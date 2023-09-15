https://ria.ru/20230915/asteroid-1896430947.html

НАСА пообещало показать образцы грунта с астероида Бенну

НАСА пообещало показать образцы грунта с астероида Бенну - РИА Новости, 15.09.2023

НАСА пообещало показать образцы грунта с астероида Бенну

НАСА обещает 11 октября показать образец грунта с астероида Бенну, который будет доставлен на Землю в конце сентября. РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T00:24

2023-09-15T00:24

2023-09-15T00:24

земля

хьюстон

юта

наса

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ВАШИНГТОН, 15 сен - РИА Новости. НАСА обещает 11 октября показать образец грунта с астероида Бенну, который будет доставлен на Землю в конце сентября. "Первый образец грунта астероида, собранного в космосе и доставленного на Землю Соединенными Штатами, будет показан в космическом центре НАСА имени Джонсона в Хьюстоне в среду, 11 октября", - сообщило американское космическое ведомство в четверг. Перед показом планируется пресс-конференция с участием руководства НАСА и представителей миссии OSIRIS-REx, которые представят предварительные итоги своей работы. Зонд OSIRIS-REx отправился на астероид Бенну в сентябре 2016 года и вышел на его орбиту в декабре 2018 года. Следующие два года ушли на дистанционное изучение астероида и подготовку к операции по забору грунта, которая была успешно проведена в октябре 2020 года. Возвращение зонда на Землю началось весной 2022 года. По замыслу НАСА, капсула с грунтом, предположительно, от 60 до 2100 граммов, совершит посадку в штате Юта 24 сентября, а сам зонд продолжит космическое путешествие с новой миссией, уже получившей название OSIRIS-APEX. Ему предстоит отправится к астероиду Apophis (99942), который считается потенциально опасным для Земли и, по расчетам экспертов, пройдет опасно близко от Земли 13 апреля 2029 года. В НАСА рассчитывают, что зонд сможет приблизиться к астероиду в начале апреля 2029 года и затем 21 апреля выйти на его орбиту, где провести следующие 18 месяцев. Астероид ​​Бенну, ранее известный под номером 1999 RQ36, был открыт в 1999 году. Бенну считается близким к Земле астероидом и сближается с нашей планетой каждые шесть лет: его среднее орбитальное расстояние от Солнца составляет около 168 миллионов километров, для сравнения среднее орбитальное расстояние Земли до Солнца - около 150 миллионов километров. По мнению ученых, Бенну мог отколоться от более крупного богатого углеродом астероида около 2 миллиардов лет назад. Местом его формирования ученые считают Пояс астероидов между Марсом и Юпитером. Ввиду возраста этого космического тела, эксперты полагают, что он может содержать органические молекулы, сходные с теми, которые могли быть причастны к формированию Земли.

https://ria.ru/20230909/asteroid-1895128463.html

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земля, хьюстон, юта, наса