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Босния и Герцеговина все еще страдает из-за снарядов с ураном, заявил посол
Босния и Герцеговина все еще страдает из-за снарядов с ураном, заявил посол - РИА Новости, 15.09.2023
Босния и Герцеговина все еще страдает из-за снарядов с ураном, заявил посол
Посол Боснии и Герцеговины в РФ Желько Самарджия заявил, что его страна до сих пор страдает от применения снарядов с обеднённым ураном. РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T11:47
2023-09-15T11:47
2023-09-15T11:47
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Посол Боснии и Герцеговины в РФ Желько Самарджия заявил, что его страна до сих пор страдает от применения снарядов с обеднённым ураном. "Наша позиция (по снарядам) абсолютно ясна - уже 30 лет после бомбардировок Югославии (обеднённым) ураном мы все ещё чувствуем последствия от этого оружия. Сегодня у нас до сих пор граждане умирают, а новые граждане, дети рождаются с отклонениями - именно из-за последствий бомбардировок такими снарядами", - заявил Самарджия журналистам. Он отметил, что из своего "личного опыта" страна "против применения таких снарядов". "Мы маленькая страна, нас, как правило, не спрашивают о многом, но мы все-таки желаем высказать своё мнение, и оно вот такое. К сожалению, у нас есть очень плохой опыт, и мы полностью прочувствовали на себе последствия таких снарядов", - добавил посол. На уточняющий вопрос, более ли такие снаряды вредные, чем обычные, он добавил: "Да, это абсолютно так". Посол подчеркнул, что речь о последствиях, "которые ощущают на себе поколения". Официальный представитель МИД России Мария Захарова в конце августа заявила, что "из-за поставок радиоактивных и высокотоксичных английских и американских боеприпасов с обедненным ураном Украина превращается в непригодную для жизни землю". По ее словам, "радиационное заражение почвы уже происходит и объективно фиксируется".
https://ria.ru/20230426/snaryady-1867844715.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, босния и герцеговина, югославия
В мире, Босния и Герцеговина, Югославия
Босния и Герцеговина все еще страдает из-за снарядов с ураном, заявил посол
Посол: БиГ все еще страдает из-за ударов снарядами с обедненным ураном
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Посол Боснии и Герцеговины в РФ Желько Самарджия заявил, что его страна до сих пор страдает от применения снарядов с обеднённым ураном.
"Наша позиция (по снарядам) абсолютно ясна - уже 30 лет после бомбардировок Югославии
(обеднённым) ураном мы все ещё чувствуем последствия от этого оружия. Сегодня у нас до сих пор граждане умирают, а новые граждане, дети рождаются с отклонениями - именно из-за последствий бомбардировок такими снарядами", - заявил Самарджия журналистам.
Он отметил, что из своего "личного опыта" страна "против применения таких снарядов".
"Мы маленькая страна, нас, как правило, не спрашивают о многом, но мы все-таки желаем высказать своё мнение, и оно вот такое. К сожалению, у нас есть очень плохой опыт, и мы полностью прочувствовали на себе последствия таких снарядов", - добавил посол.
В Кремле напомнили о последствиях применения снарядов с ураном в Югославии
На уточняющий вопрос, более ли такие снаряды вредные, чем обычные, он добавил: "Да, это абсолютно так". Посол подчеркнул, что речь о последствиях, "которые ощущают на себе поколения".
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
в конце августа заявила, что "из-за поставок радиоактивных и высокотоксичных английских и американских боеприпасов с обедненным ураном Украина
превращается в непригодную для жизни землю". По ее словам, "радиационное заражение почвы уже происходит и объективно фиксируется".
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