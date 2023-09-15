https://ria.ru/20230915/bpla-1896499967.html

Источник: в Москве задержали мужчину за "слив" данных о производителе БПЛА

Источник: в Москве задержали мужчину за "слив" данных о производителе БПЛА - РИА Новости, 15.09.2023

Источник: в Москве задержали мужчину за "слив" данных о производителе БПЛА

В Москве задержали сотрудника одной из компаний по производству беспилотников по подозрению в "сливе" данных в интернет, рассказал РИА Новости источник в... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T12:39

2023-09-15T12:39

2023-09-15T13:13

происшествия

технологии

москва

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. В Москве задержали сотрудника одной из компаний по производству беспилотников по подозрению в "сливе" данных в интернет, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах. По словам собеседника агентства, мужчина имел доступ к "некой важной информации" о компании (какой именно, источник не уточнил). "По предварительным данным, соответствующие данные, а также логины и пароли он выложил на портал Github. Мужчину выследили и задержали во вторник в Москве", - сказал он. Возбуждено уголовное дело о "неправомерном воздействии на критическую информационную инфраструктуру РФ" (часть 4 статьи 274.1 УК РФ). Официальными комментариями правоохранительных органов и самой компании РИА Новости пока не располагает.GitHub - крупный веб-сервис для хостинга IT-проектов и их совместной разработки.

https://ria.ru/20230912/bespilotniki-1895858633.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, технологии, москва, россия