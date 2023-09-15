На ТНТ раскрыли звезд, которые появятся в праздничном выпуске Comedy Club
Сергей Светлаков и Александр Ревва снялись в праздничном выпуске Comedy Club
© Фото предоставлены пресс-службой телеканала ТНТГарик Харламов
© Фото предоставлены пресс-службой телеканала ТНТ
МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. На ТНТ раскрыли знаменитостей, которые появятся в праздничном выпуске Comedy Club, приуроченного к 25-летию канала, сообщает пресс-служба.
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"В честь юбилея ТНТ на сцене легендарного юмористического шоу соберутся его главные звезды, которые так полюбились зрителям за всю историю существования проекта в эфире", – говорится в релизе.
Гостями спецвыпуска станут Гарик Харламов, Павел Воля, Сергей Светлаков, Азамат Мусагалиев, Денис Дорохов, Александр Ревва, Ольга Бузова, Яна Кошкина, Гарик Мартиросян, экстрасенсы Александр и Олег Шепсы.
© Фото предоставлены пресс-службой телеканала ТНТ Сергей Светлаков и Гарик Мартиросян
Сергей Светлаков и Гарик Мартиросян
© Фото предоставлены пресс-службой телеканала ТНТ
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© Фото предоставлены пресс-службой телеканала ТНТПавел Воля
Павел Воля
© Фото предоставлены пресс-службой телеканала ТНТ
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© Фото предоставлены пресс-службой телеканала ТНТОльга Бузова
Ольга Бузова
© Фото предоставлены пресс-службой телеканала ТНТ
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© Фото предоставлены пресс-службой телеканала ТНТЮбилейный выпуск Comedy Club
Юбилейный выпуск Comedy Club
© Фото предоставлены пресс-службой телеканала ТНТ
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© Фото предоставлены пресс-службой телеканала ТНТЮбилейный выпуск Comedy Club
Юбилейный выпуск Comedy Club
© Фото предоставлены пресс-службой телеканала ТНТ
5 из 5
Сергей Светлаков и Гарик Мартиросян
© Фото предоставлены пресс-службой телеканала ТНТ
1 из 5
Павел Воля
© Фото предоставлены пресс-службой телеканала ТНТ
2 из 5
Ольга Бузова
© Фото предоставлены пресс-службой телеканала ТНТ
3 из 5
Юбилейный выпуск Comedy Club
© Фото предоставлены пресс-службой телеканала ТНТ
4 из 5
Юбилейный выпуск Comedy Club
© Фото предоставлены пресс-службой телеканала ТНТ
5 из 5
Зрители также увидят актеров из сериалов "Счастливы вместе", "Универ", "СашаТаня" и "Реальные пацаны", а также таких проектов, как "Дом-2" и "Такси".
© Фото предоставлены пресс-службой телеканала ТНТЮбилейный выпуск Comedy Club
© Фото предоставлены пресс-службой телеканала ТНТ
Юбилейный выпуск Comedy Club
На ТНТ отмечают, что праздничный выпуск пройдет в формате церемонии награждения наград. Номинации будут неожиданными, например, "Самый длинный сериал", "Наибольшее количество оригинальных выпусков", "Лидер эфира" и другие. Самой почетной считается "Лицо ТНТ".
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"Претенденты устроят битву за приз прямо на сцене: Ольга Бузова, Сергей Светлаков, Денис Дорохов, Гарик Харламов или, может, "реальный пацан" Вова Селиванов? Развязка этой битвы удивит всех", – уверяют на ТНТ.
Праздничный выпуск выйдет на телеканале в эту пятницу.