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Игорь Бутман вошел в состав жюри премии "Экология — дело каждого"

Игорь Бутман вошел в состав жюри премии "Экология — дело каждого" - РИА Новости, 14.09.2023

Игорь Бутман вошел в состав жюри премии "Экология — дело каждого"

Джазмен с мировым именем, народный артист России Игорь Бутман поддержал Международную детско-юношескую премию Росприроднадзора "Экология — дело каждого" и... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T10:00

2023-09-14T10:00

2023-09-14T10:00

игорь бутман

светлана радионова

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

общество

экология

экология в россии

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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Джазмен с мировым именем, народный артист России Игорь Бутман поддержал Международную детско-юношескую премию Росприроднадзора "Экология — дело каждого" и принял приглашение войти в состав жюри конкурса, сообщила руководитель ведомства Светлана Радионова."Спасибо Игорю Бутману за поддержку талантливой молодежи в рамках премии "Экология — дело каждого". Я рада видеть в составе жюри конкурса выдающихся деятелей культуры и искусства, которые помогают создавать новую культуру отношения к природе, популяризировать экологическое просвещение, открывать перспективы и возможности для детей, неравнодушных к проблемам экологии. Я верю, что вместе мы добьемся того, что экологичный образ жизни станет нормой", — привели в пресс-центре премии слова Радионовой.В своем видеообращении Бутман пожелал премии много ярких, интересных проектов в защиту окружающей среды и отметил, что любовь к природе стала источником вдохновения для тысяч детей по всему миру. Их усилия направлены не только на заботу об экологии, но и на самих себя, на раскрытие талантов — музыкальных, художественных, изобретательских."Это замечательная инициатива — объединить детей и взрослых во всем мире, чтобы привлечь внимание к проблемам экологии. Забота об окружающей среде должна стать такой же неотъемлемой частью жизни, как потребность в духовном развитии, в хорошей музыке, в стремлении сделать что-то полезное", — цитируются в сообщении слова музыканта.Как отметила глава Росприроднадзора, ранее Бутман принял участие в Марафоне доброты "Шар желаний", организованном премией. Он исполнил желание начинающего музыканта из Красноярского края Тихона Сатюкова сыграть с ним на одной сцене. На музыкальном фестивале в Красноярске 8-летний кларнетист исполнил вместе с народным артистом России несколько джазовых композиций.Премия "Экология — дело каждого" была учреждена в марте 2021 года и присуждается за интересные, нестандартные идеи, инициативы и проекты, посвященные сохранению окружающей среды, бережному отношению к природе и популяризации экологической культуры. Премия проводится ежегодно и вовлекает детей, молодежь и взрослых в экологическую повестку, поощряет их активность в борьбе за чистую планету. За два года на конкурс поступили заявки из всех 89 регионов России и еще 38 стран, а количество работ превысило 55 тысяч. Призеры и победители получили смартфоны, планшеты, путевки на Черное море и обучающие курсы. Заявки на третий сезон премии принимаются с 1 марта по 30 сентября.

https://ria.ru/20230809/premiya-1888922831.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

игорь бутман, светлана радионова, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), общество, экология, экология в россии