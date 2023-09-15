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Вместо Red Sea Airlines россиян в Египет будет возить другая авиакомпания - РИА Новости, 15.09.2023
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Туризм
 
12:50 15.09.2023
https://ria.ru/20230915/egipet-1896502346.html
Вместо Red Sea Airlines россиян в Египет будет возить другая авиакомпания
Вместо Red Sea Airlines россиян в Египет будет возить другая авиакомпания - РИА Новости, 15.09.2023
Вместо Red Sea Airlines россиян в Египет будет возить другая авиакомпания
"Интурист" расторг контракт с авиакомпанией Red Sea Airlines, пишет Profi.Travel, что РИА Новости подтвердили в пресс-службе туроператора. РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T12:50
2023-09-15T12:50
туризм
новости - туризм
интурист
azur air
boeing 767
boeing 757
туризм
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. "Интурист" расторг контракт с авиакомпанией Red Sea Airlines, пишет Profi.Travel, что РИА Новости подтвердили в пресс-службе туроператора.С 12 по 30 сентября перелетами клиентов "Интуриста" по маршруту Москва — Шарм-эш-Шейх займется Azur Air. Как долго продлится сотрудничество с авиакомпанией, пока неизвестно. Рейсы будут выполняться на самолетах Boeing 767 большей вместимости вместо Boeing 757, на которых ранее планировалась полетная программа.На прошлой неделе египетская авиакомпания Red Sea Airlines "по техническим причинам" приостановила полеты между Шарм-эш-Шейхом и Москвой до 17 сентября. Отмены рейсов у перевозчика начались с 5 сентября: авиакомпания в течение двух суток не могла отправить пассажиров из Москвы из-за поломки одного из своих самолетов.
https://ria.ru/20230908/inturist-1894954369.html
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новости - туризм, интурист, azur air, boeing 767, boeing 757, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Интурист, Azur Air, Boeing 767, Boeing 757, Туризм
Вместо Red Sea Airlines россиян в Египет будет возить другая авиакомпания

Туроператор "Интурист" расторг контракт с авиакомпанией Red Sea Airlines

© РИА Новости / Александр Тарасенков | Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании Azur Air
Самолет авиакомпании Azur Air - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© РИА Новости / Александр Тарасенков
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. "Интурист" расторг контракт с авиакомпанией Red Sea Airlines, пишет Profi.Travel, что РИА Новости подтвердили в пресс-службе туроператора.
С 12 по 30 сентября перелетами клиентов "Интуриста" по маршруту Москва — Шарм-эш-Шейх займется Azur Air. Как долго продлится сотрудничество с авиакомпанией, пока неизвестно. Рейсы будут выполняться на самолетах Boeing 767 большей вместимости вместо Boeing 757, на которых ранее планировалась полетная программа.
На прошлой неделе египетская авиакомпания Red Sea Airlines "по техническим причинам" приостановила полеты между Шарм-эш-Шейхом и Москвой до 17 сентября. Отмены рейсов у перевозчика начались с 5 сентября: авиакомпания в течение двух суток не могла отправить пассажиров из Москвы из-за поломки одного из своих самолетов.
Пляжи около старого города в Шарм-эль-Шейхе - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
В "Интуристе" назвали число россиян, застрявших в Египте из-за отмен рейсов
8 сентября, 12:58
 
ТуризмНовости - ТуризмИнтуристAzur AirBoeing 767Boeing 757Туризм
 
 
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