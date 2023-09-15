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Гладков рассказал об открытии в Белгороде Центра адаптивной физкультуры - РИА Новости, 15.09.2023
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Белгородская область
Белгородская область
 
20:30 15.09.2023 (обновлено: 20:32 15.09.2023)
https://ria.ru/20230915/fizkultura-1896625706.html
Гладков рассказал об открытии в Белгороде Центра адаптивной физкультуры
Гладков рассказал об открытии в Белгороде Центра адаптивной физкультуры - РИА Новости, 15.09.2023
Гладков рассказал об открытии в Белгороде Центра адаптивной физкультуры
Центр для занятий адаптивной физкультурой открыт в Белгороде при поддержке Паралимпийского комитета России, здесь также смогут проходить восстановление ветераны РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T20:30
2023-09-15T20:32
белгородская область
спорт
россия
белгород
белгородская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 15 сен – РИА Новости. Центр для занятий адаптивной физкультурой открыт в Белгороде при поддержке Паралимпийского комитета России, здесь также смогут проходить восстановление ветераны спецоперации, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале. "Сегодня (в пятницу) при поддержке Паралимпийского комитета России открыли долгожданный Центр для занятий адаптивной физкультурой и спортом "Вершина" в Белгороде и здесь же дали старт второму инклюзивному детско-юношескому фестивалю адаптивных видов спорта", - написал Гладков. Глава региона рассказал, что решение о создании этого центра принималось в 2020 году, когда он ознакомился со статистикой по количеству людей с ограниченными возможностями, которые занимаются спортом в регионе и прославляют Россию на спортивных аренах мира. "Я безгранично рад, что, несмотря на все сложности, нам удалось сделать этот объект таким, каким он получился. Здесь созданы все условия для развития Паралимпийского и Сурдлимпийского направлений, а также движения Специальной Олимпиады России", - отметил губернатор. Общая площадь Центра составляет более 4 тысяч квадратных метров. А все его залы – универсальный на 1,3 тысячи квадратных метров, для настольного тенниса, волейбола, тренажерный и для силовых видов, а также подсобные помещения - полностью адаптированы для людей, имеющих инвалидность. Гладков отметил, что здесь будут проходить занятия по 13 спортивным дисциплинам и одновременно смогут заниматься более 135 человек. Рядом с центром находится спортивный стадион с беговыми и легкоатлетическими дорожками. Также для полного комфорта спортсменов с ОВЗ вручили Центру "Вершина" ключи от современного автобуса. "Многие наши бойцы, которые возвращаются с тяжелыми ранениями, уже пришли в залы для восстановления. Здесь созданы все самые лучшие условия для реабилитации ветеранов специальной военной операции. Уверен, что они добьются самых высоких результатов", - подчеркнул губернатор. Также в Центре состоялось открытие инклюзивного фестиваля. Он собрал спортсменов, которые добились побед на всероссийском и международном уровне, тренеров и участников - 250 ребят из всех муниципальных образований Белгородской области. "Сегодня в распоряжении участников фестиваля локации по различным видам спорта – можно попробовать себя в футболе, баскетболе, волейболе, дартсе, настольном теннисе, бадминтоне, пулевой стрельбе, армспорте", - сказал Гладков, приветствуя участников фестиваля. Он также поблагодарил президента Паралимпийского комитета России Павла Рожкова за помощь в создании условий для занятий адаптивной физкультурой и спортом, а спортсменам пожелал будущих побед.
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спорт, россия, белгород, белгородская область, вячеслав гладков
Белгородская область, Спорт, Россия, Белгород, Белгородская область, Вячеслав Гладков

Гладков рассказал об открытии в Белгороде Центра адаптивной физкультуры

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской областиГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 15 сен – РИА Новости. Центр для занятий адаптивной физкультурой открыт в Белгороде при поддержке Паралимпийского комитета России, здесь также смогут проходить восстановление ветераны спецоперации, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
«
"Сегодня (в пятницу) при поддержке Паралимпийского комитета России открыли долгожданный Центр для занятий адаптивной физкультурой и спортом "Вершина" в Белгороде и здесь же дали старт второму инклюзивному детско-юношескому фестивалю адаптивных видов спорта", - написал Гладков.
Глава региона рассказал, что решение о создании этого центра принималось в 2020 году, когда он ознакомился со статистикой по количеству людей с ограниченными возможностями, которые занимаются спортом в регионе и прославляют Россию на спортивных аренах мира.
«
"Я безгранично рад, что, несмотря на все сложности, нам удалось сделать этот объект таким, каким он получился. Здесь созданы все условия для развития Паралимпийского и Сурдлимпийского направлений, а также движения Специальной Олимпиады России", - отметил губернатор.
Общая площадь Центра составляет более 4 тысяч квадратных метров. А все его залы – универсальный на 1,3 тысячи квадратных метров, для настольного тенниса, волейбола, тренажерный и для силовых видов, а также подсобные помещения - полностью адаптированы для людей, имеющих инвалидность. Гладков отметил, что здесь будут проходить занятия по 13 спортивным дисциплинам и одновременно смогут заниматься более 135 человек. Рядом с центром находится спортивный стадион с беговыми и легкоатлетическими дорожками. Также для полного комфорта спортсменов с ОВЗ вручили Центру "Вершина" ключи от современного автобуса.
«
"Многие наши бойцы, которые возвращаются с тяжелыми ранениями, уже пришли в залы для восстановления. Здесь созданы все самые лучшие условия для реабилитации ветеранов специальной военной операции. Уверен, что они добьются самых высоких результатов", - подчеркнул губернатор.
Также в Центре состоялось открытие инклюзивного фестиваля. Он собрал спортсменов, которые добились побед на всероссийском и международном уровне, тренеров и участников - 250 ребят из всех муниципальных образований Белгородской области.
«
"Сегодня в распоряжении участников фестиваля локации по различным видам спорта – можно попробовать себя в футболе, баскетболе, волейболе, дартсе, настольном теннисе, бадминтоне, пулевой стрельбе, армспорте", - сказал Гладков, приветствуя участников фестиваля. Он также поблагодарил президента Паралимпийского комитета России Павла Рожкова за помощь в создании условий для занятий адаптивной физкультурой и спортом, а спортсменам пожелал будущих побед.
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Белгородская областьСпортРоссияБелгородБелгородская областьВячеслав Гладков
 
 
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