https://ria.ru/20230915/egipet-1896502346.html
Вместо Red Sea Airlines россиян в Египет будет возить другая авиакомпания
Вместо Red Sea Airlines россиян в Египет будет возить другая авиакомпания - РИА Новости, 15.09.2023
Вместо Red Sea Airlines россиян в Египет будет возить другая авиакомпания
"Интурист" расторг контракт с авиакомпанией Red Sea Airlines, пишет Profi.Travel, что РИА Новости подтвердили в пресс-службе туроператора. РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T12:50
2023-09-15T12:50
2023-09-15T12:50
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. "Интурист" расторг контракт с авиакомпанией Red Sea Airlines, пишет Profi.Travel, что РИА Новости подтвердили в пресс-службе туроператора.С 12 по 30 сентября перелетами клиентов "Интуриста" по маршруту Москва — Шарм-эш-Шейх займется Azur Air. Как долго продлится сотрудничество с авиакомпанией, пока неизвестно. Рейсы будут выполняться на самолетах Boeing 767 большей вместимости вместо Boeing 757, на которых ранее планировалась полетная программа.На прошлой неделе египетская авиакомпания Red Sea Airlines "по техническим причинам" приостановила полеты между Шарм-эш-Шейхом и Москвой до 17 сентября. Отмены рейсов у перевозчика начались с 5 сентября: авиакомпания в течение двух суток не могла отправить пассажиров из Москвы из-за поломки одного из своих самолетов.
https://ria.ru/20230908/inturist-1894954369.html
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Туризм, Новости - Туризм, Интурист, Azur Air, Boeing 767, Boeing 757, Туризм
Вместо Red Sea Airlines россиян в Египет будет возить другая авиакомпания
Туроператор "Интурист" расторг контракт с авиакомпанией Red Sea Airlines