https://ria.ru/20230915/challenger-1896441441.html
Советник Пушилина рассказал об "охоте" на первый уничтоженный Challenger 2
Советник Пушилина рассказал об "охоте" на первый уничтоженный Challenger 2 - РИА Новости, 15.09.2023
Советник Пушилина рассказал об "охоте" на первый уничтоженный Challenger 2
Российские бойцы целенаправленно охотились за первым уничтоженным в ходе спецоперации британским танком Challenger 2 — разведка выявила места его передвижения в РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T05:10
2023-09-15T05:10
2023-09-15T11:07
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
великобритания
украина
в мире
ян гагин
грант шаппс
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Российские бойцы целенаправленно охотились за первым уничтоженным в ходе спецоперации британским танком Challenger 2 — разведка выявила места его передвижения в составе бронегруппы охранения, была организована засада, в которой танк уничтожили из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК), сообщил в интервью РИА Новости советник врио главы ДНР Ян Гагин. По его словам, ВСУ применяли Challenger 2 на Работинском направлении в составе бронегруппы из советских образцов. Эта бронегруппа должна была охранять британский танк."Нашей разведкой были обнаружены места передвижения, места дислокации и маршруты передвижения дальнейшие этой бронегруппы, в составе которой находился Challenger. Он там был один, они (бронегруппа. — Прим. ред.) должны были оберегать его, его задачей было наносить удары из закрытых позиций — у него достаточно хорошее вооружение, хорошая пушка, но при этом они его берегли. Зная маршруты передвижения, на него просто была создана засада, в которой были созданы условия для его поражения. Собственно говоря, из отечественного ПТРК он был уничтожен", — рассказал Гагин.Он отметил, что Challenger 2 не подлежит восстановлению, он полностью выгорел и "развеял полностью миф о непобедимости британского оружия"."Я так полагаю, что это судьба всех так называемых иномарок, которые Украина получит и получила уже от своих хозяев из НАТО. На них будет объявлена охота. У бойцов очень часто появляется просто некий охотничий инстинкт и охотничий азарт", — добавил собеседник.По данным Минобороны на сентябрь, с начала контрнаступления ВСУ потеряли более 66 тысяч человек и 7,6 тысячи единиц вооружения, включая немецкие танки Leopard, французские AMX и американские БМП Bradley. Также появились сообщения о первом уничтоженном британском танке Challenger 2. В среду 6 сентября новый глава Минобороны Великобритании Грант Шаппс подтвердил эту информацию. Он также уточнил, что Лондон не планирует направлять новый танк на замену уничтоженному.
https://ria.ru/20230909/reaktsiya-1895248226.html
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донецкая народная республика, великобритания, украина, в мире, ян гагин, грант шаппс, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Великобритания, Украина, В мире, Ян Гагин, Грант Шаппс, Вооруженные силы Украины, НАТО
Советник Пушилина рассказал об "охоте" на первый уничтоженный Challenger 2
Гагин: за британским Challenger 2 охотились специально, его загнали в засаду
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Российские бойцы целенаправленно охотились за первым уничтоженным в ходе спецоперации британским танком Challenger 2 — разведка выявила места его передвижения в составе бронегруппы охранения, была организована засада, в которой танк уничтожили из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК), сообщил в интервью РИА Новости советник врио главы ДНР Ян Гагин.
По его словам, ВСУ
применяли Challenger 2 на Работинском направлении в составе бронегруппы из советских образцов. Эта бронегруппа должна была охранять британский танк.
"Нашей разведкой были обнаружены места передвижения, места дислокации и маршруты передвижения дальнейшие этой бронегруппы, в составе которой находился Challenger. Он там был один, они (бронегруппа. — Прим. ред.) должны были оберегать его, его задачей было наносить удары из закрытых позиций — у него достаточно хорошее вооружение, хорошая пушка, но при этом они его берегли. Зная маршруты передвижения, на него просто была создана засада, в которой были созданы условия для его поражения. Собственно говоря, из отечественного ПТРК он был уничтожен", — рассказал Гагин.
Он отметил, что Challenger 2 не подлежит восстановлению, он полностью выгорел и "развеял полностью миф о непобедимости британского оружия".
"Я так полагаю, что это судьба всех так называемых иномарок, которые Украина
получит и получила уже от своих хозяев из НАТО
. На них будет объявлена охота. У бойцов очень часто появляется просто некий охотничий инстинкт и охотничий азарт", — добавил собеседник.
По данным Минобороны на сентябрь, с начала контрнаступления ВСУ потеряли более 66 тысяч человек и 7,6 тысячи единиц вооружения, включая немецкие танки Leopard, французские AMX и американские БМП Bradley. Также появились сообщения о первом уничтоженном британском танке Challenger 2. В среду 6 сентября новый глава Минобороны Великобритании Грант Шаппс
подтвердил эту информацию. Он также уточнил, что Лондон
не планирует направлять новый танк на замену уничтоженному.
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