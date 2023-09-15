https://ria.ru/20230915/gosizmena-1896619873.html

СМИ: дело обвиняемого в госизмене Шуфрича рассмотрят в закрытом режиме

СМИ: дело обвиняемого в госизмене Шуфрича рассмотрят в закрытом режиме - РИА Новости, 15.09.2023

СМИ: дело обвиняемого в госизмене Шуфрича рассмотрят в закрытом режиме

Заседание суда на Украине по избранию меры пресечения депутату Верховной рады Нестору Шуфричу, подозреваемому в государственной измене, проведут в закрытом... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T19:54

2023-09-15T19:54

2023-09-15T19:54

в мире

украина

нестор шуфрич

владимир зеленский

сергей лещенко

верховная рада украины

оппозиционная платформа - за жизнь

служба безопасности украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0f/1896477410_0:120:768:552_1920x0_80_0_0_aaf5a262bf8f756f9d33807907e6a0a6.jpg

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Заседание суда на Украине по избранию меры пресечения депутату Верховной рады Нестору Шуфричу, подозреваемому в государственной измене, проведут в закрытом режиме, сообщает украинское агентство УНН со ссылкой на судью Сергея Вовка. В пятницу советник руководителя офиса Владимира Зеленского Сергей Лещенко говорил, что генеральный прокурор Украины Андрей Костин предъявил обвинение в госизмене Шуфричу, избранному в парламент от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", которая в настоящее время на Украине запрещена. В тот же день украинские СМИ сообщали, что СБУ пришла к Шуфричу с обысками и обнаружила, в частности, советские медали с георгиевскими лентами. "В начале заседания прокуроры подали ходатайство о проведении заседания в закрытом режиме ввиду того, что в материалах дела содержится информация о деятельности лиц разведывательной деятельности Украины. По их словам, эти данные могут содержать государственную тайну", - приводит слова Вовка агентство. По словам судьи, сторона защиты попросила час перерыва на ознакомление с ходатайством, после чего судья объявил, что заседание будут проводить в закрытом режиме. Как заявил ранее в пятницу Шуфрич, в вину ему ставят "несколько депутатских запросов" по хищению экс-судьи Украины Николая Чауса в 2021 году. По его словам, в публичных запросах и публичных ответах правоохранители "увидели преступление", что "смешно", сказал он в видео, опубликованном в телеграм-канале украинского издания "Страна".

https://ria.ru/20230905/obysk-1894220600.html

https://ria.ru/20230904/sud-1894201945.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, нестор шуфрич, владимир зеленский, сергей лещенко, верховная рада украины, оппозиционная платформа - за жизнь, служба безопасности украины