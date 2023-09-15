https://ria.ru/20230915/aviastroenie-1896444841.html
Мантуров оценил потенциал для кооперации с КНДР в области авиастроения
Мантуров оценил потенциал для кооперации с КНДР в области авиастроения - РИА Новости, 15.09.2023
Мантуров оценил потенциал для кооперации с КНДР в области авиастроения
РФ видит потенциал для кооперации с КНДР в области авиастроения, а также других отраслях, сообщил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T06:59
2023-09-15T06:59
2023-09-15T09:39
россия
комсомольск-на-амуре
денис мантуров
ким чен ын
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
су-35
су-57
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. РФ видит потенциал для кооперации с КНДР в области авиастроения, а также других отраслях, сообщил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.Ранее в пятницу пресс-служба кабмина РФ сообщила о визите лидера КНДР Ким Чен Ына в Комсомольске-на-Амуре. В сопровождении Мантурова он осмотрел мощности авиационного завода имени Ю. А. Гагарина и площадку производственного центра головной компании гражданского дивизиона ОАК "Яковлев". В ходе визита лидеру КНДР продемонстрировали цех окончательной сборки самолетов Су-35, Су-57 и SJ-100."Мы продемонстрировали лидеру Корейской Народно-Демократической Республики одно из наших ведущих производств авиационной техники. Видим потенциал для кооперации как в области авиастроения, так в других отраслях – это особенно актуально для достижения стоящих перед нашими странами задач по достижению технологического суверенитета", - отметил Мантуров, слова которого приводит пресс-служба российского правительства.
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россия, комсомольск-на-амуре, денис мантуров, ким чен ын, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), объединенная авиастроительная корпорация (оак), су-35, су-57, sj-100
Россия, Комсомольск-на-Амуре, Денис Мантуров, Ким Чен Ын, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Су-35, Су-57, SJ-100
Мантуров оценил потенциал для кооперации с КНДР в области авиастроения
Мантуров: Россия видит потенциал для кооперации с КНДР в области авиастроения