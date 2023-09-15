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Еще один пошел. Украине сообщили плохие новости из Европы - РИА Новости, 15.09.2023
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07:12 15.09.2023 (обновлено: 14:57 15.09.2023)
https://ria.ru/20230915/evropa-1896445673.html
Еще один пошел. Украине сообщили плохие новости из Европы
Еще один пошел. Украине сообщили плохие новости из Европы - РИА Новости, 15.09.2023
Еще один пошел. Украине сообщили плохие новости из Европы
Предстоящие парламентские выборы в Словакии могут ослабить западную поддержку Украины, поскольку ожидается, что у власти в стране окажутся "дружественные"... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T07:12
2023-09-15T14:57
в мире
украина
словакия
европа
нато
роберт фицо
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Предстоящие парламентские выборы в Словакии могут ослабить западную поддержку Украины, поскольку ожидается, что у власти в стране окажутся "дружественные" России партии, пишет Financial Times.Как говорится в статье, у ряда популистских и ультраправых партий Словакии есть "хорошие шансы" присоединиться к правительству, которое будет сформировано по итогам досрочных выборов. "Это порождает новую волну опасений по поводу того, что еще один член Евросоюза и НАТО может начать заметно меньше поддерживать Киев", — утверждает FT.По итогам опросов лидером является партия Smer — партия бывшего премьер-министра Роберта Фицо, который старается делать акцент на той высокой цене, которую словакам приходится платить за помощь Украине.По словам старшего аналитика словацкого аналитического центра Globsec Доминики Хайду, помощь Украине стала частью предвыборной кампании, в которой "ведущая партия выступает против оказания этой помощи". "Это выборы, которые могут сильно повлиять на единство Евросоюза и НАТО в вопросе поддержки Украины", — предупреждает эксперт.Фицо публично выступал против поддержки Украины и осуждал Запад за "расстилание красной дорожки" перед украинскими нацистами. Парламентские выборы в Словакии намечены на 30 сентября.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, украина, словакия, европа, нато, роберт фицо
В мире, Украина, Словакия, Европа, НАТО, Роберт Фицо
Еще один пошел. Украине сообщили плохие новости из Европы

FT: выборы в Словакии могут ослабить поддержку Украины на Западе

© AP Photo / Petr David JosekПарламентские выборы в Словакии
Парламентские выборы в Словакии - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© AP Photo / Petr David Josek
Парламентские выборы в Словакии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Предстоящие парламентские выборы в Словакии могут ослабить западную поддержку Украины, поскольку ожидается, что у власти в стране окажутся "дружественные" России партии, пишет Financial Times.
Как говорится в статье, у ряда популистских и ультраправых партий Словакии есть "хорошие шансы" присоединиться к правительству, которое будет сформировано по итогам досрочных выборов. "Это порождает новую волну опасений по поводу того, что еще один член Евросоюза и НАТО может начать заметно меньше поддерживать Киев", — утверждает FT.
По итогам опросов лидером является партия Smer — партия бывшего премьер-министра Роберта Фицо, который старается делать акцент на той высокой цене, которую словакам приходится платить за помощь Украине.
По словам старшего аналитика словацкого аналитического центра Globsec Доминики Хайду, помощь Украине стала частью предвыборной кампании, в которой "ведущая партия выступает против оказания этой помощи". "Это выборы, которые могут сильно повлиять на единство Евросоюза и НАТО в вопросе поддержки Украины", — предупреждает эксперт.
Фицо публично выступал против поддержки Украины и осуждал Запад за "расстилание красной дорожки" перед украинскими нацистами. Парламентские выборы в Словакии намечены на 30 сентября.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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В миреУкраинаСловакияЕвропаНАТОРоберт Фицо
 
 
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