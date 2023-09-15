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В Орловской области сбили беспилотник - РИА Новости, 15.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:04 15.09.2023 (обновлено: 17:14 15.09.2023)
https://ria.ru/20230915/bespilotnik-1896588489.html
В Орловской области сбили беспилотник
В Орловской области сбили беспилотник - РИА Новости, 15.09.2023
В Орловской области сбили беспилотник
Беспилотник упал на территории Ливенского района Орловской области после работы средств радиоэлектронной борьбы, повреждений и пострадавших нет, сообщил... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T17:04
2023-09-15T17:14
специальная военная операция на украине
орловская область
происшествия
украина
вооруженные силы украины
андрей клычков
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БЕЛГОРОД, 15 сен - РИА Новости. Беспилотник упал на территории Ливенского района Орловской области после работы средств радиоэлектронной борьбы, повреждений и пострадавших нет, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем телеграм-канале.&quot;Сегодня на территории Ливенского района средствами радиоэлектронной борьбы был обезврежен очередной беспилотный летательный аппарат. Он упал возле села Свободная Дубрава, повреждений и пострадавших нет&quot;, - написал Клычков.Он отметил, что место происшествия оцеплено, правоохранительные органы проводят необходимые мероприятия, ситуация находится под контролем.
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орловская область
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орловская область, происшествия, украина, вооруженные силы украины, андрей клычков
Специальная военная операция на Украине, Орловская область, Происшествия, Украина, Вооруженные силы Украины, Андрей Клычков
В Орловской области сбили беспилотник

Губернатор: на территории Ливенского района Орловской области сбит беспилотник

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы
Военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 15 сен - РИА Новости. Беспилотник упал на территории Ливенского района Орловской области после работы средств радиоэлектронной борьбы, повреждений и пострадавших нет, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем телеграм-канале.
«

"Сегодня на территории Ливенского района средствами радиоэлектронной борьбы был обезврежен очередной беспилотный летательный аппарат. Он упал возле села Свободная Дубрава, повреждений и пострадавших нет", - написал Клычков.

Он отметил, что место происшествия оцеплено, правоохранительные органы проводят необходимые мероприятия, ситуация находится под контролем.
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Специальная военная операция на УкраинеОрловская областьПроисшествияУкраинаВооруженные силы УкраиныАндрей Клычков
 
 
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