https://ria.ru/20230915/gershkovich-1896521217.html

Россия разрешила американским дипломатам посетить Гершковича

Россия разрешила американским дипломатам посетить Гершковича - РИА Новости, 15.09.2023

Россия разрешила американским дипломатам посетить Гершковича

РФ удовлетворила ранее направленный посольством США запрос на посещение обвиняемого в шпионаже журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича, заявил... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T13:41

2023-09-15T13:41

2023-09-15T14:09

россия

сша

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

эван гершкович

сергей рябков

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. РФ удовлетворила ранее направленный посольством США запрос на посещение обвиняемого в шпионаже журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Я упоминал о запросе на посещение Гершковича, и тогда этот запрос был удовлетворен. В настоящее время нового нет", - сказал Рябков журналистам.

https://ria.ru/20230819/obmen-1890978513.html

россия

сша

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2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

россия, сша, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), эван гершкович, сергей рябков