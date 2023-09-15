https://ria.ru/20230915/arsenal-1896464566.html
Запад бросил против России весь свой арсенал, считает Патрушев
Запад бросил против России весь свой арсенал, считает Патрушев - РИА Новости, 15.09.2023
Запад бросил против России весь свой арсенал, считает Патрушев
Запад сейчас бросил против России весь арсенал своих средств, в том числе тысячи подконтрольных ему информационных ресурсов, полагает секретарь Совета... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T10:26
2023-09-15T10:26
2023-09-15T10:26
николай патрушев
политика
россия
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Запад сейчас бросил против России весь арсенал своих средств, в том числе тысячи подконтрольных ему информационных ресурсов, полагает секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Сегодня против России задействован весь арсенал средств, имеющихся у противников. Это не только угрозы или санкции, но и тысячи подконтрольных им информационных ресурсов, и многоуровневая система обработки общественного мнения, которые опираются на разветвленную сеть зарубежных пиар-агентств, призванных создавать поводы для развязывания оголтелых информационных кампаний по всему миру", - написал Патрушев в статье в российском журнале "Разведчик". Запад всегда стремился ослабить Россию, "страшась ее величия и мощи, желая овладеть ее богатыми ресурсами", полагает секретарь СБ РФ. "Поэтому то, что с началом специальной военной операции на Украине Запад накрыла волна русофобии, совершенно не удивляет", - добавил Патрушев. По его словам, у враждебности Запада к России есть и другой аспект. "Россия воспринимается Западом как постоянная угроза. Ведь демонтаж колониальной системы начался после Второй мировой войны под непосредственным влиянием достижений и побед Советского Союза. Именно тогда западные метрополии потеряли прямой контроль над своими владениями, а десятки государств мира получили независимость", - напомнил Патрушев. Вследствие этого колонизаторам пришлось перейти на методы косвенного принуждения: затягивание новых стран в политические и военные блоки, подкуп местных элит, экономическое и технологическое закабаление, эксплуатация чужих ресурсов по скрытым схемам, отметил секретарь СБ. "Потери были огромны, и любви к нашей стране на Западе это не прибавляло", - полагает Патрушев.
https://ria.ru/20230915/ssha-1896354409.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
николай патрушев, политика, россия
Николай Патрушев, Политика, Россия
Запад бросил против России весь свой арсенал, считает Патрушев
Патрушев: Запад сейчас бросил против России весь арсенал своих средств
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.
Запад сейчас бросил против России весь арсенал своих средств, в том числе тысячи подконтрольных ему информационных ресурсов, полагает
секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Сегодня против России задействован весь арсенал средств, имеющихся у противников. Это не только угрозы или санкции, но и тысячи подконтрольных им информационных ресурсов, и многоуровневая система обработки общественного мнения, которые опираются на разветвленную сеть зарубежных пиар-агентств, призванных создавать поводы для развязывания оголтелых информационных кампаний по всему миру", - написал Патрушев в статье в российском журнале "Разведчик".
Запад всегда стремился ослабить Россию, "страшась ее величия и мощи, желая овладеть ее богатыми ресурсами", полагает секретарь СБ РФ.
"Поэтому то, что с началом специальной военной операции на Украине
Запад накрыла волна русофобии, совершенно не удивляет", - добавил Патрушев.
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По его словам, у враждебности Запада к России есть и другой аспект.
"Россия воспринимается Западом как постоянная угроза. Ведь демонтаж колониальной системы начался после Второй мировой войны под непосредственным влиянием достижений и побед Советского Союза. Именно тогда западные метрополии потеряли прямой контроль над своими владениями, а десятки государств мира получили независимость", - напомнил Патрушев.
Вследствие этого колонизаторам пришлось перейти на методы косвенного принуждения: затягивание новых стран в политические и военные блоки, подкуп местных элит, экономическое и технологическое закабаление, эксплуатация чужих ресурсов по скрытым схемам, отметил секретарь СБ.
"Потери были огромны, и любви к нашей стране на Западе это не прибавляло", - полагает Патрушев.
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