https://ria.ru/20230915/comedy-1896530882.html

На ТНТ раскрыли звезд, которые появятся в праздничном выпуске Comedy Club

На ТНТ раскрыли звезд, которые появятся в праздничном выпуске Comedy Club - РИА Новости, 15.09.2023

На ТНТ раскрыли звезд, которые появятся в праздничном выпуске Comedy Club

На ТНТ раскрыли знаменитостей, которые появятся в праздничном выпуске Comedy Club, приуроченного к 25-летию канала, сообщает пресс-служба. РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T14:27

2023-09-15T14:27

2023-09-15T14:28

шоубиз

новости шоу-бизнеса

гарик харламов (игорь)

сергей светлаков

ольга бузова

александр ревва

тнт (телеканал)

знаменитости

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МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. На ТНТ раскрыли знаменитостей, которые появятся в праздничном выпуске Comedy Club, приуроченного к 25-летию канала, сообщает пресс-служба."В честь юбилея ТНТ на сцене легендарного юмористического шоу соберутся его главные звезды, которые так полюбились зрителям за всю историю существования проекта в эфире", – говорится в релизе. Гостями спецвыпуска станут Гарик Харламов, Павел Воля, Сергей Светлаков, Азамат Мусагалиев, Денис Дорохов, Александр Ревва, Ольга Бузова, Яна Кошкина, Гарик Мартиросян, экстрасенсы Александр и Олег Шепсы.Зрители также увидят актеров из сериалов "Счастливы вместе", "Универ", "СашаТаня" и "Реальные пацаны", а также таких проектов, как "Дом-2" и "Такси". На ТНТ отмечают, что праздничный выпуск пройдет в формате церемонии награждения наград. Номинации будут неожиданными, например, "Самый длинный сериал", "Наибольшее количество оригинальных выпусков", "Лидер эфира" и другие. Самой почетной считается "Лицо ТНТ". "Претенденты устроят битву за приз прямо на сцене: Ольга Бузова, Сергей Светлаков, Денис Дорохов, Гарик Харламов или, может, "реальный пацан" Вова Селиванов? Развязка этой битвы удивит всех", – уверяют на ТНТ.Праздничный выпуск выйдет на телеканале в эту пятницу.

https://ria.ru/20230724/svetlakov-1885988275.html

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Галина Соколова

Галина Соколова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

новости шоу-бизнеса, гарик харламов (игорь), сергей светлаков, ольга бузова, александр ревва, тнт (телеканал), знаменитости