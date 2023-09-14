Рейтинг@Mail.ru
Игорь Бутман вошел в состав жюри премии "Экология — дело каждого" - РИА Новости, 14.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:00 14.09.2023
https://ria.ru/20230914/zhyuri-1896207175.html
Игорь Бутман вошел в состав жюри премии "Экология — дело каждого"
Игорь Бутман вошел в состав жюри премии "Экология — дело каждого" - РИА Новости, 14.09.2023
Игорь Бутман вошел в состав жюри премии "Экология — дело каждого"
Джазмен с мировым именем, народный артист России Игорь Бутман поддержал Международную детско-юношескую премию Росприроднадзора "Экология — дело каждого" и... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T10:00
2023-09-14T10:00
игорь бутман
светлана радионова
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
общество
экология
экология в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896201812_0:39:1280:759_1920x0_80_0_0_82a0b7f9cf6b258a95961635371ea55e.jpg
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Джазмен с мировым именем, народный артист России Игорь Бутман поддержал Международную детско-юношескую премию Росприроднадзора "Экология — дело каждого" и принял приглашение войти в состав жюри конкурса, сообщила руководитель ведомства Светлана Радионова."Спасибо Игорю Бутману за поддержку талантливой молодежи в рамках премии "Экология — дело каждого". Я рада видеть в составе жюри конкурса выдающихся деятелей культуры и искусства, которые помогают создавать новую культуру отношения к природе, популяризировать экологическое просвещение, открывать перспективы и возможности для детей, неравнодушных к проблемам экологии. Я верю, что вместе мы добьемся того, что экологичный образ жизни станет нормой", — привели в пресс-центре премии слова Радионовой.В своем видеообращении Бутман пожелал премии много ярких, интересных проектов в защиту окружающей среды и отметил, что любовь к природе стала источником вдохновения для тысяч детей по всему миру. Их усилия направлены не только на заботу об экологии, но и на самих себя, на раскрытие талантов — музыкальных, художественных, изобретательских."Это замечательная инициатива — объединить детей и взрослых во всем мире, чтобы привлечь внимание к проблемам экологии. Забота об окружающей среде должна стать такой же неотъемлемой частью жизни, как потребность в духовном развитии, в хорошей музыке, в стремлении сделать что-то полезное", — цитируются в сообщении слова музыканта.Как отметила глава Росприроднадзора, ранее Бутман принял участие в Марафоне доброты "Шар желаний", организованном премией. Он исполнил желание начинающего музыканта из Красноярского края Тихона Сатюкова сыграть с ним на одной сцене. На музыкальном фестивале в Красноярске 8-летний кларнетист исполнил вместе с народным артистом России несколько джазовых композиций.Премия "Экология — дело каждого" была учреждена в марте 2021 года и присуждается за интересные, нестандартные идеи, инициативы и проекты, посвященные сохранению окружающей среды, бережному отношению к природе и популяризации экологической культуры. Премия проводится ежегодно и вовлекает детей, молодежь и взрослых в экологическую повестку, поощряет их активность в борьбе за чистую планету. За два года на конкурс поступили заявки из всех 89 регионов России и еще 38 стран, а количество работ превысило 55 тысяч. Призеры и победители получили смартфоны, планшеты, путевки на Черное море и обучающие курсы. Заявки на третий сезон премии принимаются с 1 марта по 30 сентября.
https://ria.ru/20230809/premiya-1888922831.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896201812_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_418e30bbcccec739d267c9ea8e885d8c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
игорь бутман, светлана радионова, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), общество, экология, экология в россии
Игорь Бутман, Светлана Радионова, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), Общество, Экология, Экология в России

Игорь Бутман вошел в состав жюри премии "Экология — дело каждого"

© Фото : предоставлено пресс-центром премии "Экология – дело каждого"Игорь Бутман с участником Марафона "Шар желаний"
Игорь Бутман с участником Марафона Шар желаний - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© Фото : предоставлено пресс-центром премии "Экология – дело каждого"
Игорь Бутман с участником Марафона "Шар желаний"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Джазмен с мировым именем, народный артист России Игорь Бутман поддержал Международную детско-юношескую премию Росприроднадзора "Экология — дело каждого" и принял приглашение войти в состав жюри конкурса, сообщила руководитель ведомства Светлана Радионова.
"Спасибо Игорю Бутману за поддержку талантливой молодежи в рамках премии "Экология — дело каждого". Я рада видеть в составе жюри конкурса выдающихся деятелей культуры и искусства, которые помогают создавать новую культуру отношения к природе, популяризировать экологическое просвещение, открывать перспективы и возможности для детей, неравнодушных к проблемам экологии. Я верю, что вместе мы добьемся того, что экологичный образ жизни станет нормой", — привели в пресс-центре премии слова Радионовой.
В своем видеообращении Бутман пожелал премии много ярких, интересных проектов в защиту окружающей среды и отметил, что любовь к природе стала источником вдохновения для тысяч детей по всему миру. Их усилия направлены не только на заботу об экологии, но и на самих себя, на раскрытие талантов — музыкальных, художественных, изобретательских.
"Это замечательная инициатива — объединить детей и взрослых во всем мире, чтобы привлечь внимание к проблемам экологии. Забота об окружающей среде должна стать такой же неотъемлемой частью жизни, как потребность в духовном развитии, в хорошей музыке, в стремлении сделать что-то полезное", — цитируются в сообщении слова музыканта.
Студенты на уроке в Российском университете дружбы народов - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
Призер премии "Экология – дело каждого" поступил на бюджет в РУДН
9 августа, 10:00
Как отметила глава Росприроднадзора, ранее Бутман принял участие в Марафоне доброты "Шар желаний", организованном премией. Он исполнил желание начинающего музыканта из Красноярского края Тихона Сатюкова сыграть с ним на одной сцене. На музыкальном фестивале в Красноярске 8-летний кларнетист исполнил вместе с народным артистом России несколько джазовых композиций.
Премия "Экология — дело каждого" была учреждена в марте 2021 года и присуждается за интересные, нестандартные идеи, инициативы и проекты, посвященные сохранению окружающей среды, бережному отношению к природе и популяризации экологической культуры. Премия проводится ежегодно и вовлекает детей, молодежь и взрослых в экологическую повестку, поощряет их активность в борьбе за чистую планету. За два года на конкурс поступили заявки из всех 89 регионов России и еще 38 стран, а количество работ превысило 55 тысяч. Призеры и победители получили смартфоны, планшеты, путевки на Черное море и обучающие курсы. Заявки на третий сезон премии принимаются с 1 марта по 30 сентября.
 
Игорь БутманСветлана РадионоваФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)ОбществоЭкологияЭкология в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала