкий (город Снежное) неподалеку от места гибели, а также его родная школа №2 в городе Печоры республики Коми. Российские следователи продолжают устанавливать причастных к убийству Стенина.

https://ria.ru/20230721/istoriya-1885568424.html

https://ria.ru/20230420/gumpomosch-1870241554.html

https://ria.ru/20230818/nemtsy-1890728015.html

германия

донбасс

россия

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андрей стенин, германия, донбасс, россия