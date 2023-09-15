https://ria.ru/20230915/aktery-1896606695.html
Актеров Юлию Рутберг и Павла Галича наградили за волонтерство
Актеров Юлию Рутберг и Павла Галича наградили за волонтерство - РИА Новости, 15.09.2023
Актеров Юлию Рутберг и Павла Галича наградили за волонтерство
Актеры Юлия Рутберг, Павел Галич, драматург Александр Гельман получили премию Российского еврейского конгресса "Тиккун Олам" (исправление мира) за волонтерство, РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T18:27
2023-09-15T18:27
2023-09-15T18:27
религия
москва
ссср
юлия рутберг
российский еврейский конгресс
александр галич
александр гельман
религия
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Актеры Юлия Рутберг, Павел Галич, драматург Александр Гельман получили премию Российского еврейского конгресса "Тиккун Олам" (исправление мира) за волонтерство, сообщает корреспондент РИА Новости.Церемония вручения премии прошла в Москве в ресторане "Доктор на крыше" на благотворительном приеме в преддверии праздника Рош ха-Шана - еврейского Нового года."Знак признания "Тиккун Олам" мы вручаем нашим волонтерам в четвертый раз. Наши лауреаты принимали активное участие в благотворительных проектах. "Тиккун Олам" означает исправление мира, в том смысле, что евреи должны улучшать этот мир, и наши лауреаты нам в этом помогают", - сказал перед церемонией журналистам и.о. президента РЕК Михаил Бройтман.Он отметил, что РЕК в следующем году планирует расширять свою благотворительную деятельность, чтобы улучшать качество жизни российских евреев.Актриса Юлия Рутберг за волонтерскую деятельность получила памятный знак в виде спила бревна - символа общественно-полезного труда на субботниках в СССР."Жизнь показывает, особенно последнее время, что если в человеке нет добра, то его жизнь тяжела, сомнительна и чревата", - сказала Рутберг, получая награду. Она поблагодарила спонсоров и меценатов, участвующим в образовательной программе помощи детям из малообеспеченных семей.Актер Павел Галич после того, как получил премию, исполнил песню своего деда поэта Александра Галича "Жуткая история, которую я услышал в привокзальном шалмане".Также знаком признания отметили отсутствующего на вечере Александра Гельмана.На вечере артисты Мастерской Брусникина прочитали произведения еврейских авторов: Исаака Башевиса-Зингера, Вуди Аллена и Бернарда Маламуда.Еврейский Новый год – Рош ха-Шана отмечается в первые два дня еврейского месяца тишрей. В этом году праздник начнется вечером 15 сентября и закончится вечером 17 сентября. По традиции, в праздник Рош-ха-Шана очень важно услышать звук шофара, трубы, сделанной из бараньего рога. В шофар трубят в синагоге на утренней молитве. Звук шофара в иудаизме толкуют как вызов на божественный суд и как призыв к покаянию. Молитвам в два праздничных дня принято уделять как можно больше времени. Во время первой праздничной трапезы принято есть сладкое – чтобы и год был таким же. Поэтому на праздничном столе должен присутствует мед. Традиционным фруктом еврейского Нового года считается гранат, но в регионах, где этот плод не растет, его заменили яблоками.
https://ria.ru/20230915/ravvin-1896606325.html
https://ria.ru/20230912/iudeyskiy-1895592492.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, ссср, юлия рутберг, российский еврейский конгресс, александр галич, александр гельман, религия
Религия, Москва, СССР, Юлия Рутберг, Российский еврейский конгресс, Александр Галич, Александр Гельман, Религия
Актеров Юлию Рутберг и Павла Галича наградили за волонтерство
Актеры Юлия Рутберг и Павел Галич получили премию РЕК за волонтерство
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Актеры Юлия Рутберг, Павел Галич, драматург Александр Гельман получили премию Российского еврейского конгресса "Тиккун Олам" (исправление мира) за волонтерство, сообщает корреспондент РИА Новости.
Церемония вручения премии прошла в Москве
в ресторане "Доктор на крыше" на благотворительном приеме в преддверии праздника Рош ха-Шана - еврейского Нового года.
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"Знак признания "Тиккун Олам" мы вручаем нашим волонтерам в четвертый раз. Наши лауреаты принимали активное участие в благотворительных проектах. "Тиккун Олам" означает исправление мира, в том смысле, что евреи должны улучшать этот мир, и наши лауреаты нам в этом помогают", - сказал перед церемонией журналистам и.о. президента РЕК
Михаил Бройтман.
Он отметил, что РЕК в следующем году планирует расширять свою благотворительную деятельность, чтобы улучшать качество жизни российских евреев.
Актриса Юлия Рутберг за волонтерскую деятельность получила памятный знак в виде спила бревна - символа общественно-полезного труда на субботниках в СССР
.
"Жизнь показывает, особенно последнее время, что если в человеке нет добра, то его жизнь тяжела, сомнительна и чревата", - сказала Рутберг, получая награду. Она поблагодарила спонсоров и меценатов, участвующим в образовательной программе помощи детям из малообеспеченных семей.
Рош ха-Шана – Новый год по иудейскому календарю: факты, история и традиции
Актер Павел Галич после того, как получил премию, исполнил песню своего деда поэта Александра Галича
"Жуткая история, которую я услышал в привокзальном шалмане".
Также знаком признания отметили отсутствующего на вечере Александра Гельмана.
На вечере артисты Мастерской Брусникина прочитали произведения еврейских авторов: Исаака Башевиса-Зингера, Вуди Аллена
и Бернарда Маламуда.
Еврейский Новый год – Рош ха-Шана отмечается в первые два дня еврейского месяца тишрей. В этом году праздник начнется вечером 15 сентября и закончится вечером 17 сентября. По традиции, в праздник Рош-ха-Шана очень важно услышать звук шофара, трубы, сделанной из бараньего рога. В шофар трубят в синагоге на утренней молитве. Звук шофара в иудаизме толкуют как вызов на божественный суд и как призыв к покаянию. Молитвам в два праздничных дня принято уделять как можно больше времени. Во время первой праздничной трапезы принято есть сладкое – чтобы и год был таким же. Поэтому на праздничном столе должен присутствует мед. Традиционным фруктом еврейского Нового года считается гранат, но в регионах, где этот плод не растет, его заменили яблоками.
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