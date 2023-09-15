https://ria.ru/20230915/aktery-1896606695.html

Актеров Юлию Рутберг и Павла Галича наградили за волонтерство

Актеров Юлию Рутберг и Павла Галича наградили за волонтерство - РИА Новости, 15.09.2023

Актеров Юлию Рутберг и Павла Галича наградили за волонтерство

Актеры Юлия Рутберг, Павел Галич, драматург Александр Гельман получили премию Российского еврейского конгресса "Тиккун Олам" (исправление мира) за волонтерство, РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T18:27

2023-09-15T18:27

2023-09-15T18:27

религия

москва

ссср

юлия рутберг

российский еврейский конгресс

александр галич

александр гельман

религия

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Актеры Юлия Рутберг, Павел Галич, драматург Александр Гельман получили премию Российского еврейского конгресса "Тиккун Олам" (исправление мира) за волонтерство, сообщает корреспондент РИА Новости.Церемония вручения премии прошла в Москве в ресторане "Доктор на крыше" на благотворительном приеме в преддверии праздника Рош ха-Шана - еврейского Нового года."Знак признания "Тиккун Олам" мы вручаем нашим волонтерам в четвертый раз. Наши лауреаты принимали активное участие в благотворительных проектах. "Тиккун Олам" означает исправление мира, в том смысле, что евреи должны улучшать этот мир, и наши лауреаты нам в этом помогают", - сказал перед церемонией журналистам и.о. президента РЕК Михаил Бройтман.Он отметил, что РЕК в следующем году планирует расширять свою благотворительную деятельность, чтобы улучшать качество жизни российских евреев.Актриса Юлия Рутберг за волонтерскую деятельность получила памятный знак в виде спила бревна - символа общественно-полезного труда на субботниках в СССР."Жизнь показывает, особенно последнее время, что если в человеке нет добра, то его жизнь тяжела, сомнительна и чревата", - сказала Рутберг, получая награду. Она поблагодарила спонсоров и меценатов, участвующим в образовательной программе помощи детям из малообеспеченных семей.Актер Павел Галич после того, как получил премию, исполнил песню своего деда поэта Александра Галича "Жуткая история, которую я услышал в привокзальном шалмане".Также знаком признания отметили отсутствующего на вечере Александра Гельмана.На вечере артисты Мастерской Брусникина прочитали произведения еврейских авторов: Исаака Башевиса-Зингера, Вуди Аллена и Бернарда Маламуда.Еврейский Новый год – Рош ха-Шана отмечается в первые два дня еврейского месяца тишрей. В этом году праздник начнется вечером 15 сентября и закончится вечером 17 сентября. По традиции, в праздник Рош-ха-Шана очень важно услышать звук шофара, трубы, сделанной из бараньего рога. В шофар трубят в синагоге на утренней молитве. Звук шофара в иудаизме толкуют как вызов на божественный суд и как призыв к покаянию. Молитвам в два праздничных дня принято уделять как можно больше времени. Во время первой праздничной трапезы принято есть сладкое – чтобы и год был таким же. Поэтому на праздничном столе должен присутствует мед. Традиционным фруктом еврейского Нового года считается гранат, но в регионах, где этот плод не растет, его заменили яблоками.

https://ria.ru/20230915/ravvin-1896606325.html

https://ria.ru/20230912/iudeyskiy-1895592492.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230915/putin-1896468531.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

москва, ссср, юлия рутберг, российский еврейский конгресс, александр галич, александр гельман, религия