https://ria.ru/20230915/fap-1896504592.html

Северный район Оренбуржья готовится к запуску ФАПов в селах

Северный район Оренбуржья готовится к запуску ФАПов в селах - РИА Новости, 15.09.2023

Северный район Оренбуржья готовится к запуску ФАПов в селах

В Северном районе Оренбургской области идет подготовка к запуску фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) в селах Секретарка, Староборискино и Русский Кандыз,... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T13:02

2023-09-15T13:02

2023-09-15T13:02

оренбургская область

северный район

оренбургская область

денис паслер

владимир путин

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. В Северном районе Оренбургской области идет подготовка к запуску фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) в селах Секретарка, Староборискино и Русский Кандыз, сообщает пресс-служба регионального правительства. Также сообщается, что необходимые для запуска модульные конструкции готовы, подведены все инженерные сети, установлены ограждения, завезено оборудование. "Строительство модульных ФАПов – оптимальный вариант качественного и оперативного решения задачи, поставленной президентом Владимиром Путиным. Первичное звено – основа всего здравоохранения. Оренбуржцы должны получать медпомощь как можно ближе к месту жительства", - отметил губернатор региона Денис Паслер, его слова приводит пресс-служба. Кроме основного строительства благоустраиваются территории новых ФАПов. На входе в здания уже обустроены пандусы для маломобильных посетителей. Внутри оборудованы кабинеты приема пациентов, а также смотровые и процедурные кабинеты, удобные холлы, комнаты для хранения медикаментов и инвентаря, санузлы. Также в текущем году в Северном районе завершены ремонтные работы в медпунктах поселка Тургай и сел Большедорожное и Ремчугово. Все они снабжены новым медицинским оборудованием, с населением работают квалифицированные специалисты. "В этом году мы построим 40 фельдшерско-акушерских пунктов в 21 муниципальном образовании. Это серьезный прорыв в обеспечении жителей региона доступной медпомощью", - сообщил Паслер. За последние пять лет в Северном районе открыты пять модульных ФАПов: Кряжлинский, Аксенкинский, Новоборискинский, Курско-Васильевский и Соковский. Капитально отремонтированы медпункты в селах Бакаево, Красноярка, Трифоновка, Нижнее Челяево, Стародомосейкино, Мордово-Добрино, в деревне Кызыл Яр, а также проведен ремонт рентген-отделения, отделения анестезиологии и реанимации Северной районной больницы.

https://ria.ru/20230911/meditsina-1895587798.html

северный район

оренбургская область

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

северный район, оренбургская область, денис паслер, владимир путин