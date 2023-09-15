Рейтинг@Mail.ru
В Россию стали чаще приезжать туристы из Белоруссии - РИА Новости, 15.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
16:45 15.09.2023
https://ria.ru/20230915/belorussiya-1896584028.html
В Россию стали чаще приезжать туристы из Белоруссии
В Россию стали чаще приезжать туристы из Белоруссии - РИА Новости, 15.09.2023
В Россию стали чаще приезжать туристы из Белоруссии
В Россию снова активно стали приезжать туристы из Белоруссии, прежде ориентированные на Европу и Азию, сообщает RTN. РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T16:45
2023-09-15T16:45
туризм
новости - туризм
россия
белоруссия
санкт-петербург
отдых в россии
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147975/83/1479758341_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_78a03129a93ed947740a8ea0eee4e83d.jpg
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. В Россию снова активно стали приезжать туристы из Белоруссии, прежде ориентированные на Европу и Азию, сообщает RTN.“Сейчас в силу визовых и геополитических причин взгляды туристов и туркомпаний повернулись в сторону восточной соседки. Весьма способствуют этому маркетинговые усилия российской туристической администрации в сотрудничестве с белорусскими коллегами”, – отмечает издание.В 2022 году Белоруссию посетили чуть более 136 тысяч организованных туристов из России. А из Белоруссии в Россию по линии турбизнеса выехало 78 150 белорусских граждан. Кстати, это второй выездной рынок по объему, чаще белорусы ездили только в Турцию.Как подчеркивают в турфирмах, самым массовым спросом у туристов пользуются короткие поездки в Санкт-Петербург. Этот город заменил им Львов, Прагу, отмечает издание.Также в топе туры в Москву – поездом и автобусом. Цена 4-дневной поездки в Петербург или столиу на белорусском рынке приблизительно одинакова – около 120 долларов. Пользуются спросом туры в Калининград и по Золотому кольцу.Летом белорусы едут отдыхать на курорты Краснодарского края – в Анапу, Геленджик, Сочи.Появилось на рынке и абсолютно новое предложение – лечение и отдых в российских санаториях. Едут туристы в здравницы не только в Кисловодске или Геленджике, но и в Тверской и Рязанской областях.Новым и очень интересным направлением для путешествий в Россию в турфирмах называют речные круизы – из Нижнего Новгорода, Москвы и других городов.
https://ria.ru/20230915/plyazhi-1896540157.html
россия
белоруссия
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147975/83/1479758341_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_793f5c79c321eb4e1607ae0bd3b83f96.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, россия, белоруссия, санкт-петербург, отдых в россии, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Россия, Белоруссия, Санкт-Петербург, отдых в России, Туризм
В Россию стали чаще приезжать туристы из Белоруссии

Туроператоры: граждане Белоруссии стали чаще ездить на отдых в Россию

© РИА Новости / Руслан Шамуков | Перейти в медиабанкПрогулочные катера во время разведения Дворцового моста в Санкт-Петербурге
Прогулочные катера во время разведения Дворцового моста в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© РИА Новости / Руслан Шамуков
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. В Россию снова активно стали приезжать туристы из Белоруссии, прежде ориентированные на Европу и Азию, сообщает RTN.
“Сейчас в силу визовых и геополитических причин взгляды туристов и туркомпаний повернулись в сторону восточной соседки. Весьма способствуют этому маркетинговые усилия российской туристической администрации в сотрудничестве с белорусскими коллегами”, – отмечает издание.
В 2022 году Белоруссию посетили чуть более 136 тысяч организованных туристов из России. А из Белоруссии в Россию по линии турбизнеса выехало 78 150 белорусских граждан. Кстати, это второй выездной рынок по объему, чаще белорусы ездили только в Турцию.
Как подчеркивают в турфирмах, самым массовым спросом у туристов пользуются короткие поездки в Санкт-Петербург. Этот город заменил им Львов, Прагу, отмечает издание.
Также в топе туры в Москву – поездом и автобусом. Цена 4-дневной поездки в Петербург или столиу на белорусском рынке приблизительно одинакова – около 120 долларов. Пользуются спросом туры в Калининград и по Золотому кольцу.
Летом белорусы едут отдыхать на курорты Краснодарского края – в Анапу, Геленджик, Сочи.
Появилось на рынке и абсолютно новое предложение – лечение и отдых в российских санаториях. Едут туристы в здравницы не только в Кисловодске или Геленджике, но и в Тверской и Рязанской областях.
Новым и очень интересным направлением для путешествий в Россию в турфирмах называют речные круизы – из Нижнего Новгорода, Москвы и других городов.
Пляж Пицунды - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
Туроператоры рассказали, куда поехать на пляжный отдых в конце сентября
Вчера, 14:38
 
ТуризмНовости - ТуризмРоссияБелоруссияСанкт-Петербурготдых в РоссииТуризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала