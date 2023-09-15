https://ria.ru/20230915/bronetransporter-1896585992.html

Бельгия передаст Украине десять восстановленных бронетранспортеров M113

Бельгия передаст Украине десять восстановленных бронетранспортеров M113 - РИА Новости, 15.09.2023

Бельгия передаст Украине десять восстановленных бронетранспортеров M113

Бельгия в ближайшее время передаст Украине десять списанных гусеничных бронетранспортеров американского производства M113, которые были отремонтированы и уже... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T16:53

2023-09-15T16:53

2023-09-15T16:53

в мире

украина

людивин дедондер

нато

бельгия

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БРЮССЕЛЬ, 15 сен - РИА Новости. Бельгия в ближайшее время передаст Украине десять списанных гусеничных бронетранспортеров американского производства M113, которые были отремонтированы и уже готовы к отправке, сообщила в пятницу министр обороны королевства Людивин Дедондер. "Сегодня я могу объявить, что первая партия из десяти машин M113 была подготовлена и в кратчайшие сроки будет отравлена на Украину", - говорится в письменном заявлении министра. Всего Бельгия планирует передать Украине 40 бронетранспортеров M113, которые были списаны бельгийской армией более 10 лет назад. Бельгия совместно с Нидерландами и Люксембургом занимается ремонтом и приведением в рабочее состояние этой техники для последующей передачи Украине. Поставка обойдется бюджету Бельгии в 11 миллионов евро. Ранее министр обороны Бельгии заявила, что такая поставка вызвана потребностями украинских военных. Всего Бельгия оказала военную помощь Украине на 280 миллионов евро. Кроме того, бельгийские специалисты обучили около тысячи украинских военных. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230901/tela-1893743430.html

https://ria.ru/20230911/postavki-1895694525.html

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в мире, украина, людивин дедондер, нато, бельгия, россия, сергей лавров