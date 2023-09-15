В Россию стали чаще приезжать туристы из Белоруссии
Туроператоры: граждане Белоруссии стали чаще ездить на отдых в Россию
© РИА Новости / Руслан Шамуков | Перейти в медиабанкПрогулочные катера во время разведения Дворцового моста в Санкт-Петербурге
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. В Россию снова активно стали приезжать туристы из Белоруссии, прежде ориентированные на Европу и Азию, сообщает RTN.
“Сейчас в силу визовых и геополитических причин взгляды туристов и туркомпаний повернулись в сторону восточной соседки. Весьма способствуют этому маркетинговые усилия российской туристической администрации в сотрудничестве с белорусскими коллегами”, – отмечает издание.
В 2022 году Белоруссию посетили чуть более 136 тысяч организованных туристов из России. А из Белоруссии в Россию по линии турбизнеса выехало 78 150 белорусских граждан. Кстати, это второй выездной рынок по объему, чаще белорусы ездили только в Турцию.
Как подчеркивают в турфирмах, самым массовым спросом у туристов пользуются короткие поездки в Санкт-Петербург. Этот город заменил им Львов, Прагу, отмечает издание.
Также в топе туры в Москву – поездом и автобусом. Цена 4-дневной поездки в Петербург или столиу на белорусском рынке приблизительно одинакова – около 120 долларов. Пользуются спросом туры в Калининград и по Золотому кольцу.
Летом белорусы едут отдыхать на курорты Краснодарского края – в Анапу, Геленджик, Сочи.
Появилось на рынке и абсолютно новое предложение – лечение и отдых в российских санаториях. Едут туристы в здравницы не только в Кисловодске или Геленджике, но и в Тверской и Рязанской областях.
Новым и очень интересным направлением для путешествий в Россию в турфирмах называют речные круизы – из Нижнего Новгорода, Москвы и других городов.