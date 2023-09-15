https://ria.ru/20230915/grenlandiya-1896475921.html
Власти Гренландии планируют закрыть для туристов часть фьордов
Власти Гренландии планируют закрыть для туристов часть фьордов - РИА Новости, 15.09.2023
Власти Гренландии планируют закрыть для туристов часть фьордов
Власти Гренландии должны разработать четкие правила и рекомендации о посещении круизными лайнерами фьордов, заявила министр иностранных дел, бизнеса и торговли... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T11:06
2023-09-15T11:06
2023-09-15T11:06
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Власти Гренландии должны разработать четкие правила и рекомендации о посещении круизными лайнерами фьордов, заявила министр иностранных дел, бизнеса и торговли Вивиан Мотцфельдт."У нас должны быть четкие указания, какие фьорды являются районами рыболовства и о каких мы должны заботиться, – сказала она. – Если мы разработаем четкие рекомендации, то некоторые фьорды для туристов надо закрыть для туристов".Поводом для планируемых изменений в законодательство послужило происшествие с круизным лайнером Ocean Explorer, который простоял несколько дней на мели в Альпефьорде на востоке страны. Судно было снято 14 сентября, никто из пассажиров не пострадал.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, гренландия, экология, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Гренландия, Экология, Туризм
Власти Гренландии планируют закрыть для туристов часть фьордов
В Гренландии планируют разработать правила посещения фьордов туристами
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Власти Гренландии должны разработать четкие правила и рекомендации о посещении круизными лайнерами фьордов, заявила министр иностранных дел, бизнеса и торговли Вивиан Мотцфельдт.
"У нас должны быть четкие указания, какие фьорды являются районами рыболовства и о каких мы должны заботиться, – сказала она. – Если мы разработаем четкие рекомендации, то некоторые фьорды для туристов надо закрыть для туристов".
Поводом для планируемых изменений в законодательство послужило происшествие с круизным лайнером Ocean Explorer, который простоял несколько дней на мели в Альпефьорде на востоке страны. Судно было снято 14 сентября, никто из пассажиров не пострадал.
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