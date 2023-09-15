https://ria.ru/20230915/altay-1896486390.html

Стала известна деловая программа форума "Эко Алтай. Нить природы"

Стала известна деловая программа форума "Эко Алтай. Нить природы" - РИА Новости, 15.09.2023

Стала известна деловая программа форума "Эко Алтай. Нить природы"

Опубликована архитектура деловой программы Второго Международного форума "Эко Алтай. Нить природы", который состоится 29–30 сентября в Республике Алтай,... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T11:57

2023-09-15T11:57

2023-09-15T12:23

россия

монголия

фонд "росконгресс"

республика алтай

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Опубликована архитектура деловой программы Второго Международного форума "Эко Алтай. Нить природы", который состоится 29–30 сентября в Республике Алтай, сообщает Фонд Росконгресс. Организаторами мероприятия выступают Фонд Росконгресс, правительство Республики Алтай и АНО "Центр развития Республики Алтай". В деловую программу форума вошли сессии и круглые столы, охватывающие ключевые аспекты текущей экологической повестки страны. Это вопросы формирования отечественных принципов устойчивого развития субъектов РФ, программ биобезопасности и эколого-экономического развития в контексте национальной повестки экологического суверенитета, политики территориального развития и поиска новых точек устойчивого развития территорий. В рамках форума будут подняты вопросы международного экологического сотрудничества и пройдут обсуждение актуальные евразийские экологические практики, говорится в сообщении. Большое внимание также будет уделено экокультурному воспитанию и образованию, подготовке кадров для зеленой экономики, экологическому молодежному движению и проектам. Отдельная сессия будет посвящена экологическому предпринимательству как механизму вовлечения молодежи в экономическое развитие страны, организуемая в партнерстве с Агентством стратегических инициатив. Кроме того, отдельный блок программы будет посвящен новому виду туризма – экологическому туризму в особо охраняемых природных территориях, отметили в Роскогрессе. Также на полях форума пройдет выездная сессия комитета Государственной Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, где будут обсуждаться вопросы совершенствования правового регулирования сохранения уникальных водных объектов и природных территорий. Ключевым мероприятием деловой программы станет пленарное заседание "От экологии мышления к экологическому суверенитету". В форуме примут участие делегации из Монголии, Беларуси, Казахстана, главы регионов России, ведущие российские политики и руководители компаний, эксперты и общественные деятели, пояснили организаторы.

https://ria.ru/20230915/altay-1896471881.html

https://ria.ru/20230822/zhivotnovodstvo-1891555565.html

россия

монголия

республика алтай

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, монголия, фонд "росконгресс", республика алтай