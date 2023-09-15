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В Харьковской области уничтожили разведывательный беспилотник ВСУ - РИА Новости, 15.09.2023
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21:53 15.09.2023 (обновлено: 22:03 15.09.2023)
https://ria.ru/20230915/dron-1896636167.html
В Харьковской области уничтожили разведывательный беспилотник ВСУ
В Харьковской области уничтожили разведывательный беспилотник ВСУ - РИА Новости, 15.09.2023
В Харьковской области уничтожили разведывательный беспилотник ВСУ
Дрон российских разведчиков уничтожил разведывательный беспилотник украинских военнослужащих на Купянском участке фронта в Харьковской области, рассказал РИА... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T21:53
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 15 сен - РИА Новости. Дрон российских разведчиков уничтожил разведывательный беспилотник украинских военнослужащих на Купянском участке фронта в Харьковской области, рассказал РИА Новости боец разведгруппы "Ночные охотники", выполняющей ряд задач на данном направлении. "Сбили нашим дроном беспилотник противника", - рассказал боец.
https://ria.ru/20230915/bespilotnik-1896588489.html
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в мире, харьков
В мире, Харьков
В Харьковской области уничтожили разведывательный беспилотник ВСУ

В Харьковской области российский дрон уничтожил разведывательный беспилотник ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОператоры БпЛА ЦВО
Операторы БпЛА ЦВО - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 15 сен - РИА Новости. Дрон российских разведчиков уничтожил разведывательный беспилотник украинских военнослужащих на Купянском участке фронта в Харьковской области, рассказал РИА Новости боец разведгруппы "Ночные охотники", выполняющей ряд задач на данном направлении.
«
"Сбили нашим дроном беспилотник противника", - рассказал боец.
Военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
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