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Депутаты Госдумы Сокол и Кастюкевич решили сдать мандаты

Депутаты Госдумы Сокол и Кастюкевич решили сдать мандаты - РИА Новости, 15.09.2023

Депутаты Госдумы Сокол и Кастюкевич решили сдать мандаты

В Госдуму внесли проекты о досрочном прекращении полномочий депутатов Сергея Сокола и Игоря Кастюкевича, соответствующие документы размещены в думской... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T19:19

2023-09-15T19:19

2023-09-15T20:18

политика

сергей сокол

госдума рф

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республика хакасия

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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. В Госдуму внесли проекты о досрочном прекращении полномочий депутатов Сергея Сокола и Игоря Кастюкевича, соответствующие документы размещены в думской электронной базе."Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Государственной думы Сокола Сергея Михайловича, избранного по Хакасскому одномандатному избирательному округу № 35 (Республика Хакасия), 15 сентября 2023 года на основании его письменного заявления о сложении депутатских полномочий", — сказано в тексте.В свою очередь, Кастюкевича также планируют освободить от должности по его желанию.Госдума намерена рассмотреть оба проекта 19 сентября.Депутат Сергей Сокол попал в городскую больницу Абакана с перитонитом 21 июля. Врачи провели ему экстренную операцию, после чего он около недели находился в реанимации. По прошествии еще нескольких дней под наблюдением медиков его выписали из медучреждения. Сокола снова госпитализировали 31 августа. Как сообщил источник РИА Новости, у депутата возникли проблемы с печенью и сердцем. Позднее сам парламентарий уточнил, что попал в больницу с осложнениями после июльской операции. Также он сообщил, что снимает свою кандидатуру с выборов на пост главы Хакасии по состоянию здоровья.

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политика, сергей сокол, госдума рф, россия, республика хакасия