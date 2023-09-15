https://ria.ru/20230915/dobrovoltsy-1896495925.html

Уже 300 тысяч добровольцев записались для участия в СВО, заявил Путин

Уже 300 тысяч добровольцев записались для участия в СВО, заявил Путин - РИА Новости, 15.09.2023

Уже 300 тысяч добровольцев записались для участия в СВО, заявил Путин

Уже 300 тысяч добровольцев записались для участия в спецоперации, заявил президент России Владимир Путин во время встречи со своим белорусским коллегой... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T12:26

2023-09-15T12:26

2023-09-15T15:55

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

россия

владимир путин

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СОЧИ, 15 сен — РИА Новости. Уже 300 тысяч добровольцев записались для участия в спецоперации, заявил президент России Владимир Путин во время встречи со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко."Я пару дней назад сказал, что мужчины, воины наши, подписали контракты с Вооруженными силами России, 270 тысяч, но это уже были данные устаревшие. Вот сегодня утром доложили — 300 тысяч подписано контрактов людьми, которые, я хочу подчеркнуть, готовы жизнью пожертвовать в интересах своей родины, защищая интересы России", — сказал глава государства.При этом Путин указал, что россияне отправляются в зону боевых действий не из-за денег, хотя государство и выплачивает участникам спецоперации суммы "гораздо выше, чем в среднем по стране"."Но разве какими-то деньгами можно закрыть угрозу гибели человека либо получения тяжелого ранения? Конечно, нет. И прежде всего мужчины наши, которые заключают эти контракты, руководствуются самыми высокими патриотическими соображениями", — отметил президент.Глава государства подчеркнул, что такой выбор россиян вызывает уважение.Путин также добавил, что формируемые для участия в спецоперации подразделения укомплектовывают современными образцами вооружения и техники, а некоторые из них уже укомплектовали на 85-90 процентов.

https://ria.ru/20230912/svo-1895547515.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин: 300 тысяч добровольцев записались для участия в СВО ПУТИН: УЖЕ 300 ТЫС ДОБРОВОЛЬЦЕВ ЗАПИСАЛИСЬ ДЛЯ УЧАСТИЯ В СВО 2023-09-15T12:26 true PT1M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вооруженные силы рф, россия, владимир путин