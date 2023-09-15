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На ТНТ раскрыли звезд, которые появятся в праздничном выпуске Comedy Club - РИА Новости, 15.09.2023
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Шоубиз
 
14:27 15.09.2023 (обновлено: 14:28 15.09.2023)
https://ria.ru/20230915/comedy-1896530882.html
На ТНТ раскрыли звезд, которые появятся в праздничном выпуске Comedy Club
На ТНТ раскрыли звезд, которые появятся в праздничном выпуске Comedy Club - РИА Новости, 15.09.2023
На ТНТ раскрыли звезд, которые появятся в праздничном выпуске Comedy Club
На ТНТ раскрыли знаменитостей, которые появятся в праздничном выпуске Comedy Club, приуроченного к 25-летию канала, сообщает пресс-служба. РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T14:27
2023-09-15T14:28
шоубиз
новости шоу-бизнеса
гарик харламов (игорь)
сергей светлаков
ольга бузова
александр ревва
тнт (телеканал)
знаменитости
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МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. На ТНТ раскрыли знаменитостей, которые появятся в праздничном выпуске Comedy Club, приуроченного к 25-летию канала, сообщает пресс-служба."В честь юбилея ТНТ на сцене легендарного юмористического шоу соберутся его главные звезды, которые так полюбились зрителям за всю историю существования проекта в эфире", – говорится в релизе. Гостями спецвыпуска станут Гарик Харламов, Павел Воля, Сергей Светлаков, Азамат Мусагалиев, Денис Дорохов, Александр Ревва, Ольга Бузова, Яна Кошкина, Гарик Мартиросян, экстрасенсы Александр и Олег Шепсы.Зрители также увидят актеров из сериалов "Счастливы вместе", "Универ", "СашаТаня" и "Реальные пацаны", а также таких проектов, как "Дом-2" и "Такси". На ТНТ отмечают, что праздничный выпуск пройдет в формате церемонии награждения наград. Номинации будут неожиданными, например, "Самый длинный сериал", "Наибольшее количество оригинальных выпусков", "Лидер эфира" и другие. Самой почетной считается "Лицо ТНТ". "Претенденты устроят битву за приз прямо на сцене: Ольга Бузова, Сергей Светлаков, Денис Дорохов, Гарик Харламов или, может, "реальный пацан" Вова Селиванов? Развязка этой битвы удивит всех", – уверяют на ТНТ.Праздничный выпуск выйдет на телеканале в эту пятницу.
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новости шоу-бизнеса, гарик харламов (игорь), сергей светлаков, ольга бузова, александр ревва, тнт (телеканал), знаменитости
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Гарик Харламов (Игорь), Сергей Светлаков, Ольга Бузова, Александр Ревва, ТНТ (телеканал), Знаменитости
На ТНТ раскрыли звезд, которые появятся в праздничном выпуске Comedy Club

Сергей Светлаков и Александр Ревва снялись в праздничном выпуске Comedy Club

© Фото предоставлены пресс-службой телеканала ТНТГарик Харламов
Гарик Харламов
© Фото предоставлены пресс-службой телеканала ТНТ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. На ТНТ раскрыли знаменитостей, которые появятся в праздничном выпуске Comedy Club, приуроченного к 25-летию канала, сообщает пресс-служба.
«
"В честь юбилея ТНТ на сцене легендарного юмористического шоу соберутся его главные звезды, которые так полюбились зрителям за всю историю существования проекта в эфире", – говорится в релизе.
Гостями спецвыпуска станут Гарик Харламов, Павел Воля, Сергей Светлаков, Азамат Мусагалиев, Денис Дорохов, Александр Ревва, Ольга Бузова, Яна Кошкина, Гарик Мартиросян, экстрасенсы Александр и Олег Шепсы.
© Фото предоставлены пресс-службой телеканала ТНТ Сергей Светлаков и Гарик Мартиросян
 Сергей Светлаков и Гарик Мартиросян
Сергей Светлаков и Гарик Мартиросян
© Фото предоставлены пресс-службой телеканала ТНТ
1 из 5
© Фото предоставлены пресс-службой телеканала ТНТПавел Воля
Павел Воля
Павел Воля
© Фото предоставлены пресс-службой телеканала ТНТ
2 из 5
© Фото предоставлены пресс-службой телеканала ТНТОльга Бузова
Ольга Бузова
Ольга Бузова
© Фото предоставлены пресс-службой телеканала ТНТ
3 из 5
© Фото предоставлены пресс-службой телеканала ТНТЮбилейный выпуск Comedy Club
Юбилейный выпуск Comedy Club
Юбилейный выпуск Comedy Club
© Фото предоставлены пресс-службой телеканала ТНТ
4 из 5
© Фото предоставлены пресс-службой телеканала ТНТЮбилейный выпуск Comedy Club
Юбилейный выпуск Comedy Club
Юбилейный выпуск Comedy Club
© Фото предоставлены пресс-службой телеканала ТНТ
5 из 5
Сергей Светлаков и Гарик Мартиросян
© Фото предоставлены пресс-службой телеканала ТНТ
1 из 5
Павел Воля
© Фото предоставлены пресс-службой телеканала ТНТ
2 из 5
Ольга Бузова
© Фото предоставлены пресс-службой телеканала ТНТ
3 из 5
Юбилейный выпуск Comedy Club
© Фото предоставлены пресс-службой телеканала ТНТ
4 из 5
Юбилейный выпуск Comedy Club
© Фото предоставлены пресс-службой телеканала ТНТ
5 из 5
Зрители также увидят актеров из сериалов "Счастливы вместе", "Универ", "СашаТаня" и "Реальные пацаны", а также таких проектов, как "Дом-2" и "Такси".
© Фото предоставлены пресс-службой телеканала ТНТЮбилейный выпуск Comedy Club
Юбилейный выпуск Comedy Club
© Фото предоставлены пресс-службой телеканала ТНТ
Юбилейный выпуск Comedy Club
На ТНТ отмечают, что праздничный выпуск пройдет в формате церемонии награждения наград. Номинации будут неожиданными, например, "Самый длинный сериал", "Наибольшее количество оригинальных выпусков", "Лидер эфира" и другие. Самой почетной считается "Лицо ТНТ".
«
"Претенденты устроят битву за приз прямо на сцене: Ольга Бузова, Сергей Светлаков, Денис Дорохов, Гарик Харламов или, может, "реальный пацан" Вова Селиванов? Развязка этой битвы удивит всех", – уверяют на ТНТ.
Праздничный выпуск выйдет на телеканале в эту пятницу.
Актер Сергей Светлаков - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
Стало известно первое шоу на ТНТ, в котором появится Сергей Светлаков
24 июля, 17:29
 
ШоубизНовости шоу-бизнесаГарик Харламов (Игорь)Сергей СветлаковОльга БузоваАлександр РевваТНТ (телеканал)Знаменитости
 
 
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