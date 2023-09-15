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Депутаты Госдумы Сокол и Кастюкевич решили сдать мандаты
Депутаты Госдумы Сокол и Кастюкевич решили сдать мандаты - РИА Новости, 15.09.2023
Депутаты Госдумы Сокол и Кастюкевич решили сдать мандаты
В Госдуму внесли проекты о досрочном прекращении полномочий депутатов Сергея Сокола и Игоря Кастюкевича, соответствующие документы размещены в думской... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T19:19
2023-09-15T19:19
2023-09-15T20:18
политика
сергей сокол
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. В Госдуму внесли проекты о досрочном прекращении полномочий депутатов Сергея Сокола и Игоря Кастюкевича, соответствующие документы размещены в думской электронной базе."Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Государственной думы Сокола Сергея Михайловича, избранного по Хакасскому одномандатному избирательному округу № 35 (Республика Хакасия), 15 сентября 2023 года на основании его письменного заявления о сложении депутатских полномочий", — сказано в тексте.В свою очередь, Кастюкевича также планируют освободить от должности по его желанию.Госдума намерена рассмотреть оба проекта 19 сентября.Депутат Сергей Сокол попал в городскую больницу Абакана с перитонитом 21 июля. Врачи провели ему экстренную операцию, после чего он около недели находился в реанимации. По прошествии еще нескольких дней под наблюдением медиков его выписали из медучреждения. Сокола снова госпитализировали 31 августа. Как сообщил источник РИА Новости, у депутата возникли проблемы с печенью и сердцем. Позднее сам парламентарий уточнил, что попал в больницу с осложнениями после июльской операции. Также он сообщил, что снимает свою кандидатуру с выборов на пост главы Хакасии по состоянию здоровья.
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политика, сергей сокол, госдума рф, россия, республика хакасия
Политика, Сергей Сокол, Госдума РФ, Россия, Республика Хакасия
Депутаты Госдумы Сокол и Кастюкевич решили сдать мандаты
ГД: внесен проект о досрочном прекращении полномочий депутата Госдумы Сокола