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Запад подталкивает мигрантов на путь экстремизма, заявил Колокольцев - РИА Новости, 15.09.2023
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12:00 15.09.2023
https://ria.ru/20230915/ekstremizm-1896488892.html
Запад подталкивает мигрантов на путь экстремизма, заявил Колокольцев
Запад подталкивает мигрантов на путь экстремизма, заявил Колокольцев - РИА Новости, 15.09.2023
Запад подталкивает мигрантов на путь экстремизма, заявил Колокольцев
Коллективный Запад разжигает русофобию на постсоветском пространстве, из-за чего мигранты в России отторгают законы и не соглашаются с местной политикой, а... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T12:00
2023-09-15T12:00
владимир колокольцев
россия
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Коллективный Запад разжигает русофобию на постсоветском пространстве, из-за чего мигранты в России отторгают законы и не соглашаются с местной политикой, а также подвержены влиянию экстремистов, заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев, выступая в Туркестане (Казахстан) на совете министров внутренних дел стран СНГ. По словам Колокольцева, которые приводит пресс-центр ведомства, спецслужбы недружественных стран активно используют "миграционную составляющую" для "раскачивания ситуации". "Ни для кого не секрет, что основным оружием "коллективного Запада" на постсоветском пространстве является разжигание русофобии и искажение истории. Результаты данной работы зачастую выражаются в неприятии мигрантами законов Российской Федерации, несогласии с ее политикой. Это создает дополнительные риски для их вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность. Рассматриваем борьбу с данными проявлениями в качестве приоритетного направления сотрудничества", - сказал он. Колокольцев отметил, что при беспрецедентном давлении коллективного Запада на союзников России вопросы обеспечения безопасности становятся ключевыми для сохранения региональной стабильности. "Украинский кризис, бенефициаром которого являются в первую очередь США, показывает, как работа "западных партнеров" способна расшатать основы государства, вбить клин между носителями различных языковых и культурных ценностей", - отметил он. Помимо прочего, Колокольцев сообщил о результатах первого этапа операции "Розыск". Так, в РФ было задержано 256 преступников, разыскиваемых МВД иностранных государств. По инициативе российских правоохранителей задержали 181 человека.
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владимир колокольцев, россия
Владимир Колокольцев, Россия
Запад подталкивает мигрантов на путь экстремизма, заявил Колокольцев

Колокольцев: коллективный Запад подталкивает мигрантов в РФ на путь экстремизма

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев
Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев . Архивное фото
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Коллективный Запад разжигает русофобию на постсоветском пространстве, из-за чего мигранты в России отторгают законы и не соглашаются с местной политикой, а также подвержены влиянию экстремистов, заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев, выступая в Туркестане (Казахстан) на совете министров внутренних дел стран СНГ.
По словам Колокольцева, которые приводит пресс-центр ведомства, спецслужбы недружественных стран активно используют "миграционную составляющую" для "раскачивания ситуации".
"Ни для кого не секрет, что основным оружием "коллективного Запада" на постсоветском пространстве является разжигание русофобии и искажение истории. Результаты данной работы зачастую выражаются в неприятии мигрантами законов Российской Федерации, несогласии с ее политикой. Это создает дополнительные риски для их вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность. Рассматриваем борьбу с данными проявлениями в качестве приоритетного направления сотрудничества", - сказал он.
Колокольцев отметил, что при беспрецедентном давлении коллективного Запада на союзников России вопросы обеспечения безопасности становятся ключевыми для сохранения региональной стабильности.
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"Украинский кризис, бенефициаром которого являются в первую очередь США, показывает, как работа "западных партнеров" способна расшатать основы государства, вбить клин между носителями различных языковых и культурных ценностей", - отметил он.
Помимо прочего, Колокольцев сообщил о результатах первого этапа операции "Розыск". Так, в РФ было задержано 256 преступников, разыскиваемых МВД иностранных государств. По инициативе российских правоохранителей задержали 181 человека.
 
Владимир КолокольцевРоссия
 
 
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