СМИ: Белый дом изучает возможность передать Украине ATACMS уже осенью
WSJ: Белый дом изучает возможность передать Украине ATACMS до конца осени
© Фото : U.S. ArmyАмериканский оперативно-тактический ракетный комплекс MGM-140 ATACMS с баллистической ракетой малой дальности
Американский оперативно-тактический ракетный комплекс MGM-140 ATACMS с баллистической ракетой малой дальности. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Власти США изучают возможность передачи Украине дальнобойных ракет ATACMS этой осенью, передает газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских чиновников.
"Этой осенью представители администрации Байдена по-новому взглянут на поставку ракет дальнего действия ATACMS, чтобы усилить контрнаступление Украины", - заявили газете неназванные представители администрации президента США Джо Байдена.
Как рассказали Wall Street Journal неназванные чиновники, несколько факторов побудили администрацию Байдена пересмотреть вопрос о поставке ракет ATACMS Украине. Согласно газете, одним из факторов является вероятное сокращение запасов ракет дальнего действия, предоставленных Западом, у Украины. "Планы, находящиеся на рассмотрении в администрации, предусматривают предоставление ограниченного количества ракет (Киеву - ред.), что могло бы ослабить опасения Пентагона по поводу ...опустошения запасов США", - сказали телеканалу чиновники.
Ранее газета Politico со ссылкой на источники сообщала, что Украина оказывает давление на США, рассчитывая получить одобрение на поставки ракет дальнего действия ATACMS к Генассамблее ООН, которая пройдет с 19 по 26 сентября. В Пентагоне заявляли РИА Новости, что США пока не приняли решения об отправке Украине ракет ATACMS. Представитель совета по национальной безопасности ранее не смог подтвердить агентству сообщения о том, что власти страны склоняются к отправке на Украину ATACMS.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".