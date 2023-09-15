https://ria.ru/20230915/dobrovoltsy-1896495925.html
Уже 300 тысяч добровольцев записались для участия в СВО, заявил Путин
Уже 300 тысяч добровольцев записались для участия в СВО, заявил Путин - РИА Новости, 15.09.2023
Уже 300 тысяч добровольцев записались для участия в СВО, заявил Путин
Уже 300 тысяч добровольцев записались для участия в спецоперации, заявил президент России Владимир Путин во время встречи со своим белорусским коллегой... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T12:26
2023-09-15T12:26
2023-09-15T15:55
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
россия
владимир путин
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СОЧИ, 15 сен — РИА Новости. Уже 300 тысяч добровольцев записались для участия в спецоперации, заявил президент России Владимир Путин во время встречи со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко."Я пару дней назад сказал, что мужчины, воины наши, подписали контракты с Вооруженными силами России, 270 тысяч, но это уже были данные устаревшие. Вот сегодня утром доложили — 300 тысяч подписано контрактов людьми, которые, я хочу подчеркнуть, готовы жизнью пожертвовать в интересах своей родины, защищая интересы России", — сказал глава государства.При этом Путин указал, что россияне отправляются в зону боевых действий не из-за денег, хотя государство и выплачивает участникам спецоперации суммы "гораздо выше, чем в среднем по стране"."Но разве какими-то деньгами можно закрыть угрозу гибели человека либо получения тяжелого ранения? Конечно, нет. И прежде всего мужчины наши, которые заключают эти контракты, руководствуются самыми высокими патриотическими соображениями", — отметил президент.Глава государства подчеркнул, что такой выбор россиян вызывает уважение.Путин также добавил, что формируемые для участия в спецоперации подразделения укомплектовывают современными образцами вооружения и техники, а некоторые из них уже укомплектовали на 85-90 процентов.
https://ria.ru/20230912/svo-1895547515.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Путин: 300 тысяч добровольцев записались для участия в СВО
ПУТИН: УЖЕ 300 ТЫС ДОБРОВОЛЬЦЕВ ЗАПИСАЛИСЬ ДЛЯ УЧАСТИЯ В СВО
2023-09-15T12:26
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PT1M17S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы рф, россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Россия, Владимир Путин
Уже 300 тысяч добровольцев записались для участия в СВО, заявил Путин
Путин: 300 тысяч человек записались служить по контракту с начала года
СОЧИ, 15 сен — РИА Новости. Уже 300 тысяч добровольцев записались для участия в спецоперации, заявил президент России Владимир Путин во время встречи со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.
«
"Я пару дней назад сказал, что мужчины, воины наши, подписали контракты с Вооруженными силами России, 270 тысяч, но это уже были данные устаревшие. Вот сегодня утром доложили — 300 тысяч подписано контрактов людьми, которые, я хочу подчеркнуть, готовы жизнью пожертвовать в интересах своей родины, защищая интересы России", — сказал глава государства.
При этом Путин указал, что россияне отправляются в зону боевых действий не из-за денег, хотя государство и выплачивает участникам спецоперации суммы "гораздо выше, чем в среднем по стране".
"Но разве какими-то деньгами можно закрыть угрозу гибели человека либо получения тяжелого ранения? Конечно, нет. И прежде всего мужчины наши, которые заключают эти контракты, руководствуются самыми высокими патриотическими соображениями", — отметил президент.
Глава государства подчеркнул, что такой выбор россиян вызывает уважение.
Путин также добавил, что формируемые для участия в спецоперации подразделения укомплектовывают современными образцами вооружения и техники, а некоторые из них уже укомплектовали на 85-90 процентов.
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