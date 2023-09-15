Рейтинг@Mail.ru
Власти Гренландии планируют закрыть для туристов часть фьордов - РИА Новости, 15.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
11:06 15.09.2023
https://ria.ru/20230915/grenlandiya-1896475921.html
Власти Гренландии планируют закрыть для туристов часть фьордов
Власти Гренландии планируют закрыть для туристов часть фьордов - РИА Новости, 15.09.2023
Власти Гренландии планируют закрыть для туристов часть фьордов
Власти Гренландии должны разработать четкие правила и рекомендации о посещении круизными лайнерами фьордов, заявила министр иностранных дел, бизнеса и торговли... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T11:06
2023-09-15T11:06
туризм
новости - туризм
гренландия
экология
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152736/48/1527364855_0:90:1920:1170_1920x0_80_0_0_7380b6c531bf2384a0d85edf7b235a0a.jpg
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Власти Гренландии должны разработать четкие правила и рекомендации о посещении круизными лайнерами фьордов, заявила министр иностранных дел, бизнеса и торговли Вивиан Мотцфельдт."У нас должны быть четкие указания, какие фьорды являются районами рыболовства и о каких мы должны заботиться, – сказала она. – Если мы разработаем четкие рекомендации, то некоторые фьорды для туристов надо закрыть для туристов".Поводом для планируемых изменений в законодательство послужило происшествие с круизным лайнером Ocean Explorer, который простоял несколько дней на мели в Альпефьорде на востоке страны. Судно было снято 14 сентября, никто из пассажиров не пострадал.
https://ria.ru/20230829/shpitsbergen-1892726278.html
гренландия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Мария Селиванова
Мария Селиванова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152736/48/1527364855_0:0:1920:1440_1920x0_80_0_0_45c02d7305216f1b918751bd74011721.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, гренландия, экология, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Гренландия, Экология, Туризм
Власти Гренландии планируют закрыть для туристов часть фьордов

В Гренландии планируют разработать правила посещения фьордов туристами

© CC0 / mortenkilsholmЛедниковый фьорд Илулиссат (Гренландия)
Ледниковый фьорд Илулиссат (Гренландия)
© CC0 / mortenkilsholm
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Власти Гренландии должны разработать четкие правила и рекомендации о посещении круизными лайнерами фьордов, заявила министр иностранных дел, бизнеса и торговли Вивиан Мотцфельдт.
"У нас должны быть четкие указания, какие фьорды являются районами рыболовства и о каких мы должны заботиться, – сказала она. – Если мы разработаем четкие рекомендации, то некоторые фьорды для туристов надо закрыть для туристов".
Поводом для планируемых изменений в законодательство послужило происшествие с круизным лайнером Ocean Explorer, который простоял несколько дней на мели в Альпефьорде на востоке страны. Судно было снято 14 сентября, никто из пассажиров не пострадал.
Здания в городе Пирамида на архипелаге Шпицберген - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
На российском Шпицбергене рассказали о планах по развитию туризма
29 августа, 03:25
 
ТуризмНовости - ТуризмГренландияЭкологияТуризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала