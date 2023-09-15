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В Красноярском крае подозреваемый в жестоком убийстве девочки признал вину - РИА Новости, 15.09.2023
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14:24 15.09.2023 (обновлено: 14:26 15.09.2023)
https://ria.ru/20230915/devochka-1896534608.html
В Красноярском крае подозреваемый в жестоком убийстве девочки признал вину
В Красноярском крае подозреваемый в жестоком убийстве девочки признал вину - РИА Новости, 15.09.2023
В Красноярском крае подозреваемый в жестоком убийстве девочки признал вину
Житель Красноярского края, подозреваемый в жестоком убийстве шестилетней девочки, на допросе признал вину, следствие будет просить о его аресте, сообщает СК РФ. РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T14:24
2023-09-15T14:26
происшествия
красноярский край
следственный комитет россии (ск рф)
россия
кежемский район
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КРАСНОЯРСК, 15 сен – РИА Новости. Житель Красноярского края, подозреваемый в жестоком убийстве шестилетней девочки, на допросе признал вину, следствие будет просить о его аресте, сообщает СК РФ. Как сообщал региональный главк СК, в четверг вечером в деревне Тагара Кежемского района края к мужчине в гости пришла соседка с шестилетней дочерью. Пьяный хозяин дома заявил, что ему мешает девочка, вышел на веранду, вернулся с топорищем и начал бить ее по голове. Мать попыталась его оттолкнуть и закрыть ребенка - досталось и ей. Девочка не дожила до больницы, женщина получила незначительные травмы. Возбуждено уголовно дело об убийстве, подозреваемого задержали. На опубликованном в телеграм-канале СК видео мужчину в наручниках ведут в кабинет следователя на допрос. Там он, по информации ведомства, "дал признательные показания". "В ближайшее время следователь СКР обратится в суд с ходатайством об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230904/sud-1894176429.html
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происшествия, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф), россия, кежемский район
Происшествия, Красноярский край, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Кежемский район
В Красноярском крае подозреваемый в жестоком убийстве девочки признал вину

В Красноярском крае подозреваемый в убийстве девочки топорищем признал вину

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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КРАСНОЯРСК, 15 сен – РИА Новости. Житель Красноярского края, подозреваемый в жестоком убийстве шестилетней девочки, на допросе признал вину, следствие будет просить о его аресте, сообщает СК РФ.
Как сообщал региональный главк СК, в четверг вечером в деревне Тагара Кежемского района края к мужчине в гости пришла соседка с шестилетней дочерью. Пьяный хозяин дома заявил, что ему мешает девочка, вышел на веранду, вернулся с топорищем и начал бить ее по голове. Мать попыталась его оттолкнуть и закрыть ребенка - досталось и ей. Девочка не дожила до больницы, женщина получила незначительные травмы. Возбуждено уголовно дело об убийстве, подозреваемого задержали.
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На опубликованном в телеграм-канале СК видео мужчину в наручниках ведут в кабинет следователя на допрос. Там он, по информации ведомства, "дал признательные показания".
«
"В ближайшее время следователь СКР обратится в суд с ходатайством об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияКрасноярский крайСледственный комитет России (СК РФ)РоссияКежемский район
 
 
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