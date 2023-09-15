https://ria.ru/20230915/atacms-1896539188.html

СМИ: Белый дом изучает возможность передать Украине ATACMS уже осенью

СМИ: Белый дом изучает возможность передать Украине ATACMS уже осенью - РИА Новости, 15.09.2023

СМИ: Белый дом изучает возможность передать Украине ATACMS уже осенью

Власти США изучают возможность передачи Украине дальнобойных ракет ATACMS этой осенью, передает газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T14:36

2023-09-15T14:36

2023-09-15T15:05

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Власти США изучают возможность передачи Украине дальнобойных ракет ATACMS этой осенью, передает газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских чиновников."Этой осенью представители администрации Байдена по-новому взглянут на поставку ракет дальнего действия ATACMS, чтобы усилить контрнаступление Украины", - заявили газете неназванные представители администрации президента США Джо Байдена.Как рассказали Wall Street Journal неназванные чиновники, несколько факторов побудили администрацию Байдена пересмотреть вопрос о поставке ракет ATACMS Украине. Согласно газете, одним из факторов является вероятное сокращение запасов ракет дальнего действия, предоставленных Западом, у Украины. "Планы, находящиеся на рассмотрении в администрации, предусматривают предоставление ограниченного количества ракет (Киеву - ред.), что могло бы ослабить опасения Пентагона по поводу ...опустошения запасов США", - сказали телеканалу чиновники.Ранее газета Politico со ссылкой на источники сообщала, что Украина оказывает давление на США, рассчитывая получить одобрение на поставки ракет дальнего действия ATACMS к Генассамблее ООН, которая пройдет с 19 по 26 сентября. В Пентагоне заявляли РИА Новости, что США пока не приняли решения об отправке Украине ракет ATACMS. Представитель совета по национальной безопасности ранее не смог подтвердить агентству сообщения о том, что власти страны склоняются к отправке на Украину ATACMS.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230829/zapasy-1893018510.html

https://ria.ru/20230915/rakety-1896521448.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, сша, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр