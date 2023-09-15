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СМИ: дело обвиняемого в госизмене Шуфрича рассмотрят в закрытом режиме - РИА Новости, 15.09.2023
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19:54 15.09.2023
https://ria.ru/20230915/gosizmena-1896619873.html
СМИ: дело обвиняемого в госизмене Шуфрича рассмотрят в закрытом режиме
СМИ: дело обвиняемого в госизмене Шуфрича рассмотрят в закрытом режиме - РИА Новости, 15.09.2023
СМИ: дело обвиняемого в госизмене Шуфрича рассмотрят в закрытом режиме
Заседание суда на Украине по избранию меры пресечения депутату Верховной рады Нестору Шуфричу, подозреваемому в государственной измене, проведут в закрытом... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T19:54
2023-09-15T19:54
в мире
украина
нестор шуфрич
владимир зеленский
сергей лещенко
верховная рада украины
оппозиционная платформа - за жизнь
служба безопасности украины
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Заседание суда на Украине по избранию меры пресечения депутату Верховной рады Нестору Шуфричу, подозреваемому в государственной измене, проведут в закрытом режиме, сообщает украинское агентство УНН со ссылкой на судью Сергея Вовка. В пятницу советник руководителя офиса Владимира Зеленского Сергей Лещенко говорил, что генеральный прокурор Украины Андрей Костин предъявил обвинение в госизмене Шуфричу, избранному в парламент от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", которая в настоящее время на Украине запрещена. В тот же день украинские СМИ сообщали, что СБУ пришла к Шуфричу с обысками и обнаружила, в частности, советские медали с георгиевскими лентами. "В начале заседания прокуроры подали ходатайство о проведении заседания в закрытом режиме ввиду того, что в материалах дела содержится информация о деятельности лиц разведывательной деятельности Украины. По их словам, эти данные могут содержать государственную тайну", - приводит слова Вовка агентство. По словам судьи, сторона защиты попросила час перерыва на ознакомление с ходатайством, после чего судья объявил, что заседание будут проводить в закрытом режиме. Как заявил ранее в пятницу Шуфрич, в вину ему ставят "несколько депутатских запросов" по хищению экс-судьи Украины Николая Чауса в 2021 году. По его словам, в публичных запросах и публичных ответах правоохранители "увидели преступление", что "смешно", сказал он в видео, опубликованном в телеграм-канале украинского издания "Страна".
https://ria.ru/20230905/obysk-1894220600.html
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в мире, украина, нестор шуфрич, владимир зеленский, сергей лещенко, верховная рада украины, оппозиционная платформа - за жизнь, служба безопасности украины
В мире, Украина, Нестор Шуфрич, Владимир Зеленский, Сергей Лещенко, Верховная Рада Украины, Оппозиционная платформа - За жизнь, Служба безопасности Украины
СМИ: дело обвиняемого в госизмене Шуфрича рассмотрят в закрытом режиме

УНН: на Украине дело обвиняемого в госизмене Шуфрича пройдет в закрытом режиме

© Фото : СБУОбыски у депутата Верховной рады Нестора Шуфрича
Обыски у депутата Верховной рады Нестора Шуфрича - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© Фото : СБУ
Обыски у депутата Верховной рады Нестора Шуфрича
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Заседание суда на Украине по избранию меры пресечения депутату Верховной рады Нестору Шуфричу, подозреваемому в государственной измене, проведут в закрытом режиме, сообщает украинское агентство УНН со ссылкой на судью Сергея Вовка.
В пятницу советник руководителя офиса Владимира Зеленского Сергей Лещенко говорил, что генеральный прокурор Украины Андрей Костин предъявил обвинение в госизмене Шуфричу, избранному в парламент от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", которая в настоящее время на Украине запрещена. В тот же день украинские СМИ сообщали, что СБУ пришла к Шуфричу с обысками и обнаружила, в частности, советские медали с георгиевскими лентами.
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"В начале заседания прокуроры подали ходатайство о проведении заседания в закрытом режиме ввиду того, что в материалах дела содержится информация о деятельности лиц разведывательной деятельности Украины. По их словам, эти данные могут содержать государственную тайну", - приводит слова Вовка агентство.
По словам судьи, сторона защиты попросила час перерыва на ознакомление с ходатайством, после чего судья объявил, что заседание будут проводить в закрытом режиме.
Как заявил ранее в пятницу Шуфрич, в вину ему ставят "несколько депутатских запросов" по хищению экс-судьи Украины Николая Чауса в 2021 году. По его словам, в публичных запросах и публичных ответах правоохранители "увидели преступление", что "смешно", сказал он в видео, опубликованном в телеграм-канале украинского издания "Страна".
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В миреУкраинаНестор ШуфричВладимир ЗеленскийСергей ЛещенкоВерховная Рада УкраиныОппозиционная платформа - За жизньСлужба безопасности Украины
 
 
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