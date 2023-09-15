https://ria.ru/20230915/forum-1896574587.html

Эксперты Russ на форуме оценили динамику развития ООН-рекламы

Эксперты Russ на форуме оценили динамику развития ООН-рекламы - РИА Новости, 15.09.2023

Эксперты Russ на форуме оценили динамику развития ООН-рекламы

В Екатеринбурге прошел "Национальный рекламный форум Регионы", где эксперты Группы Russ оценили динамику развития объектов наружной и внутренней рекламы... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T16:15

2023-09-15T16:15

2023-09-15T16:15

екатеринбург

санкт-петербург

россия

реклама

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. В Екатеринбурге прошел "Национальный рекламный форум Регионы", где эксперты Группы Russ оценили динамику развития объектов наружной и внутренней рекламы (ООН-рекламы), сообщает пресс-служба Russ. В пленарной сессии выступил коммерческий директор Группы Russ Борис Пешняк. По его словам, в отрасли наружной рекламы произошли фундаментальные изменения и, согласно прогнозу экспертов, в 2023 году ее доля в медиасплите составит порядка 15%. "Во всех странах мира одним из популярных каналов коммуникации является Транзитная реклама. Группа Russ активно развивает это направление и сегодня мы видим спрос на транзит РЖД – 66%. Увеличение спроса на 64% отмечает реклама в аэропортах", - сказал Пешняк, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что доля digital наружной рекламы в столице выросла за последние два года в два раза и сегодня равна 67%, Санкт-Петербурге – 43%, в регионах – 37%, а в среднем по РФ она составляет 51%. Говоря о работе Группы Russ, Пешняк рассказал об изменениях в ее сегментах. Так, к сегменту "Метро" - столичной подземки присоединился метрополитен Санкт-Петербурга. Региональная сетка Russ из 34 регионов выросла до отметки 77. В прошлом году Russ был представлен в аэропорту Пулково, в 2023 году к нему добавились воздушные гавани Сочи, Внуково, Владивостока и Южно-Сахалинска. Подводя итоги своего выступления на пленарной сессии, отмечая активный рост и развитие наружной рекламы в России, Пешняк рассказал, что основной вектор движения наружной рекламы и будущее digital- рекламы неразрывно связано с формированием нового канала СМИ – охватным кросс-канальным digital-медиа. Также в форуме поучаствовала директор по продажам в регионах Группы Russ Александра Синявская. На сессии "Региональный рекламный рынок – 2023" она рассказала об индустриальных исследованиях и рейтингах по региональному рынку Екатеринбурга. "В Екатеринбурге хорошо развит цифровой инвентарь, в нем находится самое большое количество крупных цифровых форматов - суперсайтов. В ядро федеральных рекламодателей города-миллионника входят финансовый сектор (28%), маркетплейсы и интернет-коммуникации (23%). Лидерами локальных рекламных кампаний стали сегменты жилой недвижимости (46%), ритейла (8%) и развлечений (5%)", - процитировали в пресс-службе слова Синявской. Она подчеркнула, что для Russ важно объединить все сегменты рекламы "вне дома" в единую среду и это является стратегической задачей, позволяющей предлагать рекламодателю возможность говорить о своем бренде на всем пространстве "вне дома", где бы человек не находился". По ее словам, в настоящее время в наружной рекламе DOOH (Digital Out of Home) происходят изменения, которые Группа Russ наблюдает благодаря совместной работе с индустриальным измерителем Admetrix. Изучение данных профиля аудитории показало, что с уличной рекламой контактируют наиболее активные, с высоким или выше среднего уровнем дохода люди. Рост числа рекламодателей ООН-рекламы Russ-Екатеринбург за полугодие составил 25%, что подтверждает общую рыночную тенденцию возрастания внимания рекламодателей к рекламе "вне дома".

https://ria.ru/20230811/reklama-1889541038.html

https://ria.ru/20230616/volgina-1878734304.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

екатеринбург, санкт-петербург, россия, реклама