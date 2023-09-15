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НАСА пообещало показать образцы грунта с астероида Бенну - РИА Новости, 15.09.2023
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00:24 15.09.2023
https://ria.ru/20230915/asteroid-1896430947.html
НАСА пообещало показать образцы грунта с астероида Бенну
НАСА пообещало показать образцы грунта с астероида Бенну - РИА Новости, 15.09.2023
НАСА пообещало показать образцы грунта с астероида Бенну
НАСА обещает 11 октября показать образец грунта с астероида Бенну, который будет доставлен на Землю в конце сентября. РИА Новости, 15.09.2023
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земля
хьюстон
юта
наса
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ВАШИНГТОН, 15 сен - РИА Новости. НАСА обещает 11 октября показать образец грунта с астероида Бенну, который будет доставлен на Землю в конце сентября. "Первый образец грунта астероида, собранного в космосе и доставленного на Землю Соединенными Штатами, будет показан в космическом центре НАСА имени Джонсона в Хьюстоне в среду, 11 октября", - сообщило американское космическое ведомство в четверг. Перед показом планируется пресс-конференция с участием руководства НАСА и представителей миссии OSIRIS-REx, которые представят предварительные итоги своей работы. Зонд OSIRIS-REx отправился на астероид Бенну в сентябре 2016 года и вышел на его орбиту в декабре 2018 года. Следующие два года ушли на дистанционное изучение астероида и подготовку к операции по забору грунта, которая была успешно проведена в октябре 2020 года. Возвращение зонда на Землю началось весной 2022 года. По замыслу НАСА, капсула с грунтом, предположительно, от 60 до 2100 граммов, совершит посадку в штате Юта 24 сентября, а сам зонд продолжит космическое путешествие с новой миссией, уже получившей название OSIRIS-APEX. Ему предстоит отправится к астероиду Apophis (99942), который считается потенциально опасным для Земли и, по расчетам экспертов, пройдет опасно близко от Земли 13 апреля 2029 года. В НАСА рассчитывают, что зонд сможет приблизиться к астероиду в начале апреля 2029 года и затем 21 апреля выйти на его орбиту, где провести следующие 18 месяцев. Астероид ​​Бенну, ранее известный под номером 1999 RQ36, был открыт в 1999 году. Бенну считается близким к Земле астероидом и сближается с нашей планетой каждые шесть лет: его среднее орбитальное расстояние от Солнца составляет около 168 миллионов километров, для сравнения среднее орбитальное расстояние Земли до Солнца - около 150 миллионов километров. По мнению ученых, Бенну мог отколоться от более крупного богатого углеродом астероида около 2 миллиардов лет назад. Местом его формирования ученые считают Пояс астероидов между Марсом и Юпитером. Ввиду возраста этого космического тела, эксперты полагают, что он может содержать органические молекулы, сходные с теми, которые могли быть причастны к формированию Земли.
https://ria.ru/20230909/asteroid-1895128463.html
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Земля, Хьюстон, Юта, НАСА
НАСА пообещало показать образцы грунта с астероида Бенну

НАСА пообещало 11 октября показать образцы грунта с астероида Бенну

© NASA/Goddard/University of ArizonaФото приближения OSIRIS-REx к поверхности астероида Бенну, сделанное во время пробного маневра 11 августа 2020 года
Фото приближения OSIRIS-REx к поверхности астероида Бенну, сделанное во время пробного маневра 11 августа 2020 года
© NASA/Goddard/University of Arizona
Фото приближения OSIRIS-REx к поверхности астероида Бенну, сделанное во время пробного маневра 11 августа 2020 года. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 сен - РИА Новости. НАСА обещает 11 октября показать образец грунта с астероида Бенну, который будет доставлен на Землю в конце сентября.
«
"Первый образец грунта астероида, собранного в космосе и доставленного на Землю Соединенными Штатами, будет показан в космическом центре НАСА имени Джонсона в Хьюстоне в среду, 11 октября", - сообщило американское космическое ведомство в четверг.
Перед показом планируется пресс-конференция с участием руководства НАСА и представителей миссии OSIRIS-REx, которые представят предварительные итоги своей работы.
Зонд OSIRIS-REx отправился на астероид Бенну в сентябре 2016 года и вышел на его орбиту в декабре 2018 года. Следующие два года ушли на дистанционное изучение астероида и подготовку к операции по забору грунта, которая была успешно проведена в октябре 2020 года. Возвращение зонда на Землю началось весной 2022 года. По замыслу НАСА, капсула с грунтом, предположительно, от 60 до 2100 граммов, совершит посадку в штате Юта 24 сентября, а сам зонд продолжит космическое путешествие с новой миссией, уже получившей название OSIRIS-APEX. Ему предстоит отправится к астероиду Apophis (99942), который считается потенциально опасным для Земли и, по расчетам экспертов, пройдет опасно близко от Земли 13 апреля 2029 года. В НАСА рассчитывают, что зонд сможет приблизиться к астероиду в начале апреля 2029 года и затем 21 апреля выйти на его орбиту, где провести следующие 18 месяцев.
Астероид ​​Бенну, ранее известный под номером 1999 RQ36, был открыт в 1999 году. Бенну считается близким к Земле астероидом и сближается с нашей планетой каждые шесть лет: его среднее орбитальное расстояние от Солнца составляет около 168 миллионов километров, для сравнения среднее орбитальное расстояние Земли до Солнца - около 150 миллионов километров. По мнению ученых, Бенну мог отколоться от более крупного богатого углеродом астероида около 2 миллиардов лет назад. Местом его формирования ученые считают Пояс астероидов между Марсом и Юпитером. Ввиду возраста этого космического тела, эксперты полагают, что он может содержать органические молекулы, сходные с теми, которые могли быть причастны к формированию Земли.
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