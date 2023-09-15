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Босния и Герцеговина все еще страдает из-за снарядов с ураном, заявил посол

Босния и Герцеговина все еще страдает из-за снарядов с ураном, заявил посол - РИА Новости, 15.09.2023

Босния и Герцеговина все еще страдает из-за снарядов с ураном, заявил посол

Посол Боснии и Герцеговины в РФ Желько Самарджия заявил, что его страна до сих пор страдает от применения снарядов с обеднённым ураном. РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T11:47

2023-09-15T11:47

2023-09-15T11:47

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босния и герцеговина

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Посол Боснии и Герцеговины в РФ Желько Самарджия заявил, что его страна до сих пор страдает от применения снарядов с обеднённым ураном. "Наша позиция (по снарядам) абсолютно ясна - уже 30 лет после бомбардировок Югославии (обеднённым) ураном мы все ещё чувствуем последствия от этого оружия. Сегодня у нас до сих пор граждане умирают, а новые граждане, дети рождаются с отклонениями - именно из-за последствий бомбардировок такими снарядами", - заявил Самарджия журналистам. Он отметил, что из своего "личного опыта" страна "против применения таких снарядов". "Мы маленькая страна, нас, как правило, не спрашивают о многом, но мы все-таки желаем высказать своё мнение, и оно вот такое. К сожалению, у нас есть очень плохой опыт, и мы полностью прочувствовали на себе последствия таких снарядов", - добавил посол. На уточняющий вопрос, более ли такие снаряды вредные, чем обычные, он добавил: "Да, это абсолютно так". Посол подчеркнул, что речь о последствиях, "которые ощущают на себе поколения". Официальный представитель МИД России Мария Захарова в конце августа заявила, что "из-за поставок радиоактивных и высокотоксичных английских и американских боеприпасов с обедненным ураном Украина превращается в непригодную для жизни землю". По ее словам, "радиационное заражение почвы уже происходит и объективно фиксируется".

https://ria.ru/20230426/snaryady-1867844715.html

https://ria.ru/20230914/sholts-1896385914.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, босния и герцеговина, югославия