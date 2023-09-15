https://ria.ru/20230915/altay-1896486390.html
Стала известна деловая программа форума "Эко Алтай. Нить природы"
Стала известна деловая программа форума "Эко Алтай. Нить природы" - РИА Новости, 15.09.2023
Стала известна деловая программа форума "Эко Алтай. Нить природы"
Опубликована архитектура деловой программы Второго Международного форума "Эко Алтай. Нить природы", который состоится 29–30 сентября в Республике Алтай,... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T11:57
2023-09-15T11:57
2023-09-15T12:23
россия
монголия
фонд "росконгресс"
республика алтай
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Опубликована архитектура деловой программы Второго Международного форума "Эко Алтай. Нить природы", который состоится 29–30 сентября в Республике Алтай, сообщает Фонд Росконгресс. Организаторами мероприятия выступают Фонд Росконгресс, правительство Республики Алтай и АНО "Центр развития Республики Алтай". В деловую программу форума вошли сессии и круглые столы, охватывающие ключевые аспекты текущей экологической повестки страны. Это вопросы формирования отечественных принципов устойчивого развития субъектов РФ, программ биобезопасности и эколого-экономического развития в контексте национальной повестки экологического суверенитета, политики территориального развития и поиска новых точек устойчивого развития территорий. В рамках форума будут подняты вопросы международного экологического сотрудничества и пройдут обсуждение актуальные евразийские экологические практики, говорится в сообщении. Большое внимание также будет уделено экокультурному воспитанию и образованию, подготовке кадров для зеленой экономики, экологическому молодежному движению и проектам. Отдельная сессия будет посвящена экологическому предпринимательству как механизму вовлечения молодежи в экономическое развитие страны, организуемая в партнерстве с Агентством стратегических инициатив. Кроме того, отдельный блок программы будет посвящен новому виду туризма – экологическому туризму в особо охраняемых природных территориях, отметили в Роскогрессе. Также на полях форума пройдет выездная сессия комитета Государственной Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, где будут обсуждаться вопросы совершенствования правового регулирования сохранения уникальных водных объектов и природных территорий. Ключевым мероприятием деловой программы станет пленарное заседание "От экологии мышления к экологическому суверенитету". В форуме примут участие делегации из Монголии, Беларуси, Казахстана, главы регионов России, ведущие российские политики и руководители компаний, эксперты и общественные деятели, пояснили организаторы.
https://ria.ru/20230915/altay-1896471881.html
https://ria.ru/20230822/zhivotnovodstvo-1891555565.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, монголия, фонд "росконгресс", республика алтай
Россия, Монголия, Фонд "Росконгресс", Республика Алтай
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Опубликована архитектура деловой программы Второго Международного форума "Эко Алтай. Нить природы", который состоится 29–30 сентября в Республике Алтай, сообщает Фонд Росконгресс.
Организаторами мероприятия выступают Фонд Росконгресс, правительство Республики Алтай и АНО "Центр развития Республики Алтай".
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В деловую программу форума вошли сессии и круглые столы, охватывающие ключевые аспекты текущей экологической повестки страны. Это вопросы формирования отечественных принципов устойчивого развития субъектов РФ
, программ биобезопасности и эколого-экономического развития в контексте национальной повестки экологического суверенитета, политики территориального развития и поиска новых точек устойчивого развития территорий. В рамках форума будут подняты вопросы международного экологического сотрудничества и пройдут обсуждение актуальные евразийские экологические практики, говорится в сообщении.
Большое внимание также будет уделено экокультурному воспитанию и образованию, подготовке кадров для зеленой экономики, экологическому молодежному движению и проектам. Отдельная сессия будет посвящена экологическому предпринимательству как механизму вовлечения молодежи в экономическое развитие страны, организуемая в партнерстве с Агентством стратегических инициатив. Кроме того, отдельный блок программы будет посвящен новому виду туризма – экологическому туризму в особо охраняемых природных территориях, отметили в Роскогрессе.
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Также на полях форума пройдет выездная сессия комитета Государственной Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, где будут обсуждаться вопросы совершенствования правового регулирования сохранения уникальных водных объектов и природных территорий.
Ключевым мероприятием деловой программы станет пленарное заседание "От экологии мышления к экологическому суверенитету". В форуме примут участие делегации из Монголии
, Беларуси
, Казахстана
, главы регионов России, ведущие российские политики и руководители компаний, эксперты и общественные деятели, пояснили организаторы.