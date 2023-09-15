https://ria.ru/20230915/bayden-1896444072.html

СМИ: Байден невольно помог России

СМИ: Байден невольно помог России - РИА Новости, 15.09.2023

СМИ: Байден невольно помог России

Президент США Джо Байден и его администрация злоупотребляют полномочиями, чем помогают России и Китаю игнорировать претензии Запада на "моральное... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T06:29

2023-09-15T06:29

2023-09-15T06:29

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дональд трамп

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МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Президент США Джо Байден и его администрация злоупотребляют полномочиями, чем помогают России и Китаю игнорировать претензии Запада на "моральное превосходство", говорится в статье газеты The Telegraph.Как заявляет автор статьи, Байден "не может больше" быть президентом США, однако вашингтонская элита "делает вид", что не замечает ослабление его умственных способностей и попытки "защитить от карающей руки закона" своего "беспутного" сына Хантера."По мнению левофлангового истэблишмента, отрицание этой неудобной правды является благородной ложью в платонических традициях, тем случаем, когда цель оправдывает средства. А вот по мнению многих других - это неуместная жестокость, бессердечное решение держать 80-летнего старика на важном государственном посту, хотя ему было бы гораздо лучше наслаждаться отдыхом на пенсии", - указывает он.По мнению автора, Байден "делегировал" полномочия по принятию решений своим помощникам, что подрывает систему госуправления США и дает России и Китаю "стимул для того, чтобы пренебрежительно отмахиваться от западных претензий на моральное превосходство".Кроме того, администрация Байдена злоупотребляет своими властными полномочиями, пытаясь "уничтожить" экс-президента Дональда Трампа с помощью министерства юстиции, утверждает автор. "Америка превращается в своеобразную банановую республику, где всех прежних правителей судят за действия, совершенные во время нахождения у власти", - сетует он.При этом в статье критикуется решение Байдена выдвинуться на пост президента на выборах 2024 года: как пишет автор, главе Белого дома стоит "покончить с этим фарсом", дав дорогу другим представителям Демпартии. При этом он выражает сомнение, что ее истеблишмент пойдет по такому пути, в результате чего "демократический мир" будет "в отчаянии" наблюдать "за медленным, но неумолимым упадком" политической культуры США.Оговорки и поведение нынешнего президента США регулярно вызывают сомнения в его способности выполнять свою работу, он часто становится поводом для шуток. Иногда Байден путает имена или должности присутствующих, бывали случаи, когда он прибегал к помощи окружающих в поисках выхода со сцены. Также президент США неоднократно оступался на лестницах и трапах самолета, падал с велосипеда, оборачивался для рукопожатия к пустоте.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230915/neuvazhenie-1896438834.html

https://ria.ru/20230911/putin-1895432548.html

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в мире, сша, россия, китай, джо байден, дональд трамп