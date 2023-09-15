https://ria.ru/20230915/fap-1896504592.html
Северный район Оренбуржья готовится к запуску ФАПов в селах
Северный район Оренбуржья готовится к запуску ФАПов в селах - РИА Новости, 15.09.2023
Северный район Оренбуржья готовится к запуску ФАПов в селах
В Северном районе Оренбургской области идет подготовка к запуску фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) в селах Секретарка, Староборискино и Русский Кандыз,... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T13:02
2023-09-15T13:02
2023-09-15T13:02
оренбургская область
северный район
оренбургская область
денис паслер
владимир путин
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. В Северном районе Оренбургской области идет подготовка к запуску фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) в селах Секретарка, Староборискино и Русский Кандыз, сообщает пресс-служба регионального правительства. Также сообщается, что необходимые для запуска модульные конструкции готовы, подведены все инженерные сети, установлены ограждения, завезено оборудование. "Строительство модульных ФАПов – оптимальный вариант качественного и оперативного решения задачи, поставленной президентом Владимиром Путиным. Первичное звено – основа всего здравоохранения. Оренбуржцы должны получать медпомощь как можно ближе к месту жительства", - отметил губернатор региона Денис Паслер, его слова приводит пресс-служба. Кроме основного строительства благоустраиваются территории новых ФАПов. На входе в здания уже обустроены пандусы для маломобильных посетителей. Внутри оборудованы кабинеты приема пациентов, а также смотровые и процедурные кабинеты, удобные холлы, комнаты для хранения медикаментов и инвентаря, санузлы. Также в текущем году в Северном районе завершены ремонтные работы в медпунктах поселка Тургай и сел Большедорожное и Ремчугово. Все они снабжены новым медицинским оборудованием, с населением работают квалифицированные специалисты. "В этом году мы построим 40 фельдшерско-акушерских пунктов в 21 муниципальном образовании. Это серьезный прорыв в обеспечении жителей региона доступной медпомощью", - сообщил Паслер. За последние пять лет в Северном районе открыты пять модульных ФАПов: Кряжлинский, Аксенкинский, Новоборискинский, Курско-Васильевский и Соковский. Капитально отремонтированы медпункты в селах Бакаево, Красноярка, Трифоновка, Нижнее Челяево, Стародомосейкино, Мордово-Добрино, в деревне Кызыл Яр, а также проведен ремонт рентген-отделения, отделения анестезиологии и реанимации Северной районной больницы.
https://ria.ru/20230911/meditsina-1895587798.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
северный район, оренбургская область, денис паслер, владимир путин
Оренбургская область, Северный район, Оренбургская область, Денис Паслер, Владимир Путин
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. В Северном районе Оренбургской области идет подготовка к запуску фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) в селах Секретарка, Староборискино и Русский Кандыз, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Также сообщается, что необходимые для запуска модульные конструкции готовы, подведены все инженерные сети, установлены ограждения, завезено оборудование.
"Строительство модульных ФАПов – оптимальный вариант качественного и оперативного решения задачи, поставленной президентом Владимиром Путиным
. Первичное звено – основа всего здравоохранения. Оренбуржцы должны получать медпомощь как можно ближе к месту жительства", - отметил губернатор региона Денис Паслер
, его слова приводит пресс-служба.
Кроме основного строительства благоустраиваются территории новых ФАПов. На входе в здания уже обустроены пандусы для маломобильных посетителей. Внутри оборудованы кабинеты приема пациентов, а также смотровые и процедурные кабинеты, удобные холлы, комнаты для хранения медикаментов и инвентаря, санузлы.
Также в текущем году в Северном районе завершены ремонтные работы в медпунктах поселка Тургай и сел Большедорожное и Ремчугово. Все они снабжены новым медицинским оборудованием, с населением работают квалифицированные специалисты.
"В этом году мы построим 40 фельдшерско-акушерских пунктов в 21 муниципальном образовании. Это серьезный прорыв в обеспечении жителей региона доступной медпомощью", - сообщил Паслер.
За последние пять лет в Северном районе открыты пять модульных ФАПов: Кряжлинский, Аксенкинский, Новоборискинский, Курско-Васильевский и Соковский. Капитально отремонтированы медпункты в селах Бакаево, Красноярка, Трифоновка, Нижнее Челяево, Стародомосейкино, Мордово-Добрино, в деревне Кызыл Яр, а также проведен ремонт рентген-отделения, отделения анестезиологии и реанимации Северной районной больницы.
Более ста объектов здравоохранения отремонтируют в Оренбуржье в 2023 году