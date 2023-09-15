https://ria.ru/20230915/fenomen-1896441180.html

Германия испытала на себе украинский феномен

Германия испытала на себе украинский феномен - РИА Новости, 15.09.2023

Германия испытала на себе украинский феномен

Граждане Украины стали рекордсменами по числу задержанных контрабандистов, переправляющих мигрантов в Германию, за первую половину 2023 года, сообщил Bild... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T05:05

2023-09-15T05:05

2023-09-15T05:05

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МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Граждане Украины стали рекордсменами по числу задержанных контрабандистов, переправляющих мигрантов в Германию, за первую половину 2023 года, сообщил Bild представитель полиции Саксонии Марсель Претш."Около 139 километров границы с Польшей, 453 километра - с Чехией. Беженцев ежедневно переправляют через саксонскую границу. Но сейчас федеральная полиция наблюдает новый феномен: наемные контрабандисты из мафии, занимающейся переправкой людей, в последнее время все чаще приезжают с Украины", - говорится в статье.Как отметил Претш, за первую половину года украинцы потеснили сирийцев, которые лидировали по числу задержанных за контрабанду людей в 2021 и 2022 годах. Так, на чешской границе за полгода были задержаны 37 граждан Украины, 24 гражданина Чехии и 18 уроженцев Узбекистана, на польской границе – 29 украинцев, 19 сирийцев и 11 белорусов.Как заявил Bild представитель полиции, тенденция связана с финансовыми проблемами, из-за которых граждане ряда стран пытаются заработать "быстрые деньги". "Благодаря близости к Германии украинцев теперь можно вербовать быстрее", - сказал он. По словам окружного судьи Симона Видмера, украинцы получают предложения о "работе" от своих соотечественников в чатах Telegram.Как ранее сообщило Европейское пограничное агентство (Frontex), число выявленных нелегальных мигрантов на границах Европейского союза за первые восемь месяцев текущего года оказалось самым большим с 2016 года.

https://ria.ru/20230911/ukraina-1895563134.html

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в мире, германия, украина, чехия, польша