https://ria.ru/20230915/ekstremizm-1896488892.html
Запад подталкивает мигрантов на путь экстремизма, заявил Колокольцев
Запад подталкивает мигрантов на путь экстремизма, заявил Колокольцев - РИА Новости, 15.09.2023
Запад подталкивает мигрантов на путь экстремизма, заявил Колокольцев
Коллективный Запад разжигает русофобию на постсоветском пространстве, из-за чего мигранты в России отторгают законы и не соглашаются с местной политикой, а... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T12:00
2023-09-15T12:00
2023-09-15T12:00
владимир колокольцев
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565244830_0:0:2809:1580_1920x0_80_0_0_8dfec7d15a02b02fc20e08f39a8db77e.jpg
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Коллективный Запад разжигает русофобию на постсоветском пространстве, из-за чего мигранты в России отторгают законы и не соглашаются с местной политикой, а также подвержены влиянию экстремистов, заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев, выступая в Туркестане (Казахстан) на совете министров внутренних дел стран СНГ. По словам Колокольцева, которые приводит пресс-центр ведомства, спецслужбы недружественных стран активно используют "миграционную составляющую" для "раскачивания ситуации". "Ни для кого не секрет, что основным оружием "коллективного Запада" на постсоветском пространстве является разжигание русофобии и искажение истории. Результаты данной работы зачастую выражаются в неприятии мигрантами законов Российской Федерации, несогласии с ее политикой. Это создает дополнительные риски для их вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность. Рассматриваем борьбу с данными проявлениями в качестве приоритетного направления сотрудничества", - сказал он. Колокольцев отметил, что при беспрецедентном давлении коллективного Запада на союзников России вопросы обеспечения безопасности становятся ключевыми для сохранения региональной стабильности. "Украинский кризис, бенефициаром которого являются в первую очередь США, показывает, как работа "западных партнеров" способна расшатать основы государства, вбить клин между носителями различных языковых и культурных ценностей", - отметил он. Помимо прочего, Колокольцев сообщил о результатах первого этапа операции "Розыск". Так, в РФ было задержано 256 преступников, разыскиваемых МВД иностранных государств. По инициативе российских правоохранителей задержали 181 человека.
https://ria.ru/20230824/delo-1891928573.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565244830_80:0:2809:2047_1920x0_80_0_0_cc4c84ed8fda40fe890498b950275b67.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир колокольцев, россия
Владимир Колокольцев, Россия
Запад подталкивает мигрантов на путь экстремизма, заявил Колокольцев
Колокольцев: коллективный Запад подталкивает мигрантов в РФ на путь экстремизма
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Коллективный Запад разжигает русофобию на постсоветском пространстве, из-за чего мигранты в России отторгают законы и не соглашаются с местной политикой, а также подвержены влиянию экстремистов, заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев, выступая в Туркестане (Казахстан) на совете министров внутренних дел стран СНГ.
По словам Колокольцева, которые приводит пресс-центр ведомства, спецслужбы недружественных стран активно используют "миграционную составляющую" для "раскачивания ситуации".
"Ни для кого не секрет, что основным оружием "коллективного Запада" на постсоветском пространстве является разжигание русофобии и искажение истории. Результаты данной работы зачастую выражаются в неприятии мигрантами законов Российской Федерации, несогласии с ее политикой. Это создает дополнительные риски для их вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность. Рассматриваем борьбу с данными проявлениями в качестве приоритетного направления сотрудничества", - сказал он.
Колокольцев отметил, что при беспрецедентном давлении коллективного Запада на союзников России вопросы обеспечения безопасности становятся ключевыми для сохранения региональной стабильности.
На мигранта, избившего девушку за шорты, завели дело об экстремизме
"Украинский кризис, бенефициаром которого являются в первую очередь США
, показывает, как работа "западных партнеров" способна расшатать основы государства, вбить клин между носителями различных языковых и культурных ценностей", - отметил он.
Помимо прочего, Колокольцев сообщил о результатах первого этапа операции "Розыск". Так, в РФ было задержано 256 преступников, разыскиваемых МВД иностранных государств. По инициативе российских правоохранителей задержали 181 человека.