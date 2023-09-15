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Песков не ответил на вопрос о награждении пилотов A320, севшего в поле - РИА Новости, 15.09.2023
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12:51 15.09.2023
https://ria.ru/20230915/a320-1896503641.html
Песков не ответил на вопрос о награждении пилотов A320, севшего в поле
Песков не ответил на вопрос о награждении пилотов A320, севшего в поле - РИА Новости, 15.09.2023
Песков не ответил на вопрос о награждении пилотов A320, севшего в поле
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не смог ответить на вопрос журналистов о том, будут ли награждены или получат ли звание Героев России пилоты... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T12:51
2023-09-15T12:51
происшествия
россия
уральские авиалинии
дмитрий песков
airbus a320
аварийная посадка a320 на поле в новосибирской области
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не смог ответить на вопрос журналистов о том, будут ли награждены или получат ли звание Героев России пилоты самолета "Уральских авиалиний" Airbus A320, летевшего из Сочи в Омск, экстренно посадившие воздушное судно в поле в Убинском районе в 180 километрах от Новосибирска. "Нет, пока мне ничего неизвестно на этот счет, ничего не могу сказать", - сказал он журналистам. Во вторник 12 сентября самолет "Уральских авиалиний" Airbus A320, летевший из Сочи в Омск, по технической причине совершил экстренную посадку на поле в Убинском районе в 180 километрах от Новосибирска. На борту в этот момент находились 159 пассажиров, из них 23 ребенка, и шесть членов экипажа. Серьезно никто не пострадал. Расследуется уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта. В правительстве Омской области, ссылаясь на транспортную прокуратуру, сообщали, что у лайнера возникли "проблемы с гидравликой", появились опасения, что откажут тормоза, поэтому было принято решение делать посадку в Новосибирске, где длиннее полоса. Отмечалось, что, по расчетам топлива, должно было хватить, однако в итоге самолет экстренно сел в поле, не долетев до аэродрома. По данным "Уральских авиалиний", у самолета при заходе на посадку в Омск отказала "зеленая" гидросистема, одна из трех имеющихся в лайнере. Самолет пошел на второй круг, после чего командир принял решение лететь в Новосибирск, аэропорт которого имеет более длинную взлетно-посадочную полосу. Гендиректор перевозчика Сергей Скуратов пояснял, что при отказе "зеленой" гидросистемы из-за отклонений в работе с тормозными щитками и закрылками посадочная дистанция самолета могла увеличиться.
https://ria.ru/20230912/a320-1895837908.html
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происшествия, россия, уральские авиалинии, дмитрий песков, airbus a320, аварийная посадка a320 на поле в новосибирской области
Происшествия, Россия, Уральские авиалинии, Дмитрий Песков, Airbus A320, Аварийная посадка A320 на поле в Новосибирской области
Песков не ответил на вопрос о награждении пилотов A320, севшего в поле

Песков заявил, что пока не знает о награждении пилотов A320, севшего в поле

© РИА Новости / Владимир Николаев | Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании "Уральские авиалинии", совершивший аварийную посадку на грунт в Убинском районе Новосибирской области
Самолет авиакомпании Уральские авиалинии, совершивший аварийную посадку на грунт в Убинском районе Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© РИА Новости / Владимир Николаев
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Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", совершивший аварийную посадку на грунт в Убинском районе Новосибирской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не смог ответить на вопрос журналистов о том, будут ли награждены или получат ли звание Героев России пилоты самолета "Уральских авиалиний" Airbus A320, летевшего из Сочи в Омск, экстренно посадившие воздушное судно в поле в Убинском районе в 180 километрах от Новосибирска.
"Нет, пока мне ничего неизвестно на этот счет, ничего не могу сказать", - сказал он журналистам.
Аварийная посадка Airbus A320 на поле в Новосибирской области
© РИА Новости / Владимир Николаев | Перейти в медиабанк

Самолет "Уральских авиалиний" Airbus A320 экстренно сел на поле в Убинском районе, в 180 километрах от Новосибирска.

Сотрудники СК РФ возле самолета авиакомпании Уральские авиалинии, совершившего аварийную посадку на грунт в Убинском районе Новосибирской области

Самолет "Уральских авиалиний" Airbus A320 экстренно сел на поле в Убинском районе, в 180 километрах от Новосибирска.

© РИА Новости / Владимир Николаев
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1 из 10
© РИА Новости / Владимир Николаев | Перейти в медиабанк

Он направлялся из Сочи в Омск.

Самолет авиакомпании Уральские авиалинии, совершивший аварийную посадку на грунт в Новосибирской области

Он направлялся из Сочи в Омск.

© РИА Новости / Владимир Николаев
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2 из 10
© РИА Новости / Владимир Николаев | Перейти в медиабанк

На борту находились 159 пассажиров (в том числе 23 ребенка) и шесть членов экипажа.

Деталь самолета авиакомпании Уральские авиалинии, совершившего аварийную посадку на грунт в Убинском районе Новосибирской области

На борту находились 159 пассажиров (в том числе 23 ребенка) и шесть членов экипажа.

© РИА Новости / Владимир Николаев
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3 из 10
© РИА Новости / Владимир Николаев | Перейти в медиабанк

Всех успешно эвакуировали.

Самолет авиакомпании Уральские авиалинии, совершивший аварийную посадку на грунт в Новосибирской области

Всех успешно эвакуировали.

