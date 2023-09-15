https://ria.ru/20230915/belorussiya-1896584028.html

В Россию стали чаще приезжать туристы из Белоруссии

В Россию стали чаще приезжать туристы из Белоруссии - РИА Новости, 15.09.2023

В Россию стали чаще приезжать туристы из Белоруссии

В Россию снова активно стали приезжать туристы из Белоруссии, прежде ориентированные на Европу и Азию, сообщает RTN. РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T16:45

2023-09-15T16:45

2023-09-15T16:45

туризм

новости - туризм

россия

белоруссия

санкт-петербург

отдых в россии

туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147975/83/1479758341_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_78a03129a93ed947740a8ea0eee4e83d.jpg

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. В Россию снова активно стали приезжать туристы из Белоруссии, прежде ориентированные на Европу и Азию, сообщает RTN.“Сейчас в силу визовых и геополитических причин взгляды туристов и туркомпаний повернулись в сторону восточной соседки. Весьма способствуют этому маркетинговые усилия российской туристической администрации в сотрудничестве с белорусскими коллегами”, – отмечает издание.В 2022 году Белоруссию посетили чуть более 136 тысяч организованных туристов из России. А из Белоруссии в Россию по линии турбизнеса выехало 78 150 белорусских граждан. Кстати, это второй выездной рынок по объему, чаще белорусы ездили только в Турцию.Как подчеркивают в турфирмах, самым массовым спросом у туристов пользуются короткие поездки в Санкт-Петербург. Этот город заменил им Львов, Прагу, отмечает издание.Также в топе туры в Москву – поездом и автобусом. Цена 4-дневной поездки в Петербург или столиу на белорусском рынке приблизительно одинакова – около 120 долларов. Пользуются спросом туры в Калининград и по Золотому кольцу.Летом белорусы едут отдыхать на курорты Краснодарского края – в Анапу, Геленджик, Сочи.Появилось на рынке и абсолютно новое предложение – лечение и отдых в российских санаториях. Едут туристы в здравницы не только в Кисловодске или Геленджике, но и в Тверской и Рязанской областях.Новым и очень интересным направлением для путешествий в Россию в турфирмах называют речные круизы – из Нижнего Новгорода, Москвы и других городов.

https://ria.ru/20230915/plyazhi-1896540157.html

россия

белоруссия

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости - туризм, россия, белоруссия, санкт-петербург, отдых в россии, туризм