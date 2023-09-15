https://ria.ru/20230915/a320-1896503641.html

Песков не ответил на вопрос о награждении пилотов A320, севшего в поле

Песков не ответил на вопрос о награждении пилотов A320, севшего в поле - РИА Новости, 15.09.2023

Песков не ответил на вопрос о награждении пилотов A320, севшего в поле

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не смог ответить на вопрос журналистов о том, будут ли награждены или получат ли звание Героев России пилоты... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T12:51

2023-09-15T12:51

2023-09-15T12:51

происшествия

россия

уральские авиалинии

дмитрий песков

airbus a320

аварийная посадка a320 на поле в новосибирской области

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не смог ответить на вопрос журналистов о том, будут ли награждены или получат ли звание Героев России пилоты самолета "Уральских авиалиний" Airbus A320, летевшего из Сочи в Омск, экстренно посадившие воздушное судно в поле в Убинском районе в 180 километрах от Новосибирска. "Нет, пока мне ничего неизвестно на этот счет, ничего не могу сказать", - сказал он журналистам. Во вторник 12 сентября самолет "Уральских авиалиний" Airbus A320, летевший из Сочи в Омск, по технической причине совершил экстренную посадку на поле в Убинском районе в 180 километрах от Новосибирска. На борту в этот момент находились 159 пассажиров, из них 23 ребенка, и шесть членов экипажа. Серьезно никто не пострадал. Расследуется уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта. В правительстве Омской области, ссылаясь на транспортную прокуратуру, сообщали, что у лайнера возникли "проблемы с гидравликой", появились опасения, что откажут тормоза, поэтому было принято решение делать посадку в Новосибирске, где длиннее полоса. Отмечалось, что, по расчетам топлива, должно было хватить, однако в итоге самолет экстренно сел в поле, не долетев до аэродрома. По данным "Уральских авиалиний", у самолета при заходе на посадку в Омск отказала "зеленая" гидросистема, одна из трех имеющихся в лайнере. Самолет пошел на второй круг, после чего командир принял решение лететь в Новосибирск, аэропорт которого имеет более длинную взлетно-посадочную полосу. Гендиректор перевозчика Сергей Скуратов пояснял, что при отказе "зеленой" гидросистемы из-за отклонений в работе с тормозными щитками и закрылками посадочная дистанция самолета могла увеличиться.

https://ria.ru/20230912/a320-1895837908.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, уральские авиалинии, дмитрий песков, airbus a320, аварийная посадка a320 на поле в новосибирской области