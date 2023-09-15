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В Казани задержали мужчину, взорвавшего светошумовую гранату - РИА Новости, 15.09.2023
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16:19 15.09.2023
https://ria.ru/20230915/granata-1896575684.html
В Казани задержали мужчину, взорвавшего светошумовую гранату
В Казани задержали мужчину, взорвавшего светошумовую гранату - РИА Новости, 15.09.2023
В Казани задержали мужчину, взорвавшего светошумовую гранату
Правоохранители задержали мужчину, взорвавшего светошумовую гранату во дворе жилого дома в Казани, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы Татарстана. РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T16:19
2023-09-15T16:19
происшествия
казань
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УФА, 15 сен - РИА Новости. Правоохранители задержали мужчину, взорвавшего светошумовую гранату во дворе жилого дома в Казани, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы Татарстана. Ранее в соцсетях появилось видео, на котором мужчина в камуфляжной форме снимает чеку и кидает гранату, которая оказалась светошумовой. Очевидцами стали женщины и дети, и одна девушка начинает отчитывать хулигана с использованием нецензурной лексики. "Личность установлена, мужчина задержан, этим занимаются правоохранительные органы, которые устанавливают все обстоятельства", - сказали в пресс-службе. Источник агентства в городских службах уточнил, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело о хулиганстве и материалы переданы в военное следственное управление Следственного комитета.
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происшествия, казань
Происшествия, Казань
В Казани задержали мужчину, взорвавшего светошумовую гранату

В Казани задержали мужчину, взорвавшего во дворе светошумовую гранату

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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УФА, 15 сен - РИА Новости. Правоохранители задержали мужчину, взорвавшего светошумовую гранату во дворе жилого дома в Казани, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы Татарстана.
Ранее в соцсетях появилось видео, на котором мужчина в камуфляжной форме снимает чеку и кидает гранату, которая оказалась светошумовой. Очевидцами стали женщины и дети, и одна девушка начинает отчитывать хулигана с использованием нецензурной лексики.
"Личность установлена, мужчина задержан, этим занимаются правоохранительные органы, которые устанавливают все обстоятельства", - сказали в пресс-службе.
Источник агентства в городских службах уточнил, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело о хулиганстве и материалы переданы в военное следственное управление Следственного комитета.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
В Ростове-на-Дону задержали дебошира с гранатой
7 сентября, 15:18
 
ПроисшествияКазань
 
 
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