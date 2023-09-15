https://ria.ru/20230915/dzyudo-1896593045.html

Рязанская область будет расширять сотрудничество с Федерацией дзюдо России

Рязанская область будет расширять сотрудничество с Федерацией дзюдо России - РИА Новости, 15.09.2023

Рязанская область будет расширять сотрудничество с Федерацией дзюдо России

Правительство Рязанской области и Федерация дзюдо России подписали соглашение о взаимодействии и сотрудничестве по развитию дзюдо в регионе в период 2023-2026... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T17:22

2023-09-15T17:22

2023-09-15T17:22

рязанская область

рязанская область

федерация дзюдо россии

павел малков

сергей соловейчик

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РЯЗАНЬ, 15 сен – РИА Новости. Правительство Рязанской области и Федерация дзюдо России подписали соглашение о взаимодействии и сотрудничестве по развитию дзюдо в регионе в период 2023-2026 годов, сообщает областное правительство. Сообщается, что в пятницу губернатор Рязанской области Павел Малков встретился с президентом общероссийской общественной организации "Федерация дзюдо России" Сергеем Соловейчиком. На встрече состоялось подписание соглашения о взаимодействии и сотрудничестве по развитию дзюдо в Рязанской области в период 2023-2026 годов. В подписании документа участвовал председатель общественной организации "Рязанская областная федерация дзюдо" Валерий Чернышов. По словам губернатора, документ позволит активнее заниматься развитием дзюдо в Рязанской области. "Этот вид спорта получил у нас развитие еще в семидесятых годах. Валерий Игнатьевич Чернышов стоял у истоков и по-прежнему вкладывает много сил и энергии в это дело. Во многом благодаря ему у нас есть достойные результаты: целая плеяда талантливых тренеров и спортсменов, много серьезных наград", - сказал губернатор. Павел Малков подчеркнул, что правительство региона будет расширять работу по проектам Федерации дзюдо России, тиражировать программу "Мой первый пояс дзюдо", успешно реализованную в школе села Истье Старожиловского района. В рязанской школе №76 планируется запустить программу "Дзюдо в школу" и "Школьная лига дзюдо", а на базе "Академии единоборств" – программу "Семья чемпионов" по совместным тренировкам детей и родителей. "Губернатор Павел Малков и правительство Рязанской области всегда с нами, на тесной связи, и делают все возможное для того, чтобы в Рязанском регионе дзюдо процветало. Мы сегодня обсуждали вопрос создания Академии дзюдо, которая будет базовой для развития этого вида спорта не только в области, но и в ЦФО", - отметил президент Федерации Сергей Соловейчик. Губернатор также подчеркнул, что правительство региона будет уделять серьезное внимание инфраструктуре для занятий дзюдо, организации спортивных мероприятий. "Сегодня определим план совместных действий и будем строго ему следовать. Уверен, что это придаст дополнительный импульс развитию рязанского спорта". Павел Малков и Сергей Соловейчик также посетили центр подготовки дзюдоистов высокого класса в Рязанской области - спорткомплекс "Комета", ознакомились с его инфраструктурой и обсудили современные планы по его дальнейшему развитию.

https://ria.ru/20230914/prilozhenie-1896361892.html

https://ria.ru/20230913/ryazan-1896203375.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

рязанская область, федерация дзюдо россии, павел малков, сергей соловейчик