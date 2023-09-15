https://ria.ru/20230915/f-16-1896571642.html

Бельгия направит в Данию два F-16 для обучения украинских пилотов

Бельгия направит в Данию два F-16 для обучения украинских пилотов - РИА Новости, 15.09.2023

Бельгия направит в Данию два F-16 для обучения украинских пилотов

Бельгия направит в Данию в 2024 году техперсонал и два учебных F-16 для обучения украинских пилотов и техников, сообщила в пятницу министр обороны королевства... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T16:03

2023-09-15T16:03

2023-09-15T16:20

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БРЮССЕЛЬ, 15 сен - РИА Новости. Бельгия направит в Данию в 2024 году техперсонал и два учебных F-16 для обучения украинских пилотов и техников, сообщила в пятницу министр обороны королевства Людивин Дедондер."В 2024 году минобороны направит два учебных двухместных самолета F-16 в Данию для обучения на продвинутой стадии. Также будут направлены порядка пятидесяти сотрудников (в основном из числа техперсонала), которые будут обеспечивать развертывание F-16", - говорится в письменном заявлении министра.Ранее Бельгия подтвердила готовность обучать украинских пилотов для работы на F-16, но поставки самих машин исключила, объяснив такую позицию тем, что самолеты "активно используются в странах Балтии для охраны воздушного пространства стран НАТО и бельгийского воздушного пространства".

https://ria.ru/20230913/ssha-1896065514.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, бельгия, дания, f-16