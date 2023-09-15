https://ria.ru/20230915/gershkovich-1896521217.html
Россия разрешила американским дипломатам посетить Гершковича
Россия разрешила американским дипломатам посетить Гершковича - РИА Новости, 15.09.2023
Россия разрешила американским дипломатам посетить Гершковича
РФ удовлетворила ранее направленный посольством США запрос на посещение обвиняемого в шпионаже журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича, заявил... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T13:41
2023-09-15T13:41
2023-09-15T14:09
россия
сша
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
эван гершкович
сергей рябков
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. РФ удовлетворила ранее направленный посольством США запрос на посещение обвиняемого в шпионаже журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Я упоминал о запросе на посещение Гершковича, и тогда этот запрос был удовлетворен. В настоящее время нового нет", - сказал Рябков журналистам.
https://ria.ru/20230819/obmen-1890978513.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), эван гершкович, сергей рябков
Россия, США, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Эван Гершкович, Сергей Рябков
Россия разрешила американским дипломатам посетить Гершковича
Рябков: Россия удовлетворила запрос США на посещение Гершковича