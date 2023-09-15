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Россия разрешила американским дипломатам посетить Гершковича - РИА Новости, 15.09.2023
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13:41 15.09.2023 (обновлено: 14:09 15.09.2023)
https://ria.ru/20230915/gershkovich-1896521217.html
Россия разрешила американским дипломатам посетить Гершковича
Россия разрешила американским дипломатам посетить Гершковича - РИА Новости, 15.09.2023
Россия разрешила американским дипломатам посетить Гершковича
РФ удовлетворила ранее направленный посольством США запрос на посещение обвиняемого в шпионаже журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича, заявил... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T13:41
2023-09-15T14:09
россия
сша
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
эван гершкович
сергей рябков
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. РФ удовлетворила ранее направленный посольством США запрос на посещение обвиняемого в шпионаже журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Я упоминал о запросе на посещение Гершковича, и тогда этот запрос был удовлетворен. В настоящее время нового нет", - сказал Рябков журналистам.
https://ria.ru/20230819/obmen-1890978513.html
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россия, сша, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), эван гершкович, сергей рябков
Россия, США, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Эван Гершкович, Сергей Рябков
Россия разрешила американским дипломатам посетить Гершковича

Рябков: Россия удовлетворила запрос США на посещение Гершковича

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкКорреспондент московского бюро Wall Street Journal Эван Гершкович
Корреспондент московского бюро Wall Street Journal Эван Гершкович - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Корреспондент московского бюро Wall Street Journal Эван Гершкович. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. РФ удовлетворила ранее направленный посольством США запрос на посещение обвиняемого в шпионаже журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Я упоминал о запросе на посещение Гершковича, и тогда этот запрос был удовлетворен. В настоящее время нового нет", - сказал Рябков журналистам.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 19.08.2023
Захарова оценила сообщения о готовности США к обмену заключенными с Россией
19 августа, 10:16
 
РоссияСШАВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Эван ГершковичСергей Рябков
 
 
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