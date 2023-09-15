https://ria.ru/20230915/grenlandiya-1896475921.html

Власти Гренландии планируют закрыть для туристов часть фьордов

Власти Гренландии планируют закрыть для туристов часть фьордов - РИА Новости, 15.09.2023

Власти Гренландии планируют закрыть для туристов часть фьордов

Власти Гренландии должны разработать четкие правила и рекомендации о посещении круизными лайнерами фьордов, заявила министр иностранных дел, бизнеса и торговли... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T11:06

2023-09-15T11:06

2023-09-15T11:06

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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Власти Гренландии должны разработать четкие правила и рекомендации о посещении круизными лайнерами фьордов, заявила министр иностранных дел, бизнеса и торговли Вивиан Мотцфельдт."У нас должны быть четкие указания, какие фьорды являются районами рыболовства и о каких мы должны заботиться, – сказала она. – Если мы разработаем четкие рекомендации, то некоторые фьорды для туристов надо закрыть для туристов".Поводом для планируемых изменений в законодательство послужило происшествие с круизным лайнером Ocean Explorer, который простоял несколько дней на мели в Альпефьорде на востоке страны. Судно было снято 14 сентября, никто из пассажиров не пострадал.

https://ria.ru/20230829/shpitsbergen-1892726278.html

гренландия

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, гренландия, экология, туризм