© РИА Новости / Владимир Николаев
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4 из 10
© РИА Новости / ГУ МЧС России по Новосибирской области | Перейти в медиабанк

Никто серьезно не пострадал.

Члены экипажа самолета авиакомпании Уральские авиалинии, совершившего аварийную посадку на грунт в Новосибирской области

Никто серьезно не пострадал.

© РИА Новости / ГУ МЧС России по Новосибирской области
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5 из 10
© РИА Новости / Владимир Николаев | Перейти в медиабанк

Гендиректор "Уральских авиалиний" Сергей Скуратов заявил, что у самолета при посадке отказала одна из трех "зеленых" гидравлических систем.

Самолет авиакомпании Уральские авиалинии, совершивший аварийную посадку на грунт в Новосибирской области

Гендиректор "Уральских авиалиний" Сергей Скуратов заявил, что у самолета при посадке отказала одна из трех "зеленых" гидравлических систем.

© РИА Новости / Владимир Николаев
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6 из 10
© РИА Новости / Владимир Николаев | Перейти в медиабанк

Экипаж принял решение уйти на посадку на запасной аэродром.

Сотрудники СК РФ возле самолета авиакомпании Уральские авиалинии, совершившего аварийную посадку на грунт в Убинском районе Новосибирской области

Экипаж принял решение уйти на посадку на запасной аэродром.

© РИА Новости / Владимир Николаев
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7 из 10
© РИА Новости / Владимир Николаев | Перейти в медиабанк

Борту не хватило топлива и пришлось садиться в поле.

Самолет авиакомпании Уральские авиалинии, совершивший аварийную посадку на грунт в Новосибирской области

Борту не хватило топлива и пришлось садиться в поле.

© РИА Новости / Владимир Николаев
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8 из 10
© РИА Новости / Владимир Николаев | Перейти в медиабанк

СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта.

Самолет авиакомпании Уральские авиалинии, совершивший аварийную посадку на грунт в Новосибирской области

СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта.

© РИА Новости / Владимир Николаев
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9 из 10
© РИА Новости / Владимир Николаев | Перейти в медиабанк

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Сотрудники спасательных служб на месте аварийной посадки самолета авиакомпании Уральские авиалинии на грунт в Убинском районе Новосибирской области

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

© РИА Новости / Владимир Николаев
Перейти в медиабанк
10 из 10

Самолет "Уральских авиалиний" Airbus A320 экстренно сел на поле в Убинском районе, в 180 километрах от Новосибирска.

© РИА Новости / Владимир Николаев
Перейти в медиабанк
1 из 10

Он направлялся из Сочи в Омск.

© РИА Новости / Владимир Николаев
Перейти в медиабанк
2 из 10

На борту находились 159 пассажиров (в том числе 23 ребенка) и шесть членов экипажа.

© РИА Новости / Владимир Николаев
Перейти в медиабанк
3 из 10

Всех успешно эвакуировали.

© РИА Новости / Владимир Николаев
Перейти в медиабанк
4 из 10

Никто серьезно не пострадал.

© РИА Новости / ГУ МЧС России по Новосибирской области
Перейти в медиабанк
5 из 10

Гендиректор "Уральских авиалиний" Сергей Скуратов заявил, что у самолета при посадке отказала одна из трех "зеленых" гидравлических систем.

© РИА Новости / Владимир Николаев
Перейти в медиабанк
6 из 10

Экипаж принял решение уйти на посадку на запасной аэродром.

© РИА Новости / Владимир Николаев
Перейти в медиабанк
7 из 10

Борту не хватило топлива и пришлось садиться в поле.

© РИА Новости / Владимир Николаев
Перейти в медиабанк
8 из 10

СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта.

© РИА Новости / Владимир Николаев
Перейти в медиабанк
9 из 10

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

© РИА Новости / Владимир Николаев
Перейти в медиабанк
10 из 10
Во вторник 12 сентября самолет "Уральских авиалиний" Airbus A320, летевший из Сочи в Омск, по технической причине совершил экстренную посадку на поле в Убинском районе в 180 километрах от Новосибирска. На борту в этот момент находились 159 пассажиров, из них 23 ребенка, и шесть членов экипажа. Серьезно никто не пострадал. Расследуется уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта.
В правительстве Омской области, ссылаясь на транспортную прокуратуру, сообщали, что у лайнера возникли "проблемы с гидравликой", появились опасения, что откажут тормоза, поэтому было принято решение делать посадку в Новосибирске, где длиннее полоса. Отмечалось, что, по расчетам топлива, должно было хватить, однако в итоге самолет экстренно сел в поле, не долетев до аэродрома.
По данным "Уральских авиалиний", у самолета при заходе на посадку в Омск отказала "зеленая" гидросистема, одна из трех имеющихся в лайнере. Самолет пошел на второй круг, после чего командир принял решение лететь в Новосибирск, аэропорт которого имеет более длинную взлетно-посадочную полосу. Гендиректор перевозчика Сергей Скуратов пояснял, что при отказе "зеленой" гидросистемы из-за отклонений в работе с тормозными щитками и закрылками посадочная дистанция самолета могла увеличиться.
Фото экипажа, посадившего самолет в поле в Новосибирской области
Дамир Юсупов заявил, что гордится коллегами, посадившими A320 в поле
12 сентября, 14:15
 
ПроисшествияРоссияУральские авиалинииДмитрий ПесковAirbus A320Аварийная посадка A320 на поле в Новосибирской области
 
 
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