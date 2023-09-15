https://ria.ru/20230915/buddiyskaya-1896604447.html
Международный форум по буддийской медицине впервые пройдет в Туве
Международный форум по буддийской медицине впервые пройдет в Туве - РИА Новости, 15.09.2023
Международный форум по буддийской медицине впервые пройдет в Туве
Первая международная конференция, посвященная традиционной буддийской медицине, пройдет в монастыре "Тубтен Шедруб Линг" в столице Тувы Кызыле 26-29 сентября,... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T18:15
2023-09-15T18:15
2023-09-15T18:15
религия
россия
монголия
китай
далай-лама xiv (тэнзин гьяцо)
религия
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МОСКВА, 15 сен – РИА Новости, Ольга Липич. Первая международная конференция, посвященная традиционной буддийской медицине, пройдет в монастыре "Тубтен Шедруб Линг" в столице Тувы Кызыле 26-29 сентября, ее участники обсудят возрождение духовных практик и медицинских школ лам-лекарей в буддийских регионах, сообщила РИА Новости ректор Тувинского госуниверситета, доктор философских наук, профессор Ольга Хомушку."Сохранение и развитие традиций, связанных с одной из мировых религий - буддизмом, имеющих широкое распространение в нашей многоконфессиональной России, очень важно и значимо. Именно поэтому международная конференция "Традиционная медицина и духовные практики в современном мире: тенденции и перспективы развития" посвящена вопросам, связанным с осмыслением направлений и методов традиционной буддийской медицины, вопросам духовных практик, активно входящим в жизнь современного человека", - сказала профессор Хомушку.В свое время в буддийских монастырях Тувы, Бурятии, Калмыкии существовали целые медицинские школы, где ламы-лекари лечили население и передавали свои знания ученикам. "Сегодня мы возрождаем эти процессы при поддержке Правительства России, руководства регионов, и конечно же российских фондов - Фонда содействия буддийскому образованию и исследованиям, Фонда имени Кужугета Шойгу", - отметила собеседница агентства.По замыслу организаторов, конференция станет еще одной площадкой диалога между научно-образовательными и буддийскими организациями разных стран. Основные темы дискуссионных площадок форума: "Философско-культурные основы буддийской медицины", "Пути консолидации традиционной медицины с современным здравоохранением, правовое регулирование", "Естественнонаучные подходы к изучению буддийских духовных практик", "Народная медицина в традиционной культуре народов России и сопредельных территорий".Согласно программе предстоящей конференции, в ней примут участие более 50 специалистов из России, Монголии, Китая, Шри-Ланки и других стран. Яркие выступления ожидаются от таких известных гостей форума, как академик Святослав Медведев из Института мозга человека РАН и профессор Александр Каплан из МГУ им. М.В. Ломоносова. Уже несколько лет в рамках диалога с Далай-ламой XIV российские ученые проводят уникальные исследования медитации и измененных состояний сознания в буддийских тибетских монастырях в Индии и Непале, включая самые труднодоступные тантрические монастыри. Особый интерес представляют данные по изучению естественнонаучными методами состояния посмертной медитации тукдам.На форум приглашены также ученые из Института общей и экспериментальной биологии РАН (Россия, Улан-Удэ), Медицинского университета "Новая медицина" (Монголия, Улан-Батор), Калмыцкого, Бурятского и Тувинского университетов, Томского научно-исследовательского института курортологии и физиотерапии, Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. Среди иностранных гостей из Китая: Ли Сянмэй из Чунцинской Ассоциации содействия китайско-российским экономическим и культурным обменам и Чжан Маосян из Чанчуньского университета традиционной китайской медицины.Конференция проводится Правительством Тувы, Тувинским госуниверситетом, Фондом содействия буддийскому образованию и исследованиям, Культурным Фондом имени Кужугета Шойгу при содействии буддийского монастыря "Тубтен Шедруб Линг" и Фонда "Сохраним Тибет".
https://ria.ru/20230817/forum-1890673885.html
https://radiosputnik.ria.ru/20230817/buddizm-1890678832.html
https://ria.ru/20230906/dalay-lama-1894550655.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, монголия, китай, далай-лама xiv (тэнзин гьяцо), религия
Религия, Россия, Монголия, Китай, Далай-лама XIV (Тэнзин Гьяцо), Религия
Международный форум по буддийской медицине впервые пройдет в Туве
На международном форуме в Туве обсудят возрождение буддийской медицины в России
МОСКВА, 15 сен – РИА Новости, Ольга Липич. Первая международная конференция, посвященная традиционной буддийской медицине, пройдет в монастыре "Тубтен Шедруб Линг" в столице Тувы Кызыле 26-29 сентября, ее участники обсудят возрождение духовных практик и медицинских школ лам-лекарей в буддийских регионах, сообщила РИА Новости ректор Тувинского госуниверситета, доктор философских наук, профессор Ольга Хомушку.
"Сохранение и развитие традиций, связанных с одной из мировых религий - буддизмом, имеющих широкое распространение в нашей многоконфессиональной России
, очень важно и значимо. Именно поэтому международная конференция "Традиционная медицина и духовные практики в современном мире: тенденции и перспективы развития" посвящена вопросам, связанным с осмыслением направлений и методов традиционной буддийской медицины, вопросам духовных практик, активно входящим в жизнь современного человека", - сказала профессор Хомушку.
Участники буддийского форума в Бурятии приняли совместное обращение
В свое время в буддийских монастырях Тувы, Бурятии, Калмыкии существовали целые медицинские школы, где ламы-лекари лечили население и передавали свои знания ученикам. "Сегодня мы возрождаем эти процессы при поддержке Правительства России, руководства регионов, и конечно же российских фондов - Фонда содействия буддийскому образованию и исследованиям, Фонда имени Кужугета Шойгу", - отметила собеседница агентства.
По замыслу организаторов, конференция станет еще одной площадкой диалога между научно-образовательными и буддийскими организациями разных стран. Основные темы дискуссионных площадок форума: "Философско-культурные основы буддийской медицины", "Пути консолидации традиционной медицины с современным здравоохранением, правовое регулирование", "Естественнонаучные подходы к изучению буддийских духовных практик", "Народная медицина в традиционной культуре народов России и сопредельных территорий".
Согласно программе предстоящей конференции, в ней примут участие более 50 специалистов из России, Монголии
, Китая
, Шри-Ланки
и других стран. Яркие выступления ожидаются от таких известных гостей форума, как академик Святослав Медведев из Института мозга человека РАН и профессор Александр Каплан из МГУ им. М.В. Ломоносова. Уже несколько лет в рамках диалога с Далай-ламой XIV
российские ученые проводят уникальные исследования медитации и измененных состояний сознания в буддийских тибетских монастырях в Индии
и Непале
, включая самые труднодоступные тантрические монастыри. Особый интерес представляют данные по изучению естественнонаучными методами состояния посмертной медитации тукдам.
Из этого будет результат. В Бурятии открылся Международный буддийский форум
На форум приглашены также ученые из Института общей и экспериментальной биологии РАН (Россия, Улан-Удэ
), Медицинского университета "Новая медицина" (Монголия, Улан-Батор
), Калмыцкого, Бурятского и Тувинского университетов, Томского научно-исследовательского института курортологии и физиотерапии, Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. Среди иностранных гостей из Китая: Ли Сянмэй из Чунцинской Ассоциации содействия китайско-российским экономическим и культурным обменам и Чжан Маосян из Чанчуньского университета традиционной китайской медицины.
Конференция проводится Правительством Тувы, Тувинским госуниверситетом, Фондом содействия буддийскому образованию и исследованиям, Культурным Фондом имени Кужугета Шойгу при содействии буддийского монастыря "Тубтен Шедруб Линг" и Фонда "Сохраним Тибет".
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