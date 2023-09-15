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Источник: в Москве задержали мужчину за "слив" данных о производителе БПЛА
Источник: в Москве задержали мужчину за "слив" данных о производителе БПЛА - РИА Новости, 15.09.2023
Источник: в Москве задержали мужчину за "слив" данных о производителе БПЛА
В Москве задержали сотрудника одной из компаний по производству беспилотников по подозрению в "сливе" данных в интернет, рассказал РИА Новости источник в... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T12:39
2023-09-15T12:39
2023-09-15T13:13
происшествия
технологии
москва
россия
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. В Москве задержали сотрудника одной из компаний по производству беспилотников по подозрению в "сливе" данных в интернет, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах. По словам собеседника агентства, мужчина имел доступ к "некой важной информации" о компании (какой именно, источник не уточнил). "По предварительным данным, соответствующие данные, а также логины и пароли он выложил на портал Github. Мужчину выследили и задержали во вторник в Москве", - сказал он. Возбуждено уголовное дело о "неправомерном воздействии на критическую информационную инфраструктуру РФ" (часть 4 статьи 274.1 УК РФ). Официальными комментариями правоохранительных органов и самой компании РИА Новости пока не располагает.GitHub - крупный веб-сервис для хостинга IT-проектов и их совместной разработки.
https://ria.ru/20230912/bespilotniki-1895858633.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, технологии, москва, россия
Происшествия, Технологии, Москва, Россия
Источник: в Москве задержали мужчину за "слив" данных о производителе БПЛА
В Москве задержали сотрудника компании по производству БПЛА за "слив" данных
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. В Москве задержали сотрудника одной из компаний по производству беспилотников по подозрению в "сливе" данных в интернет, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, мужчина имел доступ к "некой важной информации" о компании (какой именно, источник не уточнил). "По предварительным данным, соответствующие данные, а также логины и пароли он выложил на портал Github. Мужчину выследили и задержали во вторник в Москве", - сказал он.
Возбуждено уголовное дело о "неправомерном воздействии на критическую информационную инфраструктуру РФ" (часть 4 статьи 274.1 УК РФ
). Официальными комментариями правоохранительных органов и самой компании РИА Новости пока не располагает.
GitHub - крупный веб-сервис для хостинга IT-проектов и их совместной разработки.
В России масштабируют производство беспилотников