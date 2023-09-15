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СМИ: Белый дом изучает возможность передать Украине ATACMS уже осенью - РИА Новости, 15.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:36 15.09.2023 (обновлено: 15:05 15.09.2023)
https://ria.ru/20230915/atacms-1896539188.html
СМИ: Белый дом изучает возможность передать Украине ATACMS уже осенью
СМИ: Белый дом изучает возможность передать Украине ATACMS уже осенью - РИА Новости, 15.09.2023
СМИ: Белый дом изучает возможность передать Украине ATACMS уже осенью
Власти США изучают возможность передачи Украине дальнобойных ракет ATACMS этой осенью, передает газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T14:36
2023-09-15T15:05
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Власти США изучают возможность передачи Украине дальнобойных ракет ATACMS этой осенью, передает газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских чиновников."Этой осенью представители администрации Байдена по-новому взглянут на поставку ракет дальнего действия ATACMS, чтобы усилить контрнаступление Украины", - заявили газете неназванные представители администрации президента США Джо Байдена.Как рассказали Wall Street Journal неназванные чиновники, несколько факторов побудили администрацию Байдена пересмотреть вопрос о поставке ракет ATACMS Украине. Согласно газете, одним из факторов является вероятное сокращение запасов ракет дальнего действия, предоставленных Западом, у Украины. "Планы, находящиеся на рассмотрении в администрации, предусматривают предоставление ограниченного количества ракет (Киеву - ред.), что могло бы ослабить опасения Пентагона по поводу ...опустошения запасов США", - сказали телеканалу чиновники.Ранее газета Politico со ссылкой на источники сообщала, что Украина оказывает давление на США, рассчитывая получить одобрение на поставки ракет дальнего действия ATACMS к Генассамблее ООН, которая пройдет с 19 по 26 сентября. В Пентагоне заявляли РИА Новости, что США пока не приняли решения об отправке Украине ракет ATACMS. Представитель совета по национальной безопасности ранее не смог подтвердить агентству сообщения о том, что власти страны склоняются к отправке на Украину ATACMS.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230829/zapasy-1893018510.html
https://ria.ru/20230915/rakety-1896521448.html
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в мире, украина, сша, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ: Белый дом изучает возможность передать Украине ATACMS уже осенью

WSJ: Белый дом изучает возможность передать Украине ATACMS до конца осени

© Фото : U.S. ArmyАмериканский оперативно-тактический ракетный комплекс MGM-140 ATACMS с баллистической ракетой малой дальности
Американский оперативно-тактический ракетный комплекс MGM-140 ATACMS с баллистической ракетой малой дальности - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© Фото : U.S. Army
Американский оперативно-тактический ракетный комплекс MGM-140 ATACMS с баллистической ракетой малой дальности. Архивное фото
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Власти США изучают возможность передачи Украине дальнобойных ракет ATACMS этой осенью, передает газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских чиновников.
"Этой осенью представители администрации Байдена по-новому взглянут на поставку ракет дальнего действия ATACMS, чтобы усилить контрнаступление Украины", - заявили газете неназванные представители администрации президента США Джо Байдена.
Ракета Storm Shadow/SCALP - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
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29 августа, 21:13
Как рассказали Wall Street Journal неназванные чиновники, несколько факторов побудили администрацию Байдена пересмотреть вопрос о поставке ракет ATACMS Украине. Согласно газете, одним из факторов является вероятное сокращение запасов ракет дальнего действия, предоставленных Западом, у Украины. "Планы, находящиеся на рассмотрении в администрации, предусматривают предоставление ограниченного количества ракет (Киеву - ред.), что могло бы ослабить опасения Пентагона по поводу ...опустошения запасов США", - сказали телеканалу чиновники.
Ранее газета Politico со ссылкой на источники сообщала, что Украина оказывает давление на США, рассчитывая получить одобрение на поставки ракет дальнего действия ATACMS к Генассамблее ООН, которая пройдет с 19 по 26 сентября. В Пентагоне заявляли РИА Новости, что США пока не приняли решения об отправке Украине ракет ATACMS. Представитель совета по национальной безопасности ранее не смог подтвердить агентству сообщения о том, что власти страны склоняются к отправке на Украину ATACMS.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
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Вчера, 13:42
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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