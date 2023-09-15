https://ria.ru/20230915/ekstremizm-1896488892.html

Запад подталкивает мигрантов на путь экстремизма, заявил Колокольцев

Запад подталкивает мигрантов на путь экстремизма, заявил Колокольцев - РИА Новости, 15.09.2023

Запад подталкивает мигрантов на путь экстремизма, заявил Колокольцев

Коллективный Запад разжигает русофобию на постсоветском пространстве, из-за чего мигранты в России отторгают законы и не соглашаются с местной политикой, а... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T12:00

2023-09-15T12:00

2023-09-15T12:00

владимир колокольцев

россия

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Коллективный Запад разжигает русофобию на постсоветском пространстве, из-за чего мигранты в России отторгают законы и не соглашаются с местной политикой, а также подвержены влиянию экстремистов, заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев, выступая в Туркестане (Казахстан) на совете министров внутренних дел стран СНГ. По словам Колокольцева, которые приводит пресс-центр ведомства, спецслужбы недружественных стран активно используют "миграционную составляющую" для "раскачивания ситуации". "Ни для кого не секрет, что основным оружием "коллективного Запада" на постсоветском пространстве является разжигание русофобии и искажение истории. Результаты данной работы зачастую выражаются в неприятии мигрантами законов Российской Федерации, несогласии с ее политикой. Это создает дополнительные риски для их вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность. Рассматриваем борьбу с данными проявлениями в качестве приоритетного направления сотрудничества", - сказал он. Колокольцев отметил, что при беспрецедентном давлении коллективного Запада на союзников России вопросы обеспечения безопасности становятся ключевыми для сохранения региональной стабильности. "Украинский кризис, бенефициаром которого являются в первую очередь США, показывает, как работа "западных партнеров" способна расшатать основы государства, вбить клин между носителями различных языковых и культурных ценностей", - отметил он. Помимо прочего, Колокольцев сообщил о результатах первого этапа операции "Розыск". Так, в РФ было задержано 256 преступников, разыскиваемых МВД иностранных государств. По инициативе российских правоохранителей задержали 181 человека.

https://ria.ru/20230824/delo-1891928573.html

россия

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир колокольцев, россия