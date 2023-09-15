https://ria.ru/20230915/bespilotnik-1896588489.html

В Орловской области сбили беспилотник

В Орловской области сбили беспилотник - РИА Новости, 15.09.2023

В Орловской области сбили беспилотник

Беспилотник упал на территории Ливенского района Орловской области после работы средств радиоэлектронной борьбы, повреждений и пострадавших нет, сообщил... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T17:04

2023-09-15T17:04

2023-09-15T17:14

специальная военная операция на украине

орловская область

происшествия

украина

вооруженные силы украины

андрей клычков

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БЕЛГОРОД, 15 сен - РИА Новости. Беспилотник упал на территории Ливенского района Орловской области после работы средств радиоэлектронной борьбы, повреждений и пострадавших нет, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем телеграм-канале."Сегодня на территории Ливенского района средствами радиоэлектронной борьбы был обезврежен очередной беспилотный летательный аппарат. Он упал возле села Свободная Дубрава, повреждений и пострадавших нет", - написал Клычков.Он отметил, что место происшествия оцеплено, правоохранительные органы проводят необходимые мероприятия, ситуация находится под контролем.

https://ria.ru/20230807/bespilotnik-1888562102.html

орловская область

украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

орловская область, происшествия, украина, вооруженные силы украины, андрей клычков