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СМИ: Байден невольно помог России - РИА Новости, 15.09.2023
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06:29 15.09.2023
https://ria.ru/20230915/bayden-1896444072.html
СМИ: Байден невольно помог России
СМИ: Байден невольно помог России - РИА Новости, 15.09.2023
СМИ: Байден невольно помог России
Президент США Джо Байден и его администрация злоупотребляют полномочиями, чем помогают России и Китаю игнорировать претензии Запада на "моральное... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T06:29
2023-09-15T06:29
в мире
сша
россия
китай
джо байден
дональд трамп
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МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Президент США Джо Байден и его администрация злоупотребляют полномочиями, чем помогают России и Китаю игнорировать претензии Запада на "моральное превосходство", говорится в статье газеты The Telegraph.Как заявляет автор статьи, Байден "не может больше" быть президентом США, однако вашингтонская элита "делает вид", что не замечает ослабление его умственных способностей и попытки "защитить от карающей руки закона" своего "беспутного" сына Хантера."По мнению левофлангового истэблишмента, отрицание этой неудобной правды является благородной ложью в платонических традициях, тем случаем, когда цель оправдывает средства. А вот по мнению многих других - это неуместная жестокость, бессердечное решение держать 80-летнего старика на важном государственном посту, хотя ему было бы гораздо лучше наслаждаться отдыхом на пенсии", - указывает он.По мнению автора, Байден "делегировал" полномочия по принятию решений своим помощникам, что подрывает систему госуправления США и дает России и Китаю "стимул для того, чтобы пренебрежительно отмахиваться от западных претензий на моральное превосходство".Кроме того, администрация Байдена злоупотребляет своими властными полномочиями, пытаясь "уничтожить" экс-президента Дональда Трампа с помощью министерства юстиции, утверждает автор. "Америка превращается в своеобразную банановую республику, где всех прежних правителей судят за действия, совершенные во время нахождения у власти", - сетует он.При этом в статье критикуется решение Байдена выдвинуться на пост президента на выборах 2024 года: как пишет автор, главе Белого дома стоит "покончить с этим фарсом", дав дорогу другим представителям Демпартии. При этом он выражает сомнение, что ее истеблишмент пойдет по такому пути, в результате чего "демократический мир" будет "в отчаянии" наблюдать "за медленным, но неумолимым упадком" политической культуры США.Оговорки и поведение нынешнего президента США регулярно вызывают сомнения в его способности выполнять свою работу, он часто становится поводом для шуток. Иногда Байден путает имена или должности присутствующих, бывали случаи, когда он прибегал к помощи окружающих в поисках выхода со сцены. Также президент США неоднократно оступался на лестницах и трапах самолета, падал с велосипеда, оборачивался для рукопожатия к пустоте.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230915/neuvazhenie-1896438834.html
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в мире, сша, россия, китай, джо байден, дональд трамп
В мире, США, Россия, Китай, Джо Байден, Дональд Трамп
СМИ: Байден невольно помог России

Telegraph: действия администрации Байдена показывают лицемерие Запада

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Президент США Джо Байден и его администрация злоупотребляют полномочиями, чем помогают России и Китаю игнорировать претензии Запада на "моральное превосходство", говорится в статье газеты The Telegraph.
Как заявляет автор статьи, Байден "не может больше" быть президентом США, однако вашингтонская элита "делает вид", что не замечает ослабление его умственных способностей и попытки "защитить от карающей руки закона" своего "беспутного" сына Хантера.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
Байден вспомнил сказанные Путину слова о неуважении России Китаем
Вчера, 03:58
"По мнению левофлангового истэблишмента, отрицание этой неудобной правды является благородной ложью в платонических традициях, тем случаем, когда цель оправдывает средства. А вот по мнению многих других - это неуместная жестокость, бессердечное решение держать 80-летнего старика на важном государственном посту, хотя ему было бы гораздо лучше наслаждаться отдыхом на пенсии", - указывает он.
По мнению автора, Байден "делегировал" полномочия по принятию решений своим помощникам, что подрывает систему госуправления США и дает России и Китаю "стимул для того, чтобы пренебрежительно отмахиваться от западных претензий на моральное превосходство".
Кроме того, администрация Байдена злоупотребляет своими властными полномочиями, пытаясь "уничтожить" экс-президента Дональда Трампа с помощью министерства юстиции, утверждает автор. "Америка превращается в своеобразную банановую республику, где всех прежних правителей судят за действия, совершенные во время нахождения у власти", - сетует он.
При этом в статье критикуется решение Байдена выдвинуться на пост президента на выборах 2024 года: как пишет автор, главе Белого дома стоит "покончить с этим фарсом", дав дорогу другим представителям Демпартии. При этом он выражает сомнение, что ее истеблишмент пойдет по такому пути, в результате чего "демократический мир" будет "в отчаянии" наблюдать "за медленным, но неумолимым упадком" политической культуры США.
Оговорки и поведение нынешнего президента США регулярно вызывают сомнения в его способности выполнять свою работу, он часто становится поводом для шуток. Иногда Байден путает имена или должности присутствующих, бывали случаи, когда он прибегал к помощи окружающих в поисках выхода со сцены. Также президент США неоднократно оступался на лестницах и трапах самолета, падал с велосипеда, оборачивался для рукопожатия к пустоте.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с военнослужащими - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
В США сделали выводы о Байдене после истории Путина
11 сентября, 02:14
 
В миреСШАРоссияКитайДжо БайденДональд Трамп
 
 
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