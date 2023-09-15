https://ria.ru/20230915/granata-1896575684.html
В Казани задержали мужчину, взорвавшего светошумовую гранату
В Казани задержали мужчину, взорвавшего светошумовую гранату - РИА Новости, 15.09.2023
В Казани задержали мужчину, взорвавшего светошумовую гранату
Правоохранители задержали мужчину, взорвавшего светошумовую гранату во дворе жилого дома в Казани, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы Татарстана. РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T16:19
2023-09-15T16:19
2023-09-15T16:19
происшествия
казань
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УФА, 15 сен - РИА Новости. Правоохранители задержали мужчину, взорвавшего светошумовую гранату во дворе жилого дома в Казани, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы Татарстана. Ранее в соцсетях появилось видео, на котором мужчина в камуфляжной форме снимает чеку и кидает гранату, которая оказалась светошумовой. Очевидцами стали женщины и дети, и одна девушка начинает отчитывать хулигана с использованием нецензурной лексики. "Личность установлена, мужчина задержан, этим занимаются правоохранительные органы, которые устанавливают все обстоятельства", - сказали в пресс-службе. Источник агентства в городских службах уточнил, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело о хулиганстве и материалы переданы в военное следственное управление Следственного комитета.
https://ria.ru/20230907/granata-1894768949.html
казань
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, казань
В Казани задержали мужчину, взорвавшего светошумовую гранату
В Казани задержали мужчину, взорвавшего во дворе светошумовую гранату
УФА, 15 сен - РИА Новости. Правоохранители задержали мужчину, взорвавшего светошумовую гранату во дворе жилого дома в Казани, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы Татарстана.
Ранее в соцсетях появилось видео, на котором мужчина в камуфляжной форме снимает чеку и кидает гранату, которая оказалась светошумовой. Очевидцами стали женщины и дети, и одна девушка начинает отчитывать хулигана с использованием нецензурной лексики.
"Личность установлена, мужчина задержан, этим занимаются правоохранительные органы, которые устанавливают все обстоятельства", - сказали в пресс-службе.
Источник агентства в городских службах уточнил, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело о хулиганстве и материалы переданы в военное следственное управление Следственного комитета
.
